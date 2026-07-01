МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

Михаил Борисович (11.1453, Тверь — не позднее 12.1505, Великое княжество Литовское) — последний великий князь Тверской (1461—1485), сын великого князя Тверского Бориса Александровича (1398—1461), брат первой жены Ивана III Марии. Первой женой М. Б. была София Семеновна (ум. 1483), княжна Слуцкая, дочь киевского князя Семена Олельковича. Вторая жена — внучка Казимира IV .При М. Б. Тверь имела торговые связи с Литвой, государствами Закавказья и Азии, в 1475 началось путешествие тверского купца

При М. Б. Тверь имела торговые связи с Литвой, государствами Закавказья и Азии, в 1475 началось путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию. Участвовал в походах великого князя Московского Ивана III на Новгород и в Стоянии на Угре 1480.После присоединения Новгорода к

После присоединения Новгорода к Московскому великому княжеству М. Б. взял курс на союз с Литвой. В 1483, после смерти своей первой жены, попытался заключить союз с Казимиром IV, что послужило для Ивана III поводом объявить войну Твери. Заключение в 1485 договора с Иваном III, в котором М. Б. признал себя «младшим», привело к переходу части боярства и удельных тверских князей на службу к московскому князю, а затем и к присоединению Твери к Московскому великому княжеству. М. Б. бежал в Литву, где получил от Казимира IV небольшое имение. После смерти Михаила Борисовича династия тверских князей прервалась.

Лит. : Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Тверь, 1994; Клюг Э. Княжество Тверское (1247—1485). Тверь, 1994. А. А. Фролов .