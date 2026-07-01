МИХАИЛ АТТАЛИАТ

Византийский историк и государственный деятель.

Несмотря на скромное происхождение, Атталиат сделал замечательную карьеру: он дослужился до судейского звания и членства в синклите в ранге проэдра и нажил крупный капитал, о чем свидетельствует составленное в 1077 г. завещание. Будучи приближен ко двору Романом IV Диогеном, Михаил Атталиат участвовал в экспедиции царя против турок-сельджуков в 1068 г. В 1077 г. Атталиат учредил монастырь со странноприимным домом в Редесто (Текирдаг) и написал его устав – интересный источник по хозяйственной и общественной жизни Византии XI в.

Центральная работа Михаила Атталиата – «История» – охватывает современные ему события 1034-79/80 гг. Являясь сторонником провинциальной военной аристократии, Атталиат посвятил сочинение Никифору III Вотаниату: финальная глава «Истории» – панегирик данному василевсу, который, по мнению автора, преодолел кризис империи. Основанная на информации из первых рук, сведениях очевидцев и собственных наблюдениях, «История», в сравнении с «Хронографией» Михаила Пселла, носит менее личностный характер. Хотя автор упоминает о своей роли в тех или иных исторических эпизодах, это относится только к периоду с 1068 г., поскольку именно тогда Михаил Атталиат был возвышен недавно пришедшим к власти Романом IV. Таким образом, заключительные разделы труда Атталиата более содержательны, подробны, лишены неточностей и вместе с тем более пристрастны, чем первая часть «Истории», где изложение сжато, кратко, с незначительными ошибками и наименее субъективно.

Сочинения:

Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1853.

Автор статьи: А. Н. Слядзь