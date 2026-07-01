МИГРАНЯН Андраник Мовсесович

Родился в 1949 г. в г. Ереван. Окончил МГИМО по специальности «референт-международник» (1972), аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР (1975). Кандидат исторических наук (тема диссертации "Социалистическая партия США после Второй Мировой войны: идеология и практика").

1976—1985 — преподаватель, доцент Московского автомобильно-дорожного института. 1985—1988 — старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. 1988 — ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. 1990—1991 — читал лекции по экономике и политологии в Университете Сан-Диего США. 1992—1993 — руководитель Центра по изучению социально-политических проблем и межгосударственных отношений СНГ Института международных политических и экономических исследований РАН. 1993 — член Президентского совета. 1994 — главный эксперт Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ. 1995 — главный редактор еженедельника «Моя газета», учрежденного издательским домом Евгения Додолева «Новый Взгляд». С сентября 1995 по 2007 год профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. С января 2008 года — глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества.

Область интересов : Международные отношения; внешняя политика современной России; проблемы трансформации политической системы.

Сочинения: Россия в поисках идентичности. М., 1997;

Демократия и нравственность. М.,1990;

Проблема субтильности в российской политике // Независимая газета. 1997. 17-18 февраля (рук. доклада).