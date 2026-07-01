МИГРАНТЫ
МИГРАНТЫ - лица, проживающие на законных основаниях в государстве, гражданами которого они не являются.
Различают иммигрантов - иностранцев, прибывших в страну на постоянное жительство, и эмигрантов - лиц, покинувших страну своего гражданства или постоянного проживания. Статус мигрантов всегда является временным: он утрачивается в связи с выездом из страны пребывания или приобретением её гражданства.
Миграционный режим, то есть совокупность исторически сложившихся в стране правил и практики, обусловленных международной мобильностью населения, предполагает наличие системы различных статусов, предоставляемых иностранцам, прибывающим на территорию страны. Статус мигранов регламентируется в иммиграционном законодательстве или в законах о правовом положении иностранцев. Принадлежность к определённому статусу определяется критериями отбора, которые используются в государстве (такие факторы, как гражданство, характер пребывания на территории страны - временный или долгосрочный, цели пребывания - учёба, трудоустройство, воссоединение семьи, потребность в международной защите, наличие этнических и культурных связей со страной пребывания, профессиональная квалификация и уровень образования). В последние годы отмечается усложнение правового регулирования миграц. режима, выделение новых миграционных статусов.
Различают добровольных и вынужденных мигрантов (смотрите Миграция населения). Добровольным мигрантом считается лицо, которое принимает решение об эмиграции свободно, по личным причинам, без внешнего воздействия. Вынужденные мигранты - недобровольно переселяющиеся лица, покидающие государство своего гражданства в результате вооружёееых конфликтов, нарушений прав человека, катастроф, насилия или преследования в отношении самого лица или членов его семьи либо опасности такого насилия или преследования (лица, ищущие убежище или получившие статус беженца, нуждающиеся в международной защите).
В социологических и демографических исследованиях мигрантами именуются также лица, изменяющие своё место жительства и переезжающие в другой регион одной и той же страны.