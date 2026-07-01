МИГРАНТЫ

МИГРАНТЫ - ли­ца, про­жи­ваю­щие на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях в го­су­дар­ст­ве, гра­ж­да­на­ми ко­то­ро­го они не яв­ля­ют­ся.

Раз­ли­ча­ют им­ми­гран­тов - ино­стран­цев, при­быв­ших в стра­ну на по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во, и эми­гран­тов - лиц, по­ки­нув­ших стра­ну свое­го граж­дан­ст­ва или по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния. Ста­тус мигрантов все­гда яв­ля­ет­ся вре­мен­ным: он ут­ра­чи­ва­ет­ся в связи с выездом из страны пре­бы­ва­ния или при­об­ре­те­ни­ем её гра­ж­дан­ст­ва.

Ми­грационный ре­жим, то есть со­во­куп­ность ис­то­ри­чес­ки сло­жив­ших­ся в стра­не пра­вил и прак­ти­ки, обус­лов­лен­ных меж­ду­народной мо­биль­но­стью на­се­ле­ния, пред­по­ла­га­ет на­ли­чие си­сте­мы различных ста­ту­сов, пре­до­став­ляе­мых ино­стран­цам, при­бы­ваю­щим на тер­ри­то­рию стра­ны. Ста­тус мигранов рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся в им­ми­грационном за­ко­но­да­тель­ст­ве или в за­ко­нах о пра­во­вом по­ло­же­нии ино­стран­цев. При­над­леж­ность к оп­ре­де­лён­но­му ста­ту­су оп­ре­де­ля­ет­ся кри­те­рия­ми от­бо­ра, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в го­су­дар­ст­ве (та­кие фак­то­ры, как граж­дан­ст­во, ха­рак­тер пре­бы­ва­ния на тер­ри­то­рии стра­ны - вре­мен­ный или дол­го­сроч­ный, це­ли пре­бы­ва­ния - учё­ба, тру­до­уст­рой­ст­во, вос­сое­ди­не­ние се­мьи, пот­реб­ность в меж­ду­народной за­щи­те, на­ли­чие эт­нических и куль­тур­ных свя­зей со стра­ной пре­бы­ва­ния, профессиональная ква­ли­фи­ка­ция и уро­вень об­ра­зо­ва­ния). В пос­лед­ние го­ды от­ме­ча­ет­ся ус­лож­не­ние пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­грац. ре­жи­ма, вы­де­ле­ние но­вых ми­грационных ста­ту­сов.

Раз­ли­ча­ют доб­ро­воль­ных и вы­нуж­ден­ных мигрантов (смотрите Ми­гра­ция на­се­ле­ния ). Доб­ро­воль­ным мигрантом счи­та­ет­ся ли­цо, ко­то­рое при­ни­ма­ет ре­ше­ние об эми­гра­ции сво­бод­но, по лич­ным при­чи­нам, без внеш­не­го воз­дейст­вия. Вы­нуж­ден­ные мигранты - не­доб­ро­воль­но пе­ре­се­ляю­щие­ся ли­ца, по­ки­даю­щие го­су­дар­ст­во свое­го граж­дан­ст­ва в ре­зуль­та­те во­оружёееых кон­флик­тов, на­ру­ше­ний прав че­ло­ве­ка, ка­та­строф, на­си­лия или пре­сле­до­ва­ния в от­но­ше­нии са­мо­го ли­ца или чле­нов его се­мьи ли­бо опас­но­сти та­ко­го на­си­лия или пре­сле­до­ва­ния (ли­ца, ищу­щие убе­жи­ще или по­лу­чив­шие ста­тус бе­жен­ца, нуж­даю­щи­е­ся в меж­ду­народной за­щи­те).

В со­цио­ло­гических и де­мо­гра­фических ис­сле­до­ва­ни­ях мигрантами име­ну­ют­ся так­же ли­ца, из­ме­няю­щие своё ме­сто жи­тель­ст­ва и пе­ре­ез­жаю­щие в другой ре­ги­он од­ной и той же стра­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)