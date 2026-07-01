МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ - пе­ре­ме­ще­ние на­се­ле­ния ме­ж­ду раз­лич­ны­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми, тер­ри­то­рия­ми, стра­на­ми с це­лью из­ме­не­ния ра­бо­че­го мес­та (за­ня­тий) по при­чи­нам эко­но­ми­че­ско­го или ино­го ха­рак­те­ра, раз­но­вид­ность ми­грации населения.

Миграция рабочей силы внут­ри стра­ны, как пра­ви­ло, не ре­гу­ли­ру­ет­ся го­су­дар­ст­вом на­пря­мую, обу­слов­ли­ва­ет­ся сво­бод­ным вы­бо­ром ра­бот­ни­ка и ос­но­вы­ва­ет­ся на его стрем­ле­нии улуч­шить ка­че­ст­во и уро­вень жиз­ни; не влия­ет на об­щую чис­лен­ность на­се­ле­ния стра­ны, а лишь из­ме­ня­ет его раз­ме­ще­ние. Внут­рен­няя миграция рабочей силы от­ли­ча­ет­ся зна­чительными мас­шта­ба­ми в стра­нах с боль­шой чис­лен­но­стью на­се­ле­ния и вы­со­кой или рас­ту­щей его мо­биль­но­стью, свя­зан­ной с эко­но­мической ди­на­ми­кой. По­яв­ле­ние де­прес­сив­ных тер­ри­то­рий или от­рас­лей эко­но­ми­ки мо­жет при­во­дить к мас­со­во­му от­то­ку ра­бо­чей си­лы из од­них ре­гио­нов стра­ны в дру­гие и иметь не­бла­го­при­ят­ные по­след­ст­вия для эко­но­мического раз­ви­тия; при воз­ник­но­ве­нии та­кой си­туа­ции тре­бу­ет­ся вме­ша­тель­ст­во, ре­гу­ли­ро­ва­ние со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва пу­тём при­ня­тия специальных про­грамм по­мо­щи ре­гио­нам, пред­при­яти­ям или ра­бот­ни­кам в ви­де час­тич­но­го или пол­но­го воз­ме­ще­ния за­трат на пе­ре­езд и пе­ре­ква­ли­фи­ка­цию. Ис­то­рические при­ме­ры круп­ной внут­рен­ней миграция рабочей силы - мас­со­вые пе­ре­се­ле­ния российских кре­сть­ян в рам­ках сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мыв начале XX века и советских лю­дей в 1950-1960-е годы в свя­зи с ос­вое­ни­ем це­лин­ных зе­мель.

Внеш­няя миграция рабочей силы име­ет важ­ное зна­че­ние как для на­цио­наль­ных эко­но­мик, так и для ми­ро­вой. Дви­жу­щи­ми си­ла­ми современной ме­ж­ду­народной тру­до­вой ми­гра­ции яв­ля­ют­ся: де­мо­гра­фическое ста­ре­ние на­се­ле­ния, тех­но­ло­гические из­ме­не­ния, воз­рас­таю­щая ин­те­гра­ция в ми­ро­вую эко­но­ми­ку. Транс­на­цио­наль­ный ха­рак­тер со­вре­мен­ной миграции рабочей силы при­во­дит к об­ме­ну не толь­ко тру­до­вы­ми, но и фи­нан­со­вы­ми, ин­фор­ма­ци­он­ны­ми и другими ре­сур­са­ми, вла­дель­ца­ми или но­си­те­ля­ми ко­то­рых яв­ля­ют­ся ми­гран­ты. С 2015 года вы­со­ко­раз­ви­тые стра­ны ока­жут­ся в дол­го­вре­мен­ной си­туа­ции, ко­гда чис­лен­ность вы­хо­дя­щих на пен­сию пре­вы­сит чис­лен­ность по­ко­ле­ний, всту­паю­щих в тру­до­спо­соб­ный воз­раст, что уве­ли­чит по­треб­ность в при­то­ке тру­до­вых ми­гран­тов из других стран. Зна­чи­тель­на роль миграции рабочей силы в де­неж­ных транс­фер­тах для по­пол­не­ния ВВП стра­ны, рос­та среднего национального уров­ня до­хо­дов. Де­неж­ные пе­ре­во­ды ми­гран­тов в 1990 году со­став­ля­ли (по дан­ным ООН) 31,3 миллиарда долларов, в 2000 году – 76,8 миллиардов долларов, в 2004 году - 125,8 миллиардов долларов; круп­ней­шие по­лу­ча­те­ли та­ких пе­ре­во­дов (миллиарды долларов) - Ин­дия (17,4), Мек­си­ка (14,6), Фи­лип­пи­ны (7,9).

Дол­го­сроч­ное влия­ние на миграцию рабочей силы и мигра­ци­он­ную по­ли­ти­ку ока­зы­ва­ют ми­ро­вые эко­но­ми­че­ские цик­лы. Влия­ние ми­ро­во­го кри­зи­са 2008-2009 годов ста­ло пред­ме­том специального ана­ли­за на фо­ру­ме ОЭСР по ми­грационной по­ли­ти­ке (2009 год). Тру­до­вые ми­гран­ты бы­ли при­зна­ны од­ной из наи­бо­лее по­стра­дав­ших от эко­но­мического спа­да групп эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния.

Из­ме­не­ние по­ли­ти­ки раз­ви­тых стран в от­но­ше­нии миграции рабочей силы от­сле­жи­ва­ет ООН , про­во­дя специальные ис­сле­до­ва­ния (World Po­pu­lation Policies). В конце XX - начале XXI веков эти стра­ны про­дол­жа­ли по­ли­ти­ку при­вле­че­ния не­об­хо­ди­мых эко­но­ми­ке ми­гран­тов, уве­ли­че­ния сро­ков их пре­бы­ва­ния на тер­ри­то­рии стра­ны, бо­лее пол­но­го ис­поль­зо­ва­ния их по­тен­циа­ла. Тру­до­вая ми­гра­ция ме­ж­ду раз­ви­ты­ми и раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми со­став­ля­ет 40-50% объ­ё­ма всей ми­гра­ции на­се­ле­ния ме­ж­ду ни­ми. Про­изо­шёл не про­сто ко­ли­че­ст­вен­ный рост объ­ё­мов ми­гра­ции, но и рас­ши­ре­ние гео­гра­фии по­то­ков тру­до­вой ми­гра­ции, из­ме­не­ний её ка­че­ст­вен­ных ха­рак­те­ри­стик. Ес­ли в 1970-е годы тео­рия сег­мен­ти­рования рын­ка тру­да объ­яс­ня­ла миграция рабочей силы спро­сом раз­ви­тых го­су­дарств на иностранную ра­бо­чую си­лу, го­то­вую ра­бо­тать в пло­хих ус­ло­ви­ях тру­да, не­при­ем­ле­мых для ме­ст­но­го на­се­ле­ния, то на ру­бе­же ве­ков меж­стра­но­вая кон­ку­рен­ция всё боль­ше свя­за­на с бы­ст­ро рас­ту­щим спро­сом на ра­бо­чую си­лу выс­шей ква­ли­фи­ка­ции. Чис­лен­ность тру­до­вых ми­гран­тов на начало XXI века оце­ни­ва­ет­ся в 36-42 миллиона человек (вме­сте с чле­на­ми их се­мей - 80-97 миллионов человек). В 1990-е годы миграция рабочей силы ста­ла су­ще­ст­вен­ным ас­пек­том гло­ба­ли­за­ции ми­ро­вой эко­но­ми­ки.

Миграция рабочей силы в це­лом мо­жет ре­гу­ли­ро­вать­ся различными ме­ра­ми, вклю­чая со­от­вет­ст­вую­щую по­ли­ти­ку, за­ко­но­да­тель­ст­во, административное и эко­но­мическое ре­гу­ли­ро­ва­ние ми­грационных про­цес­сов на на­цио­наль­ном, суб­ре­гио­наль­ном, гло­баль­ном уров­нях, сис­те­мой со­ци­аль­ной за­щи­ты тру­до­вых ми­гран­тов. Ре­гу­ли­ро­ва­ние миграции рабочей силы ба­зи­ру­ет­ся пре­ж­де все­го на сис­те­ме квот, ус­та­нав­ли­вае­мых в раз­ви­тых стра­нах для им­ми­гран­тов; так, в США кво­та для тру­до­вых им­ми­гран­тов со­став­ля­ет около 20% об­ще­го объ­ё­ма раз­ре­ше­ний на въезд. Пра­ва тру­до­вых ми­гран­тов за­щи­ща­ют дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния стран, а так­же Ме­ж­ду­народная дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка, Ев­ро­пей­ская со­ци­аль­ная хар­тия, кон­вен­ции Ме­ж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции тру­да , иные ме­ж­ду­народные кон­вен­ции и хар­тии. При этом от­сут­ст­вие в ме­ж­ду­народных до­ку­мен­тах уни­вер­саль­но­го пра­ва на въезд яв­ля­ет­ся важ­ным фак­то­ром фор­ми­ро­ва­ния прак­ти­ки ре­гу­ли­ро­ва­ния въез­да тру­до­вых ми­гран­тов, как и ми­гран­тов в це­лом.

Рос­сия во 2-й половине 2000-х годов (по дан­ным Все­мир­но­го бан­ка) во­шла в чис­ло ли­де­ров по объ­ё­му тру­до­вой ми­грации, здесь тру­дят­ся 12,1 миллионов ми­гран­тов (2007 год). Са­мый зна­чительный по­ток ми­гран­тов из Рос­сии идёт на Ук­раи­ну (4,8 миллионов человек), об­рат­ный по­ток со­став­ля­ет 3,6 миллиона человек. Тру­до­вые им­ми­гран­ты со­сре­до­то­че­ны в не­зна­чительном сег­мен­те ви­дов эко­но­мической дея­тель­но­сти - в основном в строи­тель­ст­ве (около 40%), тор­гов­ле и ре­мон­те (27%), сельском хозяйстве (7%) и отдельных ви­дах промышленности (7%).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)