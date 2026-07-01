МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ - перемещение населения между различными населёнными пунктами, территориями, странами с целью изменения рабочего места (занятий) по причинам экономического или иного характера, разновидность миграции населения.
Миграция рабочей силы внутри страны, как правило, не регулируется государством напрямую, обусловливается свободным выбором работника и основывается на его стремлении улучшить качество и уровень жизни; не влияет на общую численность населения страны, а лишь изменяет его размещение. Внутренняя миграция рабочей силы отличается значительными масштабами в странах с большой численностью населения и высокой или растущей его мобильностью, связанной с экономической динамикой. Появление депрессивных территорий или отраслей экономики может приводить к массовому оттоку рабочей силы из одних регионов страны в другие и иметь неблагоприятные последствия для экономического развития; при возникновении такой ситуации требуется вмешательство, регулирование со стороны государства путём принятия специальных программ помощи регионам, предприятиям или работникам в виде частичного или полного возмещения затрат на переезд и переквалификацию. Исторические примеры крупной внутренней миграция рабочей силы - массовые переселения российских крестьян в рамках столыпинской аграрной реформыв начале XX века и советских людей в 1950-1960-е годы в связи с освоением целинных земель.
Внешняя миграция рабочей силы имеет важное значение как для национальных экономик, так и для мировой. Движущими силами современной международной трудовой миграции являются: демографическое старение населения, технологические изменения, возрастающая интеграция в мировую экономику. Транснациональный характер современной миграции рабочей силы приводит к обмену не только трудовыми, но и финансовыми, информационными и другими ресурсами, владельцами или носителями которых являются мигранты. С 2015 года высокоразвитые страны окажутся в долговременной ситуации, когда численность выходящих на пенсию превысит численность поколений, вступающих в трудоспособный возраст, что увеличит потребность в притоке трудовых мигрантов из других стран. Значительна роль миграции рабочей силы в денежных трансфертах для пополнения ВВП страны, роста среднего национального уровня доходов. Денежные переводы мигрантов в 1990 году составляли (по данным ООН) 31,3 миллиарда долларов, в 2000 году – 76,8 миллиардов долларов, в 2004 году - 125,8 миллиардов долларов; крупнейшие получатели таких переводов (миллиарды долларов) - Индия (17,4), Мексика (14,6), Филиппины (7,9).
Долгосрочное влияние на миграцию рабочей силы и миграционную политику оказывают мировые экономические циклы. Влияние мирового кризиса 2008-2009 годов стало предметом специального анализа на форуме ОЭСР по миграционной политике (2009 год). Трудовые мигранты были признаны одной из наиболее пострадавших от экономического спада групп экономически активного населения.
Изменение политики развитых стран в отношении миграции рабочей силы отслеживает ООН, проводя специальные исследования (World Population Policies). В конце XX - начале XXI веков эти страны продолжали политику привлечения необходимых экономике мигрантов, увеличения сроков их пребывания на территории страны, более полного использования их потенциала. Трудовая миграция между развитыми и развивающимися странами составляет 40-50% объёма всей миграции населения между ними. Произошёл не просто количественный рост объёмов миграции, но и расширение географии потоков трудовой миграции, изменений её качественных характеристик. Если в 1970-е годы теория сегментирования рынка труда объясняла миграция рабочей силы спросом развитых государств на иностранную рабочую силу, готовую работать в плохих условиях труда, неприемлемых для местного населения, то на рубеже веков межстрановая конкуренция всё больше связана с быстро растущим спросом на рабочую силу высшей квалификации. Численность трудовых мигрантов на начало XXI века оценивается в 36-42 миллиона человек (вместе с членами их семей - 80-97 миллионов человек). В 1990-е годы миграция рабочей силы стала существенным аспектом глобализации мировой экономики.
Миграция рабочей силы в целом может регулироваться различными мерами, включая соответствующую политику, законодательство, административное и экономическое регулирование миграционных процессов на национальном, субрегиональном, глобальном уровнях, системой социальной защиты трудовых мигрантов. Регулирование миграции рабочей силы базируется прежде всего на системе квот, устанавливаемых в развитых странах для иммигрантов; так, в США квота для трудовых иммигрантов составляет около 20% общего объёма разрешений на въезд. Права трудовых мигрантов защищают двусторонние соглашения стран, а также Международная декларация прав человека, Европейская социальная хартия, конвенции Международной организации труда, иные международные конвенции и хартии. При этом отсутствие в международных документах универсального права на въезд является важным фактором формирования практики регулирования въезда трудовых мигрантов, как и мигрантов в целом.
Россия во 2-й половине 2000-х годов (по данным Всемирного банка) вошла в число лидеров по объёму трудовой миграции, здесь трудятся 12,1 миллионов мигрантов (2007 год). Самый значительный поток мигрантов из России идёт на Украину (4,8 миллионов человек), обратный поток составляет 3,6 миллиона человек. Трудовые иммигранты сосредоточены в незначительном сегменте видов экономической деятельности - в основном в строительстве (около 40%), торговле и ремонте (27%), сельском хозяйстве (7%) и отдельных видах промышленности (7%).