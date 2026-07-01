МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - перемещение людей через административно-территориальные границы, связанное с их переселением из одного места в другое, часто с переменой места жительства на длительное время или навсегда; при пересечении государственных границ - международная миграция населения.
По отношению к отдельной территории миграция населения рассматривается как важный источник роста (убыли) численности её населения. Миграция населения в последней четверти XX - 1-м десятилетии XXI веков привела к тому, что каждый девятый житель самых развитых государств является иммигрантом. Критерии выделения миграция населения среди всех других территориальных перемещений населения различаются по странам. Она может вызываться разными причинами - экономико-трудовыми (смена места работы, профессии, служебная карьера), социально-экономическими (стремление к повышению уровня жизни, пенсионная жизнь в более тёплом, благоприятном климате), социально-оздоровительными (необходимостью перемены климата из-за болезни самого мигранта или члена семьи, выезда в экологически более благополучную местность), демографическими (вступление в брак, объединение членов семьи).
Миграция населения является объектом изучения таких наук, как демография, экономика, социология, история, география, культурология, конфликтология, этнология. Источники сведений о миграции населения: текущий учёт передвижения населения государственной статистикой, обрабатывающей сведения различных государственных органов; переписи населения как наиболее достоверная информация об итогах перемещений за межпереписной период; специальные выборочные обследования как государственными, так и неправительственными организациями, выявляющие условия жизни мигрантов до и после переезда; данные об объёме потенциальной миграции. Виды миграции населения различают в зависимости от сроков перемены места жительства (постоянная или временная, возвратная или безвозвратная) и от направлений потоков между городской и сельской местностями, между странами и внутри страны (внешняя, международная и внутренняя).
XIX и XX века характеризовались значительной миграцией населения из сельской местности в города и соответствующим ростом городского населения и его доли; этот процесс являлся частью урбанизации как всемирно-исторического процесса. Если для XX веков более характерна миграция рефлекторная (ситуация военных, межнациональных и тому подобных конфликтов), то в XXI веке специалистами прогнозируется преобладание миграции эволюционной, связанной с долгосрочными причинами, в первую очередь экономического характера.
На интенсивность миграции населения и направление её потоков влияет всё многообразие существующих в обществе факторов: уровень и качество жизни населения, политическая система, правовое пространство, социальное устройство, демографическая и экологическая ситуация, состояние рынка труда, миграционная политика государства, общественные и природные катаклизмы. В XIX веке Э. Равенштайн сформулировал ряд законов, по которым экономический фактор в миграции населения является основным, миграционные потоки направлены в экономически более развитые районы и будут усиливаться соответственно техническому прогрессу, развитию транспортных и коммуникационных средств. В 1950-1960-е годы методы Равенштайна были использованы при создании усовершенствованных миграционных моделей с учётом демографических индикаторов. В 1960-е годы разработана теория международной миграции, по которой люди решаются на перемену места жительства под воздействием совокупности стимулов, действующих как в стране проживания, так и стране возможного въезда.
Миграция населения, особенно такой её вид, как иммиграция, является особым общественным явлением, находящимся на перекрёстке двух различных политических подходов, один из которых основан на экономических и функциональных проблемах, а другой - на культуре, этносамобытности и традициях. Особое значение это явление имеет в многонациональных странах, где даже внутренние перемещения стимулируют этнокультурное взаимодействие народов, выравнивание территориальных различий в уровне развития человеческого капитала, повышение социокультурного уровня, усиление информационно-коммуникативных связей.
Большинство мигрантов в любой стране - это представители молодёжи в возрасте 16-24 лет (в развивающихся и среднеразвитых странах) или поколений 30-40-летних (в самых развитых странах), поэтому значительная миграция в какой-либо регион может оказывать влияние на возрастную структуру населения, уровни рождаемости, смертности, брачности.
Миграция населения в 1950-2000-е годы интенсифицировалась и концентрировалась в развитых странах, хотя их доля в общемировой численности «неграждан» пока остаётся немного ниже доли других стран - 48%. Бедное население развивающихся стран отличается крайне низкой территориальной мобильностью, а большинство международных мигрантов из этих стран составляют лица из среднего слоя, имеющего более высокие статусные характеристики (по уровню образования, доходов, культурного развития и так далее). Эта закономерность миграции населения распространяется и на другие страны. Так, среди беднейших стран мира нет основных доноров международной миграции, а процесс эмиграции начинается и развивается лишь с определённого уровня развития страны. Теория мировых систем устанавливает этапы, которые проходит миграция населения по мере развития рыночной экономики в странах с недостаточным уровнем экономического развития. Вначале по мере развития рыночных отношений сельское население в этих странах мигрирует в города, затем растущий дисбаланс на рынке труда приводит к миграции городского населения в другие страны.
Миграция населения на протяжении веков меняла структуру населения, отдельных субрегионов, государств и целых континентов. Образовались значительные по размерам этнического сообщества за рубежом (диаспоры), играющие немаловажную роль в экономике родины (например, около 50 миллионов китайцев, живущих за пределами Китая); появилось понятие трансмигрантов, сохраняющих двойные интересы - к родине и стране проживания. Формируется общемировая закономерность: в места расселения национальных диаспор из зарубежных стран дополнительно притягиваются эти же этносы, и растёт численность диаспоры. Миграционные потоки в России были особенно резко поляризованными в 1970-1980-е годы: основной зоной притяжения были Центральный район, Москва, Ленинград и другие крупнейшие города в отличие от прочих территорий, где население убывало.
В результате политических, законодательных и иных решений государства миграция населения определённого вида может интенсифицироваться. Так, резкий рост сельской миграции в Китае произошёл в результате решений о свободе перемещения сельского населения, принятых в начале 2000-х годов. В деревнях было занято почти 2/3 всего экономически активного населения Китая, а миграция крестьян была в 1980-1990-х годах по масштабам сравнительно небольшой, но в 2001-2004 годах она достигла огромного размаха.
Федеративные государства могут отличаться значительным количеством законодательных актов, регулирующих иммиграцию на отдельных территориях. Так, в США миграционное законодательство различается не только на уровне штатов, но и на уровне местного самоуправления. Большинство стран мира не проводят специальной политики в отношении эмиграции своих граждан: по данным ООН, только 14% развитых и 23% развивающихся государств (2007) проводили такую политику.
Значительной проблемой в современном мире стала недобровольная миграция населения, появление перемещённых лиц. В России для этой категории мигрантов применяется термин «вынужденная миграция». За 1991-2007 годы миграционный прирост численности населения России оценивается в 5,8 миллионов человек; по мнению экспертов, происходил он в основном за счёт возвратной миграции русских (почти 2/3) и других народов России (около 10%) из Средней Азии и Закавказья.
Россия взяла курс на создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов в соответствии с международными стандартами и взятыми ею обязательствами, вытекающими из международных актов, действующих на её территории. В 2003 году правительством одобрена Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. В России закреплён правовой статус двух категорий вынужденных мигрантов - беженцев и вынужденных переселенцев, но не закреплено общее понятие «мигрант». Миграция населения на территории России, относимая к категории вынужденной, не охватывается полностью законом о вынужденных переселенцах, по которому с середины 1993 по 2005 годы выдано 1,2 миллиона удостоверений. Этот статус, кроме внутренних перемещённых лиц, могли получить вынужденно оставившие своё место жительства в странах СНГ и Балтии, если они приняли российское гражданство.
Социально-экономический кризис при переходе к рыночной экономике, национальные конфликты привели к резкому уменьшению миграционного оборота в РФ с 12,8 миллионов человек в 1989 году до 7,5 миллионов человек в 1993 году. В 1-й половине 1990-х годов вектор внутренней миграций характеризовался потерей северными районами более 9% своего населения, а зоной оттока населения стали Восточная Сибирь и Дальний Восток. Особенно резко сократилась миграция сельского населения в города и началось даже обратное движение из городской местности в сельскую, которое в 2001 году сменилось возобновлением оттока населения из сёл в города.