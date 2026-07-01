МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - пе­ре­ме­ще­ние лю­дей че­рез ад­ми­ни­стра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ные гра­ни­цы, свя­зан­ное с их пе­ре­се­ле­ни­ем из од­но­го мес­та в дру­гое, час­то с пе­ре­ме­ной мес­та жи­тель­ст­ва на дли­тель­ное вре­мя или на­все­гда; при пе­ре­се­че­нии государственных гра­ниц - ме­ж­ду­на­род­ная ми­гра­ция на­се­ле­ния.

По от­но­ше­нию к отдельной тер­ри­то­рии миграция населения рас­смат­ри­ва­ет­ся как важ­ный ис­точ­ник рос­та (убы­ли) чис­лен­но­сти её на­се­ле­ния. Миграция населения в по­след­ней четверти XX - 1-м де­ся­ти­ле­тии XXI веков при­ве­ла к то­му, что ка­ж­дый де­вя­тый жи­тель са­мых раз­ви­тых го­су­дарств яв­ля­ет­ся им­ми­гран­том . Кри­те­рии вы­де­ле­ния миграция населения сре­ди всех других тер­ри­то­ри­аль­ных пе­ре­ме­ще­ний на­се­ле­ния раз­ли­ча­ют­ся по стра­нам. Она мо­жет вы­зы­вать­ся раз­ны­ми при­чи­на­ми - эко­но­ми­ко-тру­до­вы­ми (сме­на мес­та ра­бо­ты, про­фес­сии, слу­жеб­ная карь­е­ра), со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ски­ми (стрем­ле­ние к по­вы­ше­нию уров­ня жиз­ни, пен­си­он­ная жизнь в бо­лее тё­п­лом, бла­го­при­ят­ном кли­ма­те), со­ци­аль­но-оз­до­ро­ви­тель­ны­ми (не­об­хо­ди­мо­стью пе­ре­ме­ны кли­ма­та из-за бо­лез­ни са­мо­го ми­гран­та или чле­на се­мьи, вы­ез­да в эко­ло­ги­че­ски бо­лее бла­го­по­луч­ную ме­ст­ность), де­мо­гра­фи­че­ски­ми (всту­п­ле­ние в брак, объ­е­ди­не­ние чле­нов се­мьи).

Миграция населения яв­ля­ет­ся объ­ек­том изу­че­ния та­ких на­ук, как де­мо­гра­фия, эко­но­ми­ка, со­цио­ло­гия, ис­то­рия, гео­гра­фия, куль­ту­ро­ло­гия, кон­флик­то­ло­гия, эт­но­ло­гия. Ис­точ­ни­ки све­де­ний о миграции населения: те­ку­щий учёт пе­ре­дви­же­ния на­се­ле­ния государственной ста­ти­сти­кой, об­ра­ба­ты­ваю­щей све­де­ния различных государственных ор­га­нов; пе­ре­пи­си на­се­ле­ния как наи­бо­лее дос­то­вер­ная ин­фор­ма­ция об ито­гах пе­ре­ме­ще­ний за меж­пе­ре­пис­ной пе­ри­од; специальные вы­бо­роч­ные об­сле­до­ва­ния как го­су­дар­ст­вен­ны­ми, так и не­пра­ви­тельственными ор­га­ни­за­ция­ми, вы­яв­ляю­щие ус­ло­вия жиз­ни ми­гран­тов до и по­сле пе­ре­ез­да; дан­ные об объ­ё­ме по­тен­ци­аль­ной ми­гра­ции. Ви­ды миграции населения раз­ли­ча­ют в за­ви­си­мо­сти от сро­ков пе­ре­ме­ны мес­та жи­тель­ст­ва (по­сто­ян­ная или вре­мен­ная, воз­врат­ная или без­воз­врат­ная) и от на­прав­ле­ний по­то­ков ме­ж­ду го­род­ской и сель­ской ме­ст­но­стя­ми, меж­ду стра­на­ми и внут­ри стра­ны (внеш­няя, меж­ду­народная и внут­рен­няя).

XIX и XX века ха­рак­те­ри­зо­ва­лись зна­чи­тель­ной миграцией населения из сель­ской ме­ст­но­сти в го­ро­да и со­от­вет­ст­вую­щим рос­том городского на­се­ле­ния и его до­ли; этот про­цесс яв­лял­ся ча­стью ур­ба­ни­за­ции как все­мир­но-ис­то­рического про­цес­са. Ес­ли для XX веков бо­лее ха­рак­тер­на ми­гра­ция реф­лек­тор­ная (си­туа­ция во­ен­ных, меж­на­цио­наль­ных и тому подобных кон­флик­тов), то в XXI веке спе­циа­ли­ста­ми про­гно­зи­ру­ет­ся пре­об­ла­да­ние ми­гра­ции эво­лю­ци­он­ной, свя­зан­ной с дол­го­сроч­ны­ми при­чи­на­ми, в пер­вую оче­редь эко­но­мического ха­рак­те­ра.

На ин­тен­сив­ность миграции населения и на­прав­ле­ние её по­то­ков влия­ет всё мно­го­об­ра­зие су­ще­ст­вую­щих в об­ще­ст­ве фак­то­ров: уро­вень и ка­че­ст­во жиз­ни на­се­ле­ния, по­ли­тическая сис­те­ма, пра­во­вое про­стран­ст­во, со­ци­аль­ное уст­рой­ст­во, де­мо­гра­фическая и эко­ло­гическая си­туа­ция, со­стоя­ние рын­ка тру­да, ми­грационная по­ли­ти­ка го­су­дар­ст­ва, об­ще­ст­вен­ные и при­род­ные ка­так­лиз­мы. В XIX веке Э. Ра­вен­штайн сфор­му­ли­ро­вал ряд за­ко­нов, по ко­то­рым эко­но­мический фак­тор в миграции населения яв­ля­ет­ся ос­нов­ным, ми­грационные по­то­ки на­прав­ле­ны в эко­но­ми­че­ски бо­лее раз­ви­тые рай­оны и бу­дут уси­ли­вать­ся со­от­вет­ст­вен­но тех­ническому про­грес­су, раз­ви­тию транс­порт­ных и ком­му­ни­ка­ци­он­ных средств. В 1950-1960-е годы ме­то­ды Ра­вен­штай­на бы­ли ис­поль­зо­ва­ны при соз­да­нии усо­вер­шен­ст­во­ван­ных ми­грационных мо­де­лей с учё­том де­мо­гра­фических ин­ди­ка­то­ров. В 1960-е годы раз­ра­бо­та­на тео­рия ме­ж­ду­народной ми­гра­ции, по ко­то­рой лю­ди ре­ша­ют­ся на пе­ре­ме­ну мес­та жи­тель­ст­ва под воз­дей­ст­ви­ем со­во­куп­но­сти сти­му­лов, дей­ст­вую­щих как в стра­не про­жи­ва­ния, так и стра­не воз­мож­но­го въез­да.

Миграция населения, осо­бен­но та­кой её вид, как им­ми­гра­ция, яв­ля­ет­ся осо­бым об­ще­ст­вен­ным яв­ле­ни­ем, на­хо­дя­щим­ся на пе­ре­крё­ст­ке двух различных по­ли­тических под­хо­дов, один из ко­то­рых ос­но­ван на эко­но­мических и функ­цио­наль­ных про­бле­мах, а дру­гой - на куль­ту­ре, эт­но­са­мо­быт­но­сти и тра­ди­ци­ях. Осо­бое зна­че­ние это яв­ле­ние име­ет в мно­го­на­цио­наль­ных стра­нах, где да­же внутренние пе­ре­ме­ще­ния сти­му­ли­ру­ют эт­но­куль­тур­ное взаи­мо­дей­ст­вие на­ро­дов, вы­рав­ни­ва­ние тер­ри­то­ри­аль­ных раз­ли­чий в уров­не раз­ви­тия че­ло­ве­че­ско­го ка­пи­та­ла, по­вы­ше­ние со­цио­куль­тур­но­го уров­ня, уси­ле­ние ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­ка­тив­ных свя­зей.

Боль­шин­ст­во ми­гран­тов в лю­бой стра­не - это пред­ста­ви­те­ли мо­ло­дё­жи в воз­ра­с­те 16-24 лет (в раз­ви­ваю­щих­ся и сред­не­раз­ви­тых стра­нах) или по­ко­ле­ний 30-40-лет­них (в са­мых раз­ви­тых стра­нах), по­это­му зна­чи­тель­ная ми­гра­ция в какой-либо ре­ги­он мо­жет ока­зы­вать влия­ние на воз­рас­тную струк­ту­ру на­се­ле­ния, уров­ни ро­ж­дае­мо­сти, смерт­но­сти, брач­но­сти.

Миграция населения в 1950-2000-е годы ин­тен­си­фи­ци­ро­ва­лась и кон­цен­три­ро­ва­лась в раз­ви­тых стра­нах, хо­тя их до­ля в об­ще­ми­ро­вой чис­лен­но­сти «не­гра­ж­дан» по­ка ос­та­ёт­ся не­мно­го ни­же до­ли других стран - 48%. Бед­ное на­се­ле­ние раз­ви­ваю­щих­ся стран от­ли­ча­ет­ся край­не низ­кой тер­ри­то­ри­аль­ной мо­биль­но­стью, а боль­шин­ст­во ме­ж­ду­народных ми­гран­тов из этих стран со­став­ля­ют ли­ца из сред­не­го слоя, имею­ще­го бо­лее вы­со­кие ста­тус­ные ха­рак­те­ри­сти­ки (по уров­ню об­ра­зо­ва­ния, до­хо­дов, куль­тур­но­го раз­ви­тия и так далее). Эта за­ко­но­мер­ность миграции населения рас­про­стра­ня­ет­ся и на другие стра­ны. Так, сре­ди бед­ней­ших стран ми­ра нет основных до­но­ров ме­ж­ду­народной ми­гра­ции, а про­цесс эмиг­ра­ции на­чи­на­ет­ся и раз­ви­ва­ет­ся лишь с оп­реде­лён­но­го уров­ня раз­ви­тия стра­ны. Тео­рия ми­ро­вых сис­тем ус­та­нав­ли­ва­ет эта­пы, ко­то­рые про­хо­дит миграция населения по ме­ре раз­ви­тия ры­ноч­ной эко­но­ми­ки в стра­нах с не­дос­та­точ­ным уров­нем эко­но­мического раз­ви­тия. Вна­ча­ле по ме­ре раз­ви­тия ры­ноч­ных от­но­ше­ний сель­ское на­се­ле­ние в этих стра­нах миг­ри­ру­ет в го­ро­да, за­тем рас­ту­щий дис­ба­ланс на рын­ке тру­да при­во­дит к ми­гра­ции городского на­се­ле­ния в другие стра­ны.

Миграция населения на про­тя­же­нии ве­ков ме­ня­ла струк­ту­ру на­се­ле­ния, отдельных суб­ре­гио­нов, го­су­дарств и це­лых кон­ти­нен­тов. Об­ра­зо­ва­лись зна­чи­тель­ные по раз­ме­рам эт­нического со­об­ще­ст­ва за ру­бе­жом ( ди­ас­по­ры ), иг­раю­щие не­ма­ло­важ­ную роль в эко­но­ми­ке ро­ди­ны (например, около 50 миллионов ки­тай­цев, жи­ву­щих за пре­де­ла­ми Ки­тая); по­яви­лось по­ня­тие транс­ми­гран­тов, со­хра­няю­щих двой­ные ин­те­ре­сы - к ро­ди­не и стра­не про­жи­ва­ния. Фор­ми­ру­ет­ся об­ще­ми­ро­вая за­ко­но­мер­ность: в мес­та рас­се­ле­ния национальных ди­ас­пор из за­ру­беж­ных стран до­пол­ни­тель­но при­тя­ги­ва­ют­ся эти же эт­но­сы, и рас­тёт чис­лен­ность ди­ас­по­ры. Ми­грационные по­то­ки в Рос­сии бы­ли осо­бен­но рез­ко по­ля­ри­зо­ван­ны­ми в 1970-1980-е годы: основной зо­ной при­тя­же­ния бы­ли Центральный район, Мо­ск­ва, Ле­нин­град и другие круп­ней­шие го­ро­да в от­ли­чие от про­чих тер­ри­то­рий, где на­се­ле­ние убы­ва­ло.

В ре­зуль­та­те по­ли­тических, за­ко­но­дательных и иных ре­ше­ний го­су­дар­ст­ва миграция населения оп­ре­де­лён­но­го ви­да мо­жет ин­тен­си­фи­ци­ро­вать­ся. Так, рез­кий рост сель­ской ми­гра­ции в Ки­тае про­изо­шёл в ре­зуль­та­те ре­ше­ний о сво­бо­де пе­ре­ме­ще­ния сель­ско­го на­се­ле­ния, при­ня­тых в начале 2000-х годов. В де­рев­нях бы­ло за­ня­то поч­ти 2/3 все­го эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния Ки­тая, а ми­гра­ция кре­сть­ян бы­ла в 1980-1990-х годах по мас­шта­бам срав­ни­тель­но не­боль­шой, но в 2001-2004 годах она дос­тиг­ла ог­ром­но­го раз­ма­ха.

Фе­де­ра­тив­ные го­су­дар­ст­ва мо­гут от­ли­чать­ся зна­чительным ко­ли­че­ст­вом за­ко­но­дательных ак­тов, ре­гу­ли­рую­щих им­ми­гра­цию на отдельных тер­ри­то­ри­ях. Так, в США ми­грационное за­ко­но­да­тель­ст­во раз­ли­ча­ет­ся не толь­ко на уров­не шта­тов, но и на уров­не ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Боль­шин­ст­во стран ми­ра не про­во­дят спе­ци­аль­ной по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии эмиг­ра­ции сво­их гра­ж­дан: по дан­ным ООН, толь­ко 14% раз­ви­тых и 23% раз­ви­ваю­щих­ся го­су­дарств (2007) про­во­ди­ли та­кую по­ли­ти­ку.

Зна­чительной про­бле­мой в современном ми­ре ста­ла не­доб­ро­воль­ная миграция населения, по­яв­ле­ние пе­ре­ме­щён­ных лиц. В Рос­сии для этой ка­те­го­рии ми­гран­тов при­ме­ня­ет­ся тер­мин «вы­ну­ж­ден­ная ми­гра­ция». За 1991-2007 годы ми­грационный при­рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния Рос­сии оце­ни­ва­ет­ся в 5,8 миллионов человек; по мне­нию экс­пер­тов, про­ис­хо­дил он в основном за счёт воз­врат­ной ми­гра­ции рус­ских (по­ч­ти 2/3) и других на­ро­дов Рос­сии (около 10%) из Средней Азии и За­кав­ка­зья.

Рос­сия взя­ла курс на соз­да­ние ус­ло­вий для бес­пре­пят­ст­вен­ной реа­ли­за­ции прав ми­гран­тов в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народными стан­дар­та­ми и взя­ты­ми ею обя­за­тель­ст­ва­ми, вы­те­каю­щи­ми из ме­ж­ду­народных ак­тов, дей­ст­вую­щих на её тер­ри­то­рии. В 2003 году пра­ви­тель­ст­вом одоб­ре­на Кон­цеп­ция ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­грационных про­цес­сов в Российской Фе­де­ра­ции. В Рос­сии за­кре­п­лён пра­во­вой ста­тус двух ка­те­го­рий вы­ну­ж­ден­ных ми­гран­тов - бе­жен­цев и вы­ну­ж­ден­ных пе­ре­се­лен­цев, но не за­кре­п­ле­но об­щее по­ня­тие «ми­грант». Миграция населения на тер­ри­то­рии Рос­сии, от­но­си­мая к ка­те­го­рии вы­ну­ж­ден­ной, не ох­ва­ты­ва­ет­ся пол­но­стью за­ко­ном о вы­ну­ж­ден­ных пе­ре­се­лен­цах, по ко­то­ро­му с середины 1993 по 2005 годы вы­да­но 1,2 миллиона удо­сто­ве­ре­ний. Этот ста­тус, кро­ме внут­рен­них пе­ре­ме­щён­ных лиц, мог­ли по­лу­чить вы­ну­ж­ден­но ос­та­вив­шие своё ме­сто жи­тель­ст­ва в стра­нах СНГ и Бал­тии, ес­ли они при­ня­ли российское гра­ж­дан­ст­во.

Со­ци­аль­но-эко­но­мический кри­зис при пе­ре­хо­де к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке, национальные кон­флик­ты при­ве­ли к рез­ко­му умень­ше­нию ми­грационного обо­ро­та в РФ с 12,8 миллионов человек в 1989 году до 7,5 миллионов человек в 1993 году. В 1-й половине 1990-х годов век­тор внутренней ми­гра­ций ха­рак­те­ри­зо­вал­ся по­те­рей се­вер­ны­ми рай­она­ми бо­лее 9% свое­го на­се­ле­ния, а зо­ной от­то­ка на­се­ле­ния ста­ли Восточная Си­бирь и Даль­ний Во­сток. Осо­бен­но рез­ко со­кра­ти­лась ми­гра­ция сель­ско­го на­се­ле­ния в го­ро­да и на­ча­лось да­же об­рат­ное дви­же­ние из го­род­ской мест­но­сти в сель­скую, ко­то­рое в 2001 году сме­ни­лось во­зоб­нов­ле­ни­ем от­то­ка на­се­ле­ния из сёл в го­ро­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)