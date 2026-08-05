МИГРАЦИОННАЯ ШКОЛА

МИГРАЦИОННАЯ ШКОЛА - на­прав­ле­ние в фольк­ло­ри­сти­ке, по­лу­чив­шее ши­ро­кое при­зна­ние во 2-й половине XIX века.

Пред­ста­ви­те­ли миграционной школы ус­та­но­ви­ли сход­ст­во по­ве­ст­во­вательных про­из­ве­де­ний раз­ных (в том числе не­род­ст­вен­ных) эт­но­сов, объ­яс­няя его пе­ре­ме­ще­ни­ем (ми­гра­ци­ей) сю­же­тов, мо­ти­вов и об­ра­зов фольк­ло­ра из стра­ны в стра­ну вслед­ст­вие пря­мо­го или кос­вен­но­го за­им­ст­во­ва­ния. Это пе­ре­ме­ще­ние, в ко­то­ром по­сред­ни­ком не­ред­ко ока­зы­ва­лась кни­га, бы­ло кон­цеп­ту­аль­но осоз­на­но миграционной школой как гло­баль­ная за­ко­но­мер­ность ми­ро­во­го куль­тур­но­го раз­ви­тия. Ос­но­во­по­лож­ник миграционной школы - немецкий вос­то­ко­вед Т. Бен­фей, из­дав­ший в 1859 году сборник индийских ска­зок и притч «Пан­ча­тан­тра». От­ме­тив в пре­ди­сло­вии сход­ст­во ска­зоч­ных сю­же­тов в ми­ро­вом фольк­ло­ре, Бен­фей на при­ме­ре судь­бы «Пан­ча­тан­тры» рас­крыл кар­ти­ну куль­тур­но­го влия­ния Вос­то­ка на ев­ропейский За­пад. Сто­рон­ни­ка­ми миграционной школы бы­ли: в Гер­ма­нии - Р. Кё­лер, М. Лан­дау, И. Боль­те; во Фран­ции - Г. Па­рис , Э. Кос­кен; в Ве­ли­ко­бри­та­нии - А. Клау­стон; в Ита­лии - А. д’Анко­на, Д. Ком­па­рет­ти; в Че­хии - Й. По­лив­ка. В тру­дах финских учё­ных Ю. Кро­на, К. Кро­на и А. Аар­не миграционная школа по­лу­чи­ла фор­ма­ли­стическое раз­ви­тие (ис­то­ри­ко-гео­гра­фический ме­тод).

На­ча­ло миграционной школы в Рос­сии ещё до Бен­фея по­ло­жи­ла ра­бо­та А.Н. Пы­пи­на «Очерк ли­те­ра­тур­ной ис­то­рии ста­рин­ных по­вес­тей и ска­зок рус­ских» (1857 год), в ко­то­рой бы­ли по­ка­за­ны мно­го­числ. свя­зи рус. сло­вес­ной куль­ту­ры, пре­им. пись­мен­ной, с Вос­то­ком и Ев­ро­пой. Не­по­средств. влия­ние кон­цеп­ция Бен­фея ока­за­ла на В.В. Ста­со­ва, ко­то­рый в статье «Про­ис­хо­ж­де­ние рус­ских бы­лин» (1868 год), до­ка­зы­вая, что сю­же­ты русских бы­лин и об­ра­зы бо­га­ты­рей при­шли с Вос­то­ка, по­ста­вил во­прос о сте­пе­ни са­мо­быт­но­сти русской куль­ту­ры в це­лом. Воз­ник­ла ост­рая дис­кус­сия (сре­ди уча­ст­ни­ков - Ф.И. Бус­ла­ев, О.Ф. Мил­лер, В.Ф. Мил­лер , П.А. Бес­со­нов, Алек­сандр Н. Ве­се­лов­ский), вскрыв­шая уяз­ви­мые сто­ро­ны миграционной школы и по­ка­зав­шая, что при ис­сле­до­ва­нии про­цес­сов ме­ж­ду­народного куль­тур­но­го об­ме­на не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать национальный и ис­то­рический кон­текст. Имен­но в этом на­прав­ле­нии тео­рию миграционной школы пло­до­твор­но раз­ра­ба­ты­вал Алек­сандр Н. Ве­се­лов­ский, счи­тав­ший главной при­чи­ной за­им­ст­во­ва­ний ти­по­ло­гический уни­вер­са­лизм ми­ро­во­го куль­тур­но­го раз­ви­тия. Сфор­му­ли­ро­ван­ное им по­ло­же­ние о «встреч­ных те­че­ни­ях», воз­ни­каю­щих вслед­ст­вие сход­ст­ва «ос­нов» ли­те­ра­тур­ных или фольк­лор­ных про­из­ве­де­ний раз­ных эт­но­сов («Ра­зы­ска­ния в об­лас­ти рус­ско­го ду­хов­но­го сти­ха. III-V», 1881 год), ста­ло од­ним из ос­но­во­по­ла­гаю­щих по­сту­ла­тов срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния. По­сле­до­ва­те­ля­ми миграционной школы в Рос­сии ста­ли: Г.Н. По­та­нин , И.Н. Жда­нов, А.М. Ло­бо­да, А.И. Кир­пич­ни­ков, М.Г. Ха­лан­ский, С.Ф. Оль­ден­бург, от­час­ти Ф.И. Бус­ла­ев, В.Ф. Мил­лер.

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