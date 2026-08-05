МИГРАЦИОННАЯ ШКОЛА
МИГРАЦИОННАЯ ШКОЛА - направление в фольклористике, получившее широкое признание во 2-й половине XIX века.
Представители миграционной школы установили сходство повествовательных произведений разных (в том числе неродственных) этносов, объясняя его перемещением (миграцией) сюжетов, мотивов и образов фольклора из страны в страну вследствие прямого или косвенного заимствования. Это перемещение, в котором посредником нередко оказывалась книга, было концептуально осознано миграционной школой как глобальная закономерность мирового культурного развития. Основоположник миграционной школы - немецкий востоковед Т. Бенфей, издавший в 1859 году сборник индийских сказок и притч «Панчатантра». Отметив в предисловии сходство сказочных сюжетов в мировом фольклоре, Бенфей на примере судьбы «Панчатантры» раскрыл картину культурного влияния Востока на европейский Запад. Сторонниками миграционной школы были: в Германии - Р. Кёлер, М. Ландау, И. Больте; во Франции - Г. Парис, Э. Коскен; в Великобритании - А. Клаустон; в Италии - А. д’Анкона, Д. Компаретти; в Чехии - Й. Поливка. В трудах финских учёных Ю. Крона, К. Крона и А. Аарне миграционная школа получила формалистическое развитие (историко-географический метод).
Начало миграционной школы в России ещё до Бенфея положила работа А.Н. Пыпина «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» (1857 год), в которой были показаны многочисл. связи рус. словесной культуры, преим. письменной, с Востоком и Европой. Непосредств. влияние концепция Бенфея оказала на В.В. Стасова, который в статье «Происхождение русских былин» (1868 год), доказывая, что сюжеты русских былин и образы богатырей пришли с Востока, поставил вопрос о степени самобытности русской культуры в целом. Возникла острая дискуссия (среди участников - Ф.И. Буслаев, О.Ф. Миллер, В.Ф. Миллер, П.А. Бессонов, Александр Н. Веселовский), вскрывшая уязвимые стороны миграционной школы и показавшая, что при исследовании процессов международного культурного обмена необходимо учитывать национальный и исторический контекст. Именно в этом направлении теорию миграционной школы плодотворно разрабатывал Александр Н. Веселовский, считавший главной причиной заимствований типологический универсализм мирового культурного развития. Сформулированное им положение о «встречных течениях», возникающих вследствие сходства «основ» литературных или фольклорных произведений разных этносов («Разыскания в области русского духовного стиха. III-V», 1881 год), стало одним из основополагающих постулатов сравнительно-исторического литературоведения. Последователями миграционной школы в России стали: Г.Н. Потанин, И.Н. Жданов, А.М. Лобода, А.И. Кирпичников, М.Г. Халанский, С.Ф. Ольденбург, отчасти Ф.И. Буслаев, В.Ф. Миллер.