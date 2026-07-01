МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ком­плекс мер, ис­поль­зуе­мых го­су­дар­ст­вом и об­ще­ст­вен­ны­ми ин­сти­ту­та­ми для ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­гра­ции на­се­ле­ния.

Ба­зи­ру­ет­ся на ме­ж­ду­на­род­ных до­го­во­рах, на­цио­наль­ных за­ко­но­да­тель­ных ак­тах, ре­ше­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва или упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов. При фор­му­ли­ро­ва­нии на­прав­ле­ний миграционной политики об­ще­ст­во и пра­ви­тель­ст­во пы­та­ют­ся оце­нить как со­зи­да­тель­ные, так и рег­рес­сив­ные им­пуль­сы ми­гра­ции как эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной си­лы. Стра­те­гия и це­ли миграционной политики обос­но­вы­ва­ют­ся в про­филь­ной кон­цеп­ции - сис­те­ме оп­ре­де­лён­ных взгля­дов со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го и ино­го по­ряд­ка, очер­чи­ваю­щей клю­че­вые ха­рак­те­ри­сти­ки государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­грационных про­цес­сов.

Миграционная политика лю­бой стра­ны стро­ит­ся на ба­зе ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва, со­дер­жа­щих­ся в кон­вен­ци­ях, хар­ти­ях, ре­зо­лю­ци­ях и других до­ку­мен­тах различных ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций - Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций , Ме­ж­ду­на­род­ной ор­га­ни­за­ции тру­да, Ме­ж­ду­народной организации по ми­гра­ции (МОМ), Все­мир­ной ор­га­ни­за­ции здра­во­охра­не­ния, Со­ве­та Ев­ро­пы, Ор­га­ни­за­ции по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе и других. Ко­мис­сия ООН по на­ро­до­на­се­ле­нию суб­си­ди­ру­ет национальные про­грам­мы по во­про­сам ми­гра­ции на­се­ле­ния. Ме­ж­ду­народные нор­мы в об­лас­ти миграционной политики мо­гут ка­сать­ся всех стран или при­ме­нять­ся в еди­ном клю­че для груп­пы стран, объ­е­ди­нён­ных специальными со­гла­ше­ния­ми [например, Шен­ген­ское со­гла­ше­ние ев­ропейских стран, Со­гла­ше­ние ме­ж­ду США, Ка­на­дой и Мек­си­кой (НАФТА), пре­ду­смат­ри­ваю­щее сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния ра­бо­чей си­лы]. В рам­ках миграционной политики го­су­дар­ст­ва, ис­пы­ты­ваю­щие зна­чительный ми­грационный при­ток, пе­рио­ди­че­ски про­во­дят круп­ные ам­ни­стии ми­гран­тов, ле­га­ли­зуя их пре­бы­ва­ние у се­бя. Современный под­ход к ми­гра­ции ос­но­ван на при­зна­нии не­од­но­мер­но­сти это­го про­цес­са, не­воз­мож­но­сти изо­ли­рованного под­хо­да к не­му, не­об­хо­ди­мо­сти его ре­гу­ли­ро­ва­ния или управ­ле­ния им в рам­ках ми­грационной по­ли­ти­ки.

Миграционная политика ре­ша­ет не толь­ко ми­грационные про­бле­мы, но и за­да­чи эко­но­мического раз­ви­тия, со­блю­де­ния прав че­ло­ве­ка, вос­со­еди­не­ния се­мей, эт­нического мно­го­об­ра­зия стра­ны, куль­тур­ной од­но­род­но­сти и тому подобного. Во мно­гих стра­нах ме­ры миграционной политики вклю­ча­ют ряд под­хо­дов, обу­слов­лен­ных ин­те­ре­са­ми, ле­жа­щи­ми в об­ла­сти дру­гих, взаи­мо­свя­зан­ных с ми­гра­ци­ей яв­ле­ний, - ха­рак­те­ром де­мо­гра­фического раз­ви­тия стра­ны, про­бле­ма­ми за­ня­то­сти и ди­на­ми­кой чис­лен­но­сти тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния, со­стоя­ни­ем рын­ка тру­да и не­хват­кой ра­бот­ни­ков отдельных про­фес­сий и спе­ци­аль­но­стей, по­ощ­ре­ни­ем при­то­ка че­ло­ве­че­ско­го ка­пи­та­ла с вы­со­ким уров­нем ка­че­ст­ва, гео­по­ли­тическими ин­те­ре­са­ми го­су­дар­ст­ва. Боль­шин­ст­во этих под­хо­дов свя­за­но с ро­лью внеш­ней ми­гра­ции в раз­ви­тии об­ще­ст­ва и национальной эко­но­ми­ки. Так, три чет­вер­ти ев­ропейских ре­гио­нов не име­ют аль­тер­на­ти­вы им­ми­гра­ции как ис­точ­ни­ка про­ти­во­дей­ст­вия сни­же­нию чис­лен­но­сти на­се­ле­ния до 2030 года.

Основными во­про­са­ми миграционной политики яв­ля­ют­ся пре­дот­вра­ще­ние не­ле­галь­ной (не­за­кон­ной) ми­гра­ции, пе­ре­рас­пре­де­ле­ние ми­грационных по­то­ков внут­ри стра­ны в свя­зи с различной за­се­лён­но­стью, об­жи­то­стью её тер­ри­то­рий, соз­да­ние пер­вич­ных ус­ло­вий для нор­маль­ной жиз­ни раз­ных ка­те­го­рий им­ми­гран­тов, спо­соб­ст­вую­щих их по­сле­дую­щей адап­та­ции и ин­те­гра­ции в при­ни­маю­щее об­ще­ст­во, пре­дот­вра­ще­ние не­доб­ро­воль­ной (вы­нуж­ден­ной) ми­гра­ции с по­мо­щью национальных и ме­ж­ду­народных пра­во­вых норм.

В боль­шин­ст­ве стран миграционная политика под­раз­де­ля­ет­ся на им­ми­гра­ци­он­ную и эмиг­ра­ци­он­ную, они мо­гут но­сить сти­му­ли­рую­щий или сдер­жи­ваю­щий ха­рак­тер. По­ли­ти­ку по ак­тив­но­му по­ощ­ре­нию въез­да ми­гран­тов в це­лях удов­ле­тво­ре­ния сво­их национальных по­треб­но­стей про­во­дят (по дан­ным ООН) та­кие раз­ви­тые стра­ны, как Ав­ст­ра­лия, Ка­на­да, Рос­сия, Че­хия и ряд дру­гих. Боль­шин­ст­во стран вхо­да ми­гран­тов, про­во­дя се­лек­тив­ную миграционную политику, ис­поль­зу­ют та­кой её ин­ст­ру­мент, как им­ми­гра­ци­он­ная кво­та, ко­то­рая рас­пре­де­ля­ет­ся ме­ж­ду раз­ны­ми груп­па­ми ми­гран­тов, раз­ли­чаю­щих­ся по пра­ву «въез­да». Это мо­гут быть род­ст­вен­ни­ки гра­ж­дан стра­ны (прин­цип вос­со­еди­не­ния се­мей), спе­циа­ли­сты, в ко­то­рых за­ин­те­ре­со­ва­на национальная эко­но­ми­ка, эт­нические, кон­фес­сио­наль­ные или иные груп­пы, под­вер­гаю­щие­ся опас­но­сти на преж­нем мес­те про­жи­ва­ния, и так далее. Так, за­кон США об им­ми­гра­ции (1996 год), рас­ши­рив кво­ты, уже­сто­чил тре­бо­ва­ния к ка­че­ст­вен­ным ха­рак­те­ри­сти­кам им­ми­гран­тов. Ряд стран в рам­ках миграционной политики осу­ще­ст­в­ля­ют государственной про­грам­мы ре­пат­риа­ции ми­гран­тов, ори­ен­ти­ро­ван­ные на эко­но­мические сти­му­лы.

Государственную эмиг­рационную по­ли­ти­ку про­во­дят стра­ны-экс­пор­тё­ры ра­бо­чей си­лы, осу­ще­ст­в­ляя про­грам­мы под­держ­ки тру­до­вых ми­гран­тов или, на­обо­рот, сдер­жи­ва­ния эмиг­ра­ции. Миграционная политика в та­ких стра­нах стре­мит­ся ис­поль­зо­вать ме­ха­низм ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­гра­ции, по­зво­ляю­щий со­вме­щать за­щи­ту ин­те­ре­сов стра­ны и её гра­ж­дан-ми­гран­тов. Осо­бое ме­сто эта по­ли­ти­ка за­ни­ма­ет в та­ких стра­нах (важ­ных ис­точ­ни­ках ра­бо­чей си­лы), как Вьет­нам, Ки­тай, Тур­ция, Фи­лип­пи­ны, Ин­до­не­зия и другие. Наи­боль­шее зна­че­ние для раз­ви­тых стран, где пре­об­ла­да­ет при­ток внеш­них ми­гран­тов, име­ет им­ми­грационная по­ли­ти­ка, не­су­щая мощ­ный со­ци­аль­ный за­ряд. Сре­ди её мер наи­бо­лее важ­ны пра­ви­ла, ус­та­нов­лен­ные для тру­до­вых ми­гран­тов и ре­гу­ли­рую­щие ми­гра­цию ра­бо­чей си­лы иностранных гра­ж­дан, при­ез­жаю­щих в стра­ну для временные ра­бо­ты или на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва.

Кон­суль­та­ции пра­ви­тель­ст­вам по миграционной политике ока­зы­ва­ет МОМ, ко­то­рая стре­мит­ся обес­пе­чить гу­ман­ное и упо­ря­до­чен­ное управ­ле­ние ми­гра­ци­ей, её ре­гу­ли­ро­ва­ние; она спо­соб­ст­ву­ет раз­ви­тию ме­ж­ду­народного ми­грацтонного за­ко­но­да­тель­ст­ва как ос­но­вы ми­грационной по­ли­ти­ки.

В Рос­сии миграционная политики про­во­дит­ся на ос­но­ве ме­ж­ду­народного пра­ва и национальной нор­ма­тив­но-пра­во­вой ба­зы; в 1992 году Рос­сия при­сое­ди­ни­лась к Кон­вен­ции ООН по бе­жен­цам 1951 года и про­то­ко­лу к ней 1967 года. Про­бле­мы, свя­зан­ные с не­доб­ро­воль­ной ми­гра­ци­ей по­сле рас­па­да СССР , не ре­ше­ны пол­но­стью; для их умень­ше­ния в 1996 году Уп­рав­ле­ни­ем Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра ООН по де­лам бе­жен­цев про­во­ди­лась спец. кон­фе­рен­ция СНГ по проб­ле­мам бе­жен­цев и ми­гран­тов. Об­щее на­прав­ле­ние российской миграционной политики свя­за­но с со­кра­ще­ни­ем на­се­ле­ния тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та с 2007 года. Ре­гу­ли­ро­ва­ние ми­гра­ции иностранной ра­бо­чей си­лы в рам­ках СНГ, других ин­те­гра­ци­он­ных объе­ди­не­ний на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве осу­щест­вля­ет­ся на ос­но­ве дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний меж­ду РФ и другими стра­на­ми. В ян­ва­ре 2007 года всту­пил в си­лу за­кон «О ми­гра­ци­он­ном учё­те ино­стран­ных гра­ж­дан и лиц без гра­ж­дан­ст­ва в РФ» (2006 год), ко­то­рым бы­ли ус­та­нов­ле­ны кво­ты в объ­ё­ме 6,3 миллионов человек из без­ви­зо­вых стран и вве­де­на уп­ро­щён­ная про­це­ду­ра вы­да­чи раз­ре­ше­ний на ра­бо­ту. Дей­ст­ву­ют за­ко­ны «О по­ряд­ке вы­ез­да из РФ и въез­да в РФ» (1996 год) и «О пра­во­вом по­ло­же­нии ино­стран­ных гра­ж­дан в РФ» (2002 год). Разработана кон­цеп­ция государственной миграционной политики РФ (2011 год). В 2003 году пра­ви­тель­ст­во одоб­ри­ло Кон­цеп­цию ре­гу­ли­ро­ва­ния ми­грационных про­цес­сов, а в дей­ст­вую­щей Кон­цеп­ции де­мо­гра­фической по­ли­ти­ки РФ на пе­ри­од до 2025 года ре­гу­ли­рование внут­рен­ней и внеш­ней ми­гра­ции рас­смат­ри­ва­ет­ся как часть де­мо­гра­фической по­ли­ти­ки.

С но­ября 2002 года вве­де­ны ми­гра­ци­он­ные кар­ты для учё­та въез­жаю­щих на тер­ри­то­рию Рос­сии ино­стран­цев. С 2007 года осу­ще­ст­в­ля­ет­ся фе­де­раль­ная про­грам­ма пе­ре­се­ле­ния со­оте­че­ст­вен­ни­ков, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой ре­гио­нам пре­дос­тав­ля­ют­ся до­та­ции в за­ви­си­мо­сти от их эко­но­мического и гео­гра­фического по­ло­же­ния, а субъ­ек­ты РФ раз­ра­ба­ты­ва­ют свои про­грам­мы пе­ре­се­ле­ния. Ин­те­рес субъ­ек­тов к ин­те­гра­ции ми­гран­тов в ре­гио­наль­ное со­об­ще­ст­во слаб, а объ­ём ми­гра­ции не­ве­лик. При ра­ди­каль­ных из­ме­не­ни­ях по­ли­ти­ки по от­но­ше­нию к внеш­ней ми­гра­ции в хо­де ры­ноч­ных пре­об­ра­зо­ва­ний ре­гу­ли­ро­ва­ние внутренней ми­гра­ции всё ещё от­ста­ёт от тре­бо­ва­ний сво­бод­но­го рын­ка - со­хра­ня­ет­ся раз­ре­ши­тель­ный ха­рак­тер ре­ги­ст­ра­ции гра­ж­дан по мес­ту жи­тель­ст­ва, су­ще­ст­ву­ют ус­ло­вия по её ог­ра­ни­че­нию, пре­ж­де все­го в круп­ных го­ро­дах.

В миграционной политике в XXI веке всё боль­шее зна­че­ние как для раз­ви­тых, так и для раз­ви­ваю­щих­ся стран при­об­ре­та­ют точ­ность, пол­но­та ин­фор­ма­ции и при­об­щён­ность ми­гран­тов к ней, раз­ви­тие ми­грационной ста­ти­сти­ки, пре­ж­де все­го её стан­дар­ти­за­ция, и об­мен дан­ны­ми ме­ж­ду стра­на­ми как ус­ло­вие эф­фек­тив­но­го ме­ж­ду­народного (меж­го­су­дарственного) со­труд­ни­че­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)