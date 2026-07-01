МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - комплекс мер, используемых государством и общественными институтами для регулирования миграции населения.
Базируется на международных договорах, национальных законодательных актах, решениях правительства или уполномоченных органов. При формулировании направлений миграционной политики общество и правительство пытаются оценить как созидательные, так и регрессивные импульсы миграции как экономической и социальной силы. Стратегия и цели миграционной политики обосновываются в профильной концепции - системе определённых взглядов социально-экономического и иного порядка, очерчивающей ключевые характеристики государственного регулирования миграционных процессов.
Миграционная политика любой страны строится на базе основополагающих принципов мирового сообщества, содержащихся в конвенциях, хартиях, резолюциях и других документах различных международных организаций - Организации Объединённых Наций, Международной организации труда, Международной организации по миграции (МОМ), Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других. Комиссия ООН по народонаселению субсидирует национальные программы по вопросам миграции населения. Международные нормы в области миграционной политики могут касаться всех стран или применяться в едином ключе для группы стран, объединённых специальными соглашениями [например, Шенгенское соглашение европейских стран, Соглашение между США, Канадой и Мексикой (НАФТА), предусматривающее свободу передвижения рабочей силы]. В рамках миграционной политики государства, испытывающие значительный миграционный приток, периодически проводят крупные амнистии мигрантов, легализуя их пребывание у себя. Современный подход к миграции основан на признании неодномерности этого процесса, невозможности изолированного подхода к нему, необходимости его регулирования или управления им в рамках миграционной политики.
Миграционная политика решает не только миграционные проблемы, но и задачи экономического развития, соблюдения прав человека, воссоединения семей, этнического многообразия страны, культурной однородности и тому подобного. Во многих странах меры миграционной политики включают ряд подходов, обусловленных интересами, лежащими в области других, взаимосвязанных с миграцией явлений, - характером демографического развития страны, проблемами занятости и динамикой численности трудоспособного населения, состоянием рынка труда и нехваткой работников отдельных профессий и специальностей, поощрением притока человеческого капитала с высоким уровнем качества, геополитическими интересами государства. Большинство этих подходов связано с ролью внешней миграции в развитии общества и национальной экономики. Так, три четверти европейских регионов не имеют альтернативы иммиграции как источника противодействия снижению численности населения до 2030 года.
Основными вопросами миграционной политики являются предотвращение нелегальной (незаконной) миграции, перераспределение миграционных потоков внутри страны в связи с различной заселённостью, обжитостью её территорий, создание первичных условий для нормальной жизни разных категорий иммигрантов, способствующих их последующей адаптации и интеграции в принимающее общество, предотвращение недобровольной (вынужденной) миграции с помощью национальных и международных правовых норм.
В большинстве стран миграционная политика подразделяется на иммиграционную и эмиграционную, они могут носить стимулирующий или сдерживающий характер. Политику по активному поощрению въезда мигрантов в целях удовлетворения своих национальных потребностей проводят (по данным ООН) такие развитые страны, как Австралия, Канада, Россия, Чехия и ряд других. Большинство стран входа мигрантов, проводя селективную миграционную политику, используют такой её инструмент, как иммиграционная квота, которая распределяется между разными группами мигрантов, различающихся по праву «въезда». Это могут быть родственники граждан страны (принцип воссоединения семей), специалисты, в которых заинтересована национальная экономика, этнические, конфессиональные или иные группы, подвергающиеся опасности на прежнем месте проживания, и так далее. Так, закон США об иммиграции (1996 год), расширив квоты, ужесточил требования к качественным характеристикам иммигрантов. Ряд стран в рамках миграционной политики осуществляют государственной программы репатриации мигрантов, ориентированные на экономические стимулы.
Государственную эмиграционную политику проводят страны-экспортёры рабочей силы, осуществляя программы поддержки трудовых мигрантов или, наоборот, сдерживания эмиграции. Миграционная политика в таких странах стремится использовать механизм регулирования миграции, позволяющий совмещать защиту интересов страны и её граждан-мигрантов. Особое место эта политика занимает в таких странах (важных источниках рабочей силы), как Вьетнам, Китай, Турция, Филиппины, Индонезия и другие. Наибольшее значение для развитых стран, где преобладает приток внешних мигрантов, имеет иммиграционная политика, несущая мощный социальный заряд. Среди её мер наиболее важны правила, установленные для трудовых мигрантов и регулирующие миграцию рабочей силы иностранных граждан, приезжающих в страну для временные работы или на постоянное место жительства.
Консультации правительствам по миграционной политике оказывает МОМ, которая стремится обеспечить гуманное и упорядоченное управление миграцией, её регулирование; она способствует развитию международного миграцтонного законодательства как основы миграционной политики.
В России миграционная политики проводится на основе международного права и национальной нормативно-правовой базы; в 1992 году Россия присоединилась к Конвенции ООН по беженцам 1951 года и протоколу к ней 1967 года. Проблемы, связанные с недобровольной миграцией после распада СССР, не решены полностью; для их уменьшения в 1996 году Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводилась спец. конференция СНГ по проблемам беженцев и мигрантов. Общее направление российской миграционной политики связано с сокращением населения трудоспособного возраста с 2007 года. Регулирование миграции иностранной рабочей силы в рамках СНГ, других интеграционных объединений на постсоветском пространстве осуществляется на основе двусторонних соглашений между РФ и другими странами. В январе 2007 года вступил в силу закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (2006 год), которым были установлены квоты в объёме 6,3 миллионов человек из безвизовых стран и введена упрощённая процедура выдачи разрешений на работу. Действуют законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (1996 год) и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (2002 год). Разработана концепция государственной миграционной политики РФ (2011 год). В 2003 году правительство одобрило Концепцию регулирования миграционных процессов, а в действующей Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года регулирование внутренней и внешней миграции рассматривается как часть демографической политики.
С ноября 2002 года введены миграционные карты для учёта въезжающих на территорию России иностранцев. С 2007 года осуществляется федеральная программа переселения соотечественников, в соответствии с которой регионам предоставляются дотации в зависимости от их экономического и географического положения, а субъекты РФ разрабатывают свои программы переселения. Интерес субъектов к интеграции мигрантов в региональное сообщество слаб, а объём миграции невелик. При радикальных изменениях политики по отношению к внешней миграции в ходе рыночных преобразований регулирование внутренней миграции всё ещё отстаёт от требований свободного рынка - сохраняется разрешительный характер регистрации граждан по месту жительства, существуют условия по её ограничению, прежде всего в крупных городах.
В миграционной политике в XXI веке всё большее значение как для развитых, так и для развивающихся стран приобретают точность, полнота информации и приобщённость мигрантов к ней, развитие миграционной статистики, прежде всего её стандартизация, и обмен данными между странами как условие эффективного международного (межгосударственного) сотрудничества.