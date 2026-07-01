МИГАЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
МИГАЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский певец (баритон), педагог, народный артист РСФСР (1939 год).
Сын священника. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского (1907-1909 годы), затем Новороссийского университета. Пением занимался в Санкт-Петербургской консерватории (класс С.И. Габеля), затем в Одесском музыкальном училище (1909-1911 годы, класс Ю.А. Рейдер). Брал уроки пения у М. Баттистини, с 1916 года занимался сценическим искусством у К.С. Станиславского. В 1911-1924 годах солист московского Большого театра, в 1924-1926 и 1929-1941 годах - Ленинградского театра оперы и балета, в 1926-1927 годах выступал в Оперной студии Станиславского. В 1925-1935 годах гастролировал в Харькове, Киеве, Одессе, Казани, Свердловске, Баку, Тбилиси. В 1941-48 годах солист Всесоюзного радио. Репертуар включал 65 лирических и драматических оперных партий, лучшие среди них: Демон (одноимённая опера А.Г. Рубинштейна), Евгений Онегин, Мазепа (одноим. оперы П.И. Чайковского), Мизгирь («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), Жермон, Ренато, Риголетто, Ди Луна («Травиата», «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур» Дж. Верди). Выступал в концертах, часто - в ансамбле с Л.В. Собиновым и А.В. Неждановой. Преподавал в Московской консерватории (1948-1959 годы, профессор с 1952 года), среди учеников - Ю.А. Мазурок, А.М. Савченко. В 2006 году издано собрание аудиозаписей певца.
Сочинение:
Дыхание в пении // Вопросы вокальной педагогики. М., 1969. Вып. 4.