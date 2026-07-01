МИГАЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

МИГАЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский пе­вец (ба­ри­тон), пе­да­гог, народный артист РСФСР (1939 год).

Сын свя­щен­ни­ка. Учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского (1907-1909 годы), за­тем Но­во­рос­сий­ско­го университета. Пе­ни­ем за­ни­мал­ся в Санкт-Пе­тербургской консерватории (класс С.И. Га­бе­ля), за­тем в Одес­ском музыкальном училище (1909-1911 годы, класс Ю.А. Рей­дер). Брал уро­ки пе­ния у М. Бат­ти­сти­ни, с 1916 года за­ни­мал­ся сце­ническим искусством у К.С. Ста­ни­слав­ско­го. В 1911-1924 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра, в 1924-1926 и 1929-1941 годах - Ле­нин­град­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1926-1927 годах вы­сту­пал в Опер­ной сту­дии Ста­ни­слав­ско­го. В 1925-1935 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Харь­ко­ве, Кие­ве, Одес­се, Ка­за­ни, Сверд­лов­ске, Ба­ку, Тби­ли­си. В 1941-48 годах со­лист Все­со­юз­но­го ра­дио. Ре­пер­ту­ар вклю­чал 65 ли­рических и дра­ма­тических опер­ных пар­тий, луч­шие сре­ди них: Де­мон (од­но­имённая опе­ра А.Г. Ру­бин­штей­на), Ев­ге­ний Оне­гин, Ма­зе­па (од­но­им. опе­ры П.И. Чай­ков­ско­го ), Миз­гирь («Сне­гу­роч­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Жер­мон, Ре­на­то, Ри­го­лет­то, Ди Лу­на («Тра­виа­та», «Бал-мас­ка­рад», «Ри­го­лет­то», «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди). Вы­сту­пал в кон­цер­тах, час­то - в ан­самб­ле с Л.В. Со­бино­вым и А.В. Не­жда­но­вой . Пре­по­давал в Московской консерватории (1948-1959 годы, профессор с 1952 года), сре­ди уче­ни­ков - Ю.А. Ма­зу­рок, А.М. Сав­чен­ко. В 2006 году из­да­но со­б­ра­ние ау­дио­за­пи­сей пев­ца.

Сочинение:

Ды­ха­ние в пе­нии // Во­про­сы во­каль­ной пе­да­го­ги­ки. М., 1969. Вып. 4.