МИФУНЭ ТОСИРО
МИФУ́НЭ ТОСИ́РО. Японский актёр, продюсер.
С 1946 года работал в кинокомпании «Toho» (Токио).
В 1947 году снялся в фильме своего учителя Кадзиро Ямамото «Время новых дураков».
Первый успех - роль гангстера Эдзима («По ту сторону серебряного хребта»).
Многолетнее творческое содружество с Акирой Куросавой началось в 1948 году с фильма «Пьяный ангел» (гангстер Мацунага).
Роль разбойника Тадзёмару в фильме «Расёмон» утвердила Мифунэ Тосиро как одного из ведущих актёров японского кино, отличавшегося острой выразительностью пластики, бурным темпераментом, стремлением к углублённому раскрытию внутреннего мира героя.
Вершина творчества Мифунэ Тосиро - роль доктора Нийде («Красная борода», пр. Мкф в Венеции).
Другие роли в фильмах Куросавы: Дэнкити Акама - Рогожин («Идиот»), Кикутиё («Семь самураев»), Кийти Накадзима («Записки живого»), Васидзу - Макбет («Трон в крови»), Сутэкити - Васька Пепел («На дне»), Ниси («Чем хуже человек, тем лучше он спит», в отечественном прокате «Злые остаются живыми»).
Дарование Мифунэ Тосиро органично раскрылось и в ролях романтико-героического жанра «кэнгэки»: Мусаси Миямото («Мусаси Миямото»), Сандзюро («Телохранитель», пр. Мкф в Венеции). Среди других ролей: рикша Мацугоро («Жизнь Мухомацу», в отечественном прокате «Человек-рикша»), Сюгоро Яно («Гений дзюдо»), военный министр Энами («Самый длинный день Японии»).
В 1963 году в Токио Мифунэ Тосиро основал компанию «Mifune Productions» (поставил здесь фильм «Наследство 500000», 1963 год).
В конце 1960-х годов снимался за рубежом: Офицер («Ад в Тихом океане», США), Телохранитель («Красное солнце», Великобритания).
В 1970-е года участвовал главным образом в телесериалах «дзидайгэки» на своей студии.