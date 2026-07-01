МИФУНЭ ТОСИРО

МИФУ́НЭ ТОСИ́РО. Японский ак­тёр, про­дю­сер.

С 1946 года ра­бо­тал в ки­но­ком­па­нии «Toho» (То­кио).

В 1947 году снял­ся в филь­ме сво­его учи­те­ля Кад­зи­ро Яма­мо­то «Вре­мя но­вых ду­ра­ков».

Пер­вый ус­пех - роль ган­г­сте­ра Эд­зи­ма («По ту сто­ро­ну се­реб­ря­но­го хреб­та»).

Мно­го­лет­нее творческое со­дру­же­ст­во с Аки­рой Ку­ро­са­вой на­ча­лось в 1948 году с фильма «Пья­ный ан­гел» (ган­г­стер Ма­цу­на­га).

Роль раз­бой­ни­ка Тад­зё­ма­ру в фильме «Ра­сё­мон» ут­вер­ди­ла Мифунэ Тосиро как од­но­го из ве­ду­щих ак­тё­ров японского ки­но, от­ли­чав­ше­го­ся ост­рой вы­ра­зи­тель­но­стью пла­сти­ки, бур­ным тем­пе­ра­мен­том, стрем­ле­ни­ем к уг­луб­лён­но­му рас­кры­тию внутреннего ми­ра ге­роя.

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Мифунэ Тосиро - роль док­то­ра Ний­де («Крас­ная бо­ро­да», пр. Мкф в Ве­не­ции).

Другие ро­ли в филь­мах Ку­ро­са­вы: Дэн­ки­ти Ака­ма - Ро­го­жин («Иди­от»), Ки­ку­тиё («Семь са­му­ра­ев»), Кий­ти На­кад­зи­ма («За­пис­ки жи­во­го»), Ва­сид­зу - Мак­бет («Трон в кро­ви»), Су­тэ­ки­ти - Вась­ка Пе­пел («На дне»), Ни­си («Чем ху­же че­ло­век, тем луч­ше он спит», в отечественном про­ка­те «Злые ос­та­ют­ся жи­вы­ми»).

Да­ро­ва­ние Мифунэ Тосиро ор­га­нич­но рас­кры­лось и в ро­лях ро­ман­ти­ко-ге­ро­ического жан­ра «кэн­гэ­ки»: Му­са­си Мия­мо­то («Му­са­си Мия­мо­то»), Санд­зю­ро («Те­ло­хра­ни­тель», пр. Мкф в Ве­не­ции). Сре­ди других ро­лей: рик­ша Ма­цу­го­ро («Жизнь Му­хо­ма­цу», в отечественном про­ка­те «Че­ло­век-рик­ша»), Сю­го­ро Яно («Ге­ний дзю­до»), во­енный ми­нистр Эна­ми («Са­мый длин­ный день Япо­нии»).

В 1963 году в То­кио Мифунэ Тосиро ос­но­вал ком­па­нию «Mifune Productions» (по­ста­вил здесь фильм «На­след­ст­во 500000», 1963 год).

В конце 1960-х годов сни­мал­ся за ру­бе­жом: Офи­цер («Ад в Ти­хом океа­не», США), Те­ло­хра­ни­тель («Крас­ное солн­це», Ве­ли­ко­бри­та­ния).

В 1970-е года уча­ст­во­вал главным образом в те­ле­се­риа­лах «дзи­дай­гэ­ки» на сво­ей сту­дии.