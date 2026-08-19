МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА - пер­вое тео­ре­тическое на­прав­ле­ние фольк­ло­ри­сти­ки, вы­ра­зив­шее её са­мо­оп­ре­де­ле­ние как фи­ло­ло­гической на­учной дис­ци­п­ли­ны.

Мифологическая школа воз­ник­ла в Западной Ев­ро­пе в первой половине XIX века.

Её по­яв­ле­ние под­го­тов­ле­но эс­те­ти­кой Ф.В. Шел­лин­га и братьев А.В. Шле­гель и Ф. Шле­гель, вос­при­ни­мав­ших ми­фо­ло­гию как «ес­те­ст­вен­ную ре­ли­гию», а так­же дея­тель­но­стью гей­дель­берг­ских ро­ман­ти­ков (К. Брен­та­но, Л.А. фон Ар­ним, Й. Гёр­рес, осо­бен­но братьями Я. и В. Гримм), об­ра­тив­ших­ся к изу­че­нию немецкого фольк­ло­ра. Бра­тья Гримм, счи­тав­шие, что кор­ни национальной куль­ту­ры вос­хо­дят к древ­ним народным язы­че­ским ве­ро­ва­ни­ям, вы­дви­ну­ли по­сту­лат о тес­ной свя­зи ми­фо­ло­гии, язы­ка и уст­ной народной по­эзии, ко­то­рый стал для мифологической школы ос­но­во­по­ла­гаю­щим.

Мифологическая школа рас­смат­ри­ва­ла фольк­лор как про­дукт бес­соз­на­тель­но­го и без­лич­но­го твор­че­ст­ва кол­лек­тив­ной «ду­ши на­ро­да»; об­ра­тив­шись к срав­не­нию фольк­ло­ра различных на­ро­дов, она объ­яс­ня­ла сход­ные яв­ле­ния общ­ностью древ­ней­ших народных воз­зре­ний на при­ро­ду. Мифологическая школа име­ла так­же на­зва­ние «арий­ской тео­рии», по­сколь­ку её главная цель со­стоя­ла в ре­кон­ст­рук­ции язы­ка, ми­фо­ло­гии и фольк­ло­ра древ­них ари­ев .

Во второй половине XIX века по­сле­до­ва­те­ля­ми на­прав­ле­ния ста­ли: А. Кун, В. Шварц, В. Манн­хардт в Гер­ма­нии; М. Мюл­лер, Дж. Кокс в Ве­ли­ко­бри­та­нии; А. де Гу­бер­на­тис в Ита­лии; М. Бре­аль во Фран­ции; А. Пик­те в Швей­ца­рии.

В Рос­сии мифологическая школа офор­ми­лась на ру­бе­же 1840-1850-х годов в тру­дах Ф.И. Бус­лае­ва, пер­вым при­ме­нив­ше­го ме­то­до­ло­гию мифологической школы к сла­вян­ско­му ма­те­риа­лу, обо­га­тив её иде­ей ис­то­риз­ма. Вы­де­ли­лись кон­цеп­ту­аль­ные раз­но­вид­но­сти мифологической школы: ме­тео­ро­ло­ги­че­ская (или «гро­зо­вая»), свя­зы­вав­шая про­ис­хо­ж­де­ние ми­фов с ат­мо­сфер­ны­ми яв­ле­ния­ми (Кун); со­ляр­ная, ко­то­рая в ос­но­ве ми­фов ви­де­ла пер­во­быт­ные пред­став­ле­ния о не­бе и солн­це (Мюл­лер); де­мо­но­ло­ги­че­ская, вы­во­див­шая ми­фы из по­кло­не­ния «низ­шим» де­мо­нич. су­ще­ст­вам (Шварц, Манн­хардт).

Был раз­ра­бо­тан во­прос о про­цес­се ми­фо­твор­че­ст­ва (так, Мюл­лер объ­яс­нял воз­ник­но­ве­ние ми­фов «бо­лез­нью язы­ка» - се­ман­тическими из­ме­не­ния­ми в сло­вах). При этом всех ми­фо­ло­гов объ­е­ди­ня­ло убе­ж­де­ние в том, что древ­ние ве­ро­ва­ния ос­но­вы­ва­лись на обо­же­ст­в­ле­нии при­ро­ды.

В Рос­сии к со­ляр­ной тео­рии тя­го­тел О.Ф. Мил­лер (в тру­де «Илья Му­ро­мец и бо­га­тыр­ст­во ки­ев­ское. Срав­ни­тель­но-кри­ти­че­ские на­блю­де­ния над слое­вым со­ста­вом на­род­но­го рус­ско­го эпо­са», 1869 год). Сто­рон­ни­ком пре­ж­де все­го ме­тео­ро­ло­гической тео­рии был А.Н. Афа­нась­ев. Влия­ние мифологической школы ис­пы­та­ли А.Н. Пы­пин («О рус­ских на­род­ных сказ­ках», 1856 год), А.Н. Ве­се­лов­ский («За­мет­ки и со­мне­ния о срав­ни­тель­ном изу­че­нии сред­не­ве­ко­во­го эпо­са», 1868 год; «Срав­ни­тель­ная ми­фо­ло­гия и её ме­тод», 1873 год), А.А. По­теб­ня («Из за­пи­сок по тео­рии сло­вес­но­сти», 1874 год) и др.

Ряд тео­ре­тических по­сту­ла­тов мифологической школы в даль­ней­шем был от­верг­нут, од­на­ко со­б­ран­ный ею ог­ром­ный ма­те­ри­ал по фольк­ло­ру и ми­фо­ло­гии многих на­ро­дов по­слу­жил ос­но­вой для раз­ви­тия в XX веке но­вых ми­фо­ло­гических кон­цеп­ций (в том числе ри­ту­аль­но-ми­фо­ло­ги­че­ской кри­ти­ки).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)