МИДЗОГУТИ КЭНДЗИ
МИДЗОГУТИ КЭНДЗИ - японский кинорежиссёр.
В 1916 годупоступил в Институт западной живописи Аохаси в Токио; после его окончания, сменив множество профессий, в начале 1920-х годов был принят в компанию «Nikkatsu» (Токио) на должность ассистента режиссёра. Как режиссёр дебютировал фильмом «День, когда возвращается любовь» (1923 год). Один из зачинателей японского киноискусства, Мидзогути уже в фильмах 1920-х годов проявил себя как ниспровергатель театральной условности в кино, экспериментатор в области киноязыка. Под влиянием немецкого экспрессионизма в 1923 году снял фильм «Кровь и душа», а также экранизировал произведения западной литературы - поставил фильмы «813» (по М. Леблану) и «Порт в тумане» (по пьесе «Анна Кристи» Ю. О’Нила), принёсший Мидзогути первый успех. В фильмах «Весенний шёпот бумажной куклы» и «Безумная страсть учительницы» (оба 1926 года) Мидзогути обратился к социальным проблемам, которые стали центральными и в дальнейших работах: «Токийский марш» и «Симфония города» (оба 1929 года), «Родина» (1930 год). Главной темой творчества Мидзогути стало столкновение традиционного быта и мировоззрения с современным укладом жизни. В 1936 году по сценариям Ёсиката Ёда он поставил лучшие в довоенном японском кино фильмы «Элегия Нанива» и «Гионские сёстры». Особое место в работах режиссёра занимала судьба женщины («Победа женщины» и «Пять женщин вокруг Утамаро», оба 1946 года; «Женщины ночи», 1948 год); позднее в описании женских судеб Мидзогути перешёл от романтических образов к суровому реализму. В годы 2-й мировой войны и во 2-й половине 1940-х годов снимал фильмы о театре кабуки на легендарные и мифологические сюжеты: «Жизнь актёра» (1941 год), «Гэнроку Тюсингура» (1942 год) и др. Точно воссоздавая атмосферу действия, Мидзогути причудливо сочетал реальное и ирреальное. На композиционном и изобразительном решении его фильмов сказалось влияние традиционной японской живописи (преобладание долгих общих планов, снятых с одной точки, и др.). В 1950-е годы Мидзогути создал фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино: «Женщина Сайкаку» (по Ихара Сайкаку, другое название «Жизнь О’Хару, куртизанки»; в отечественном прокате «Жизнь без счастья», 1952 год, приз Мкф в Венеции), «Угэцу моногатари» (по сборнику рассказов «Луна в тумане» Акинари Уэда, другое название «Сказки туманной луны после дождя», 1953 год, приз Мкф в Венеции), «Управляющий Сансё» (по Огай Мори, приз Мкф в Венеции) и «Повесть Тикамацу» (оба 1954 года), «Ёкихи» («Ян-Гуй-фэй») и «Новая повесть о Гэндзи» («Синхэйкэ моногатари») - оба 1955 года. Последний фильм «Район красных фонарей» (1956 год) - ироническая вариация на тему любви. В 1975 году вышел документальный фильм «Жизнь одного кинорежиссёра… Кэндзи Мидзогути» (режиссёр Кането Синдо).