МИДЗОГУТИ КЭНДЗИ

МИДЗОГУТИ КЭНДЗИ - японский ки­но­ре­жис­сёр.

В 1916 годупо­сту­пил в Институт западной жи­во­пи­си Ао­ха­си в То­кио; по­сле его окон­ча­ния, сме­нив мно­же­ст­во про­фес­сий, в начале 1920-х годов был при­нят в ком­па­нию «Nikkatsu» (То­кио) на долж­ность ас­си­стен­та ре­жис­сё­ра. Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал фильмом «День, ко­гда воз­вра­ща­ет­ся лю­бовь» (1923 год). Один из за­чи­на­те­лей японского ки­но­ис­кус­ст­ва, Мидзогути уже в филь­мах 1920-х годов про­явил се­бя как нис­про­вер­га­тель те­ат­раль­ной ус­лов­но­сти в ки­но, экс­пе­ри­мен­та­тор в об­лас­ти ки­но­язы­ка. Под влия­ни­ем немецкого экс­прес­сио­низ­ма в 1923 году снял фильм «Кровь и ду­ша», а так­же эк­ра­ни­зи­ро­вал про­из­ве­де­ния западной литературы - по­ста­вил филь­мы «813» (по М. Леб­ла­ну) и «Порт в ту­ма­не» (по пье­се «Ан­на Кри­сти» Ю. О’Нила), при­нёс­ший Мидзогути пер­вый ус­пех. В филь­мах «Ве­сен­ний шё­пот бу­маж­ной кук­лы» и «Бе­зум­ная страсть учи­тель­ни­цы» (оба 1926 года) Мидзогути об­ра­тил­ся к со­ци­аль­ным про­бле­мам, ко­то­рые ста­ли цен­траль­ны­ми и в даль­ней­ших ра­бо­тах: «То­кий­ский марш» и «Сим­фо­ния го­ро­да» (оба 1929 года), «Ро­ди­на» (1930 год). Главной те­мой твор­че­ст­ва Мидзогути ста­ло столк­но­ве­ние тра­диционного бы­та и ми­ро­воз­зре­ния с современным ук­ла­дом жиз­ни. В 1936 году по сце­на­ри­ям Ёси­ка­та Ёда он по­ста­вил луч­шие в до­во­ен­ном японском ки­но филь­мы «Эле­гия На­ни­ва» и «Ги­он­ские сё­ст­ры». Осо­бое ме­сто в ра­бо­тах ре­жис­сё­ра за­ни­ма­ла судь­ба жен­щи­ны («По­бе­да жен­щи­ны» и «Пять жен­щин во­круг Ута­ма­ро», оба 1946 года; «Жен­щи­ны но­чи», 1948 год); позд­нее в опи­са­нии жен­ских су­деб Мидзогути пе­ре­шёл от ро­ман­тических об­ра­зов к су­ро­во­му реа­лиз­му. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны и во 2-й половине 1940-х годов сни­мал филь­мы о те­ат­ре ка­бу­ки на ле­ген­дар­ные и ми­фо­ло­гические сю­же­ты: «Жизнь ак­тё­ра» (1941 год), «Гэн­ро­ку Тю­син­гу­ра» (1942 год) и др. Точ­но вос­соз­да­вая ат­мо­сфе­ру дей­ст­вия, Мидзогути при­чуд­ли­во со­че­тал ре­аль­ное и ир­ре­аль­ное. На ком­по­зи­ци­он­ном и изо­бра­зительном ре­ше­нии его филь­мов ска­за­лось влия­ние тра­диционной японской жи­во­пи­си (пре­об­ла­да­ние дол­гих об­щих пла­нов, сня­тых с од­ной точ­ки, и др.). В 1950-е годы Мидзогути соз­дал филь­мы, во­шед­шие в зо­ло­той фонд ми­ро­во­го ки­но: «Жен­щи­на Сай­ка­ку» (по Иха­ра Сай­ка­ку, другое название «Жизнь О’Ха­ру, кур­ти­зан­ки»; в отечественном про­ка­те «Жизнь без сча­стья», 1952 год, приз Мкф в Ве­не­ции), «Угэ­цу мо­но­га­та­ри» (по сборнику рас­ска­зов «Лу­на в ту­ма­не» Аки­на­ри Уэда, другое название «Сказ­ки ту­ман­ной лу­ны по­сле до­ж­дя», 1953 год, приз Мкф в Ве­не­ции), «Управ­ляю­щий Сан­сё» (по Огай Мо­ри, приз Мкф в Ве­не­ции) и «По­весть Ти­ка­ма­цу» (оба 1954 года), «Ёки­хи» («Ян-Гуй-фэй») и «Но­вая по­весть о Гэнд­зи» («Син­хэй­кэ мо­но­га­та­ри») - оба 1955 года. По­след­ний фильм «Рай­он крас­ных фо­на­рей» (1956 год) - иро­ническая ва­риа­ция на те­му люб­ви. В 1975 году вы­шел до­ку­мен­таль­ный фильм «Жизнь од­но­го ки­но­ре­жис­сё­ра… Кэнд­зи Мид­зо­гу­ти» (режиссёр Ка­не­то Син­до).