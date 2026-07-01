МИДЖИКЕНДА

МИДЖИКЕНДА - груп­па на­ро­дов бан­ту на юго-вос­то­ке Ке­нии (вос­ток При­бреж­ной провинции).

Жи­вут на по­бе­ре­жье, со­став­ля­ют зна­чительную часть на­се­ле­ния пор­то­вых го­родов Мом­ба­са и Ма­лин­ди. Делятся на северных, центральных и южных миджикенда. К северным миджикенда от­но­сятся гирь­я­ма (агирь­я­ма; 765 тысяч человек), чо­ньи (190 тысяч человек), джи­ва­на (дзи­ха­на), кау­ма, кам­бе и ри­бе (ри­хе); к центральным миджикенда - ду­ру­ма (380 тысяч человек) и ра­баи (110 тысяч человек), объ­е­ди­няе­мые под названием алу­пан­га (ва­лу­пан­гу); к южным миджикенда - ди­го (335 тысяч человек); 20 тысяч близ­ких к ди­го се­гед­жу жи­вут на северо-восточном по­бе­ре­жье Тан­за­нии (об­ласть Тан­га) и в при­гра­нич­ных рай­онах Ке­нии. Ра­нее в ньика вклю­ча­лись так­же жи­ву­щие к за­па­ду от ду­ру­ма таи­та (560 тысяч человек) и жи­ву­щие к се­ве­ру от гирь­я­ма по­ко­мо (100 тысяч человек), а так­же груп­пы шим­ба, лун­го и мта­ве. Об­щая чис­лен­ность 1,9 миллиона человек (2010 год, оцен­ка). Го­во­рят на язы­ке мид­жи­кен­да груп­пы ньи­ка-таита (Е 70/40) бан­ту язы­ков с на­ре­чия­ми гирь­я­ма (диа­лек­ты - ра­баи, кам­бе, ри­хе, цва­ка), ду­ру­ма, цо­ньи, дзивана (дзи­ха­на), кау­ма и диго (включая диалект се­гед­жу). Пись­мен­ность на гирья­ма, ду­ру­ма и ди­го на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же язык суа­хи­ли, в городах - английский язык; боль­шин­ст­во се­гед­жу го­во­рят так­же на языке даи­со (родственный язык кам­ба). В основном му­суль­ма­не-сун­ни­ты (сре­ди ду­ру­ма - бо­лее 80%), око­ло тре­ти со­хра­ня­ют тра­диционные ве­ро­ва­ния, около 25% гирь­я­ма и ди­го - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты : пя­ти­де­сят­ни­ки, анг­ли­ка­не, ме­то­ди­сты).

Со­глас­но эт­но­гоническому ми­фу, пред­ки миджикендов под на­тис­ком оро­мо при­шли с се­ве­ра из стра­ны Шун­гвайя (Син­гвайя). В то же вре­мя у них су­ще­ст­ву­ет пред­став­ле­ние о том, что миджикенда не име­ют об­ще­го про­ис­хож­де­ния, по­сколь­ку не­ко­то­рые из них ми­гри­ро­ва­ли с юга. Сре­ди миджикенда на­ро­ды ди­го и алу­пан­га счи­та­ют­ся глав­ны­ми. Под­вер­га­ют­ся куль­тур­но­му влия­нию суа­хи­ли и ис­ла­ми­за­ции (осо­бен­но с середины XX века). Часть миджикенда счи­та­ют се­бя ис­кон­ны­ми суа­хи­ли, по­сколь­ку их пред­ки бы­ли од­ним из ком­по­нен­тов эт­но­ге­не­за суа­хи­ли. До середины XIX века ка­ж­дый на­род груп­пи­ро­вал­ся око­ло кайя - ук­ре­п­лён­но­го свя­ти­ли­ща в свя­щен­ной ро­ще на вер­ши­не хол­ма (воз­мож­но, ра­нее это бы­ли по­се­ле­ния с муж­ским до­мом в цен­тре); к кайя вос­хо­дит название миджикенда - от ма­кай­ячен­да, на языке гирья­ма - де­вять кайя (по­се­ле­ний/на­ро­дов). Унич­то­же­ние кайя британскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми при­ве­ло в 1914 году к вос­ста­нию про­тив английских мис­сио­не­ров во гла­ве с вои­тель­ни­цей Ме­кан­ти­ли­ли Ва Мен­за. В 2008 году «Ле­са кайя Мид­жи­кен­да» (11 со­хра­нив­ших­ся кайя вдоль 200-ки­ло­мет­ро­вой бе­ре­го­вой ли­нии Ке­нии) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Тра­диционные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (про­со, сор­го, ма­ни­ок, ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, на экс­порт - ке­шью, ана­нас, ко­кос). Раз­во­дят мел­кий (гирь­я­ма) и круп­ный (ду­ру­ма) ро­га­тый скот; раз­ви­ты морское ры­бо­лов­ст­во (ди­го, гирь­я­ма), охо­та (ду­ру­ма). Ре­мёс­ла - вы­плав­ка и ков­ка же­ле­за, гон­чар­ст­во, об­ра­бот­ка де­ре­ва и кам­ня. Тра­диционные по­се­ле­ния (муд­зи) ку­че­вой или ли­ней­ной пла­ни­ров­ки. Жи­ли­ще круг­лое или оваль­ное на ку­поло­об­раз­ном кар­ка­се, кры­том тра­вой. Тра­диционная оде­ж­да - юбка или пе­ред­ник и на­кид­ка из рас­тительных во­ло­кон и шкур жи­вот­ных. Ос­но­ву со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ли ро­до­вая ор­га­ни­за­ция (мба­ри), де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны (муд­зи) во гла­ве со стар­шим муж­чи­ной (мве­нье). Счёт род­ства двой­ной уни­ли­ней­ный: мат­ри­ли­ней­ные ро­ды (фу­ко, уку­че) со­че­та­ют­ся с пат­ри­ли­ней­ны­ми (мба­ри, уку­лу­ме), ме­ста­ми встре­ча­ют­ся фрат­рии (му­мо­то, мум­ве­зи) и под­ро­ды (му­ян­го, ньюм­ба). У ра­бай пат­ри­ли­ней­ные ин­сти­ту­ты вы­ра­же­ны зна­чи­тель­но силь­нее, чем ма­три­ли­ней­ные. У северных миджикенда ро­ды од­но­го на­ро­да счи­та­ют­ся род­ст­вен­ны­ми ро­дам дру­го­го. Су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма муж­ских воз­рас­тных клас­сов (ри­ка), у северных миджикенда - ли­ней­но­го, у ди­го - ци­кли­че­ско­го ти­па. Ини­циа­ции со­про­во­ж­да­лись об­ре­за­ни­ем. Пред­ста­ви­те­ли стар­ших ри­ка со­став­ля­ли со­ве­ты ста­рей­шин (с ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем в кайя), вы­пол­няв­шие по­тес­тар­ные и ри­ту­аль­ные функ­ции (главным образом вы­зы­ва­ние до­ж­дя). У ра­баи жен­щи­ны прак­ти­ко­ва­ли тай­ные ри­туа­лы, свя­зан­ные с куль­том пред­ков. Прак­ти­ку­ют­ся раз­ные фор­мы од­но­сто­рон­не­го крос­ску­зен­но­го и ор­то­ку­зен­но­го бра­ка (у ду­ру­ма раз­ре­шён брак с клас­си­фи­ка­ци­он­ны­ми де­да­ми и баб­ка­ми), по­ли­ги­ния, со­ро­рат, ле­ви­рат, брач­ный вы­куп. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей (у ду­ру­ма тер­ми­ны для жен­ских род­ст­вен­ни­ков пе­ре­шли к би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­сти) и ге­не­ра­ци­он­но­го в по­ко­ле­нии го­во­ря­ще­го и 1-м нис­хо­дя­щем. Сиб­лин­ги об­оз­на­ча­ют­ся од­ним тер­ми­ном (нду­гу). Род­ст­вен­ни­ки де­лят­ся на тех, с ко­то­ры­ми до­пу­сти­мо под­шу­чи­ва­ние (де­ды и вну­ки, баб­ки и внуч­ки, ро­ди­те­ли и их ма­лень­кие де­ти), и тех, с ко­то­ры­ми на­до вес­ти се­бя от­ст­ра­нён­но и ува­жи­тель­но (дя­ди и пле­мян­ни­ки, тё­ти и пле­мян­ни­цы, ро­ди­те­ли и их взрос­лые де­ти). Кос­вен­ное уча­стие в до­ко­ло­ни­аль­ной ра­бо­тор­гов­ле при­ве­ло к по­яв­ле­нию не­воль­ни­че­ст­ва и дол­го­во­го раб­ст­ва, а так­же к спе­ци­фической фор­ме экс­плуа­та­ции ти­па кли­ен­те­лы. Тра­диционные ве­ро­ва­ния: куль­ты пред­ков и сил при­ро­ды, де­ми­ур­га Му­лун­гу, ве­дов­ст­во. Ха­рак­тер­ны де­ревянные на­мо­гиль­ные ан­тро­по­морф­ные стол­бы (ви­ган­го). Фольк­лор вклю­ча­ет ми­фы, пес­ни, сказ­ки, эт­но­го­нич. ле­ген­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)