МИДЖИКЕНДА
МИДЖИКЕНДА - группа народов банту на юго-востоке Кении (восток Прибрежной провинции).
Живут на побережье, составляют значительную часть населения портовых городов Момбаса и Малинди. Делятся на северных, центральных и южных миджикенда. К северным миджикенда относятся гирьяма (агирьяма; 765 тысяч человек), чоньи (190 тысяч человек), дживана (дзихана), каума, камбе и рибе (рихе); к центральным миджикенда - дурума (380 тысяч человек) и рабаи (110 тысяч человек), объединяемые под названием алупанга (валупангу); к южным миджикенда - диго (335 тысяч человек); 20 тысяч близких к диго сегеджу живут на северо-восточном побережье Танзании (область Танга) и в приграничных районах Кении. Ранее в ньика включались также живущие к западу от дурума таита (560 тысяч человек) и живущие к северу от гирьяма покомо (100 тысяч человек), а также группы шимба, лунго и мтаве. Общая численность 1,9 миллиона человек (2010 год, оценка). Говорят на языке миджикенда группы ньика-таита (Е 70/40) банту языков с наречиями гирьяма (диалекты - рабаи, камбе, рихе, цвака), дурума, цоньи, дзивана (дзихана), каума и диго (включая диалект сегеджу). Письменность на гирьяма, дурума и диго на основе латинской графики. Распространён также язык суахили, в городах - английский язык; большинство сегеджу говорят также на языке даисо (родственный язык камба). В основном мусульмане-сунниты (среди дурума - более 80%), около трети сохраняют традиционные верования, около 25% гирьяма и диго - христиане (католики и протестанты: пятидесятники, англикане, методисты).
Согласно этногоническому мифу, предки миджикендов под натиском оромо пришли с севера из страны Шунгвайя (Сингвайя). В то же время у них существует представление о том, что миджикенда не имеют общего происхождения, поскольку некоторые из них мигрировали с юга. Среди миджикенда народы диго и алупанга считаются главными. Подвергаются культурному влиянию суахили и исламизации (особенно с середины XX века). Часть миджикенда считают себя исконными суахили, поскольку их предки были одним из компонентов этногенеза суахили. До середины XIX века каждый народ группировался около кайя - укреплённого святилища в священной роще на вершине холма (возможно, ранее это были поселения с мужским домом в центре); к кайя восходит название миджикенда - от макайяченда, на языке гирьяма - девять кайя (поселений/народов). Уничтожение кайя британскими колонизаторами привело в 1914 году к восстанию против английских миссионеров во главе с воительницей Мекантилили Ва Менза. В 2008 году «Леса кайя Миджикенда» (11 сохранившихся кайя вдоль 200-километровой береговой линии Кении) включены в список Всемирного наследия.
Традиционные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (просо, сорго, маниок, кукуруза, бобовые, на экспорт - кешью, ананас, кокос). Разводят мелкий (гирьяма) и крупный (дурума) рогатый скот; развиты морское рыболовство (диго, гирьяма), охота (дурума). Ремёсла - выплавка и ковка железа, гончарство, обработка дерева и камня. Традиционные поселения (мудзи) кучевой или линейной планировки. Жилище круглое или овальное на куполообразном каркасе, крытом травой. Традиционная одежда - юбка или передник и накидка из растительных волокон и шкур животных. Основу социальной организации составляли родовая организация (мбари), деревенские и большесемейные общины (мудзи) во главе со старшим мужчиной (мвенье). Счёт родства двойной унилинейный: матрилинейные роды (фуко, укуче) сочетаются с патрилинейными (мбари, укулуме), местами встречаются фратрии (мумото, мумвези) и подроды (муянго, ньюмба). У рабай патрилинейные институты выражены значительно сильнее, чем матрилинейные. У северных миджикенда роды одного народа считаются родственными родам другого. Существовала система мужских возрастных классов (рика), у северных миджикенда - линейного, у диго - циклического типа. Инициации сопровождались обрезанием. Представители старших рика составляли советы старейшин (с местопребыванием в кайя), выполнявшие потестарные и ритуальные функции (главным образом вызывание дождя). У рабаи женщины практиковали тайные ритуалы, связанные с культом предков. Практикуются разные формы одностороннего кросскузенного и ортокузенного брака (у дурума разрешён брак с классификационными дедами и бабками), полигиния, сорорат, левират, брачный выкуп. Система терминов родства бифуркативного типа в поколении родителей (у дурума термины для женских родственников перешли к бифуркативно-линейности) и генерационного в поколении говорящего и 1-м нисходящем. Сиблинги обозначаются одним термином (ндугу). Родственники делятся на тех, с которыми допустимо подшучивание (деды и внуки, бабки и внучки, родители и их маленькие дети), и тех, с которыми надо вести себя отстранённо и уважительно (дяди и племянники, тёти и племянницы, родители и их взрослые дети). Косвенное участие в доколониальной работорговле привело к появлению невольничества и долгового рабства, а также к специфической форме эксплуатации типа клиентелы. Традиционные верования: культы предков и сил природы, демиурга Мулунгу, ведовство. Характерны деревянные намогильные антропоморфные столбы (виганго). Фольклор включает мифы, песни, сказки, этногонич. легенды.