МИДРАШ

МИДРАШ - жанр рав­ви­ни­стической литературы эк­зе­ге­тического и го­ми­ле­тического ха­рак­те­ра, пред­став­лен­ный в Миш­не, То­сеф­те и Ге­ма­ре.

Под мид­ра­ша­ми по­ни­ма­ют­ся так­же отдельные со­б­ра­ния тек­стов это­го жан­ра. Мидраши воз­ник­ли в эпо­ху таннаев (I-II века н. э.). Раз­ли­ча­ют га­ла­хические и ага­дические мид­ра­ши.

Га­ла­хические мидраши со­дер­жат тол­ко­ва­ния тан­на­ев к 4 кни­гам Пя­ти­кни­жия, це­лью ко­то­рых яв­ля­ет­ся вы­ве­де­ние нор­ма­тив­ных по­ло­же­ний из биб­лей­ско­го тек­ста. Та­ко­вы «Ме­хил­та де-ра­би Иш­ма­эль к кни­ге Ис­ход», «Сиф­ра к кни­ге Ле­вит», «Сиф­ре к кни­ге Чис­ла», «Сиф­ре к кни­ге Вто­ро­за­ко­ние», «Ме­хил­та де-ра­би Ши­мон бар Ио­хай к кни­ге Ис­ход» (сохранились час­тич­но), «Сиф­ре Зу­та к кни­ге Чис­ла» и «Ме­хил­та к кни­ге Вто­ро­за­ко­ние» («Мид­раш Тан­на­им»). Эти мидраши, па­ле­стин­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, на­пи­са­ны на миш­на­ит­ском ив­ри­те. «Ме­хил­та де-ра­би Иш­ма­эль к кни­ге Ис­ход», «Сиф­ре к кни­ге Чис­ла», «Ме­хил­та к кни­ге Вто­ро­за­ко­ние» тя­го­те­ют к тра­ди­ции тол­ко­ва­ния Иш­ма­эля, ос­таль­ные - к шко­ле Аки­вы.

Бо­лее мно­го­численные ага­дические мидраши, пред­став­ляю­щие со­бой по­сле­до­ва­тель­ный ком­мен­та­рий к биб­лей­ским кни­гам, вклю­ча­ют со­б­ра­ния про­по­ве­дей , ис­то­рических рас­ска­зов, пре­да­ний, притч и тому подобных. Вы­де­ля­ют ран­ние, сред­ние и позд­ние ага­дические мид­ра­ши.

Ран­ние (клас­сические амо­рай­ские) мидраши (V-VI века) зна­ме­ну­ют рас­цвет жан­ра. К ним от­но­сят­ся: мидраши к кни­гам Бы­тие («Бе­ре­шит Ра­ба»), Ле­вит («Вайи­кра Ра­ба»), Плач Ие­ре­мии («Эха Ра­ба»), Эс­фирь («Эс­тер Ра­ба I»), Песнь Пес­ней («Шир а-Ши­рим Ра­ба»), Руфь («Рут Ра­ба»), а так­же «Пе­сик­та де-рав Ка­ха­на». Од­ни из них яв­ля­ют­ся эк­зе­ге­тическими мидрашами (например, «Бе­ре­шит Ра­ба»), дру­гие - го­ми­ле­тическими мидрашиами(например, «Вайи­кра Ра­ба»). Эти 2 ти­па мидрашей раз­ли­ча­ют­ся по струк­ту­ре. Эк­зе­ге­тический мидраш ком­мен­ти­ру­ет ка­ж­дый стих кни­ги, а го­ми­ле­тический мидраш де­лит­ся на гла­вы, пред­став­ляю­щие со­бой со­б­ра­ние про­по­ве­дей и из­ре­че­ний, объ­е­ди­нён­ных од­ной те­мой. Мидраши это­го пе­рио­да на­пи­са­ны на ив­ри­те и ара­мей­ском язы­ке.

К сред­ним ага­дическим мидрашам (VII-IX века) от­но­сят­ся: го­ми­ле­тический сборник «Тан­ху­ма Ие­лам­ме­де­ну», эк­зе­ге­тические мидраши к кни­ге Экк­ле­зи­аст («Ко­элет Ра­ба»), к I и II кни­гам Са­муи­ла («Мид­раш Ше­му­эль»), к Псал­мам («Мид­раш Те­ил­лим I»), к Кни­ге Прит­чей Со­ло­мо­но­вых («Мид­раш Миш­ле»), к кни­ге Ис­ход («Ше­мот Ра­ба»), а так­же другим ага­дическим со­чи­не­ния («Се­дер Элия­гу Ра­ба», «Се­дер Элия­гу Зу­та», «Пир­ке де-ра­би Эли­эзер», «Миш­нат ра­би Эли­эзер»). В этот пе­ри­од на­блю­да­ет­ся упа­док жан­ра.

Позд­ние мидраши (XI-XII века): «Аба Гу­ри­он», «Эс­тер Ра­ба II», мидраши к Псал­мам («Мид­раш Те­ил­лим II»).

В XIII веке поя­ви­лись ком­пи­ля­ции из час­тей различных мидрашей и ага­дических со­чи­не­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)