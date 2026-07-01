МИДРАШ
МИДРАШ - жанр раввинистической литературы экзегетического и гомилетического характера, представленный в Мишне, Тосефте и Гемаре.
Под мидрашами понимаются также отдельные собрания текстов этого жанра. Мидраши возникли в эпоху таннаев (I-II века н. э.). Различают галахические и агадические мидраши.
Галахические мидраши содержат толкования таннаев к 4 книгам Пятикнижия, целью которых является выведение нормативных положений из библейского текста. Таковы «Мехилта де-раби Ишмаэль к книге Исход», «Сифра к книге Левит», «Сифре к книге Числа», «Сифре к книге Второзаконие», «Мехилта де-раби Шимон бар Иохай к книге Исход» (сохранились частично), «Сифре Зута к книге Числа» и «Мехилта к книге Второзаконие» («Мидраш Таннаим»). Эти мидраши, палестинского происхождения, написаны на мишнаитском иврите. «Мехилта де-раби Ишмаэль к книге Исход», «Сифре к книге Числа», «Мехилта к книге Второзаконие» тяготеют к традиции толкования Ишмаэля, остальные - к школе Акивы.
Более многочисленные агадические мидраши, представляющие собой последовательный комментарий к библейским книгам, включают собрания проповедей, исторических рассказов, преданий, притч и тому подобных. Выделяют ранние, средние и поздние агадические мидраши.
Ранние (классические аморайские) мидраши (V-VI века) знаменуют расцвет жанра. К ним относятся: мидраши к книгам Бытие («Берешит Раба»), Левит («Вайикра Раба»), Плач Иеремии («Эха Раба»), Эсфирь («Эстер Раба I»), Песнь Песней («Шир а-Ширим Раба»), Руфь («Рут Раба»), а также «Песикта де-рав Кахана». Одни из них являются экзегетическими мидрашами (например, «Берешит Раба»), другие - гомилетическими мидрашиами(например, «Вайикра Раба»). Эти 2 типа мидрашей различаются по структуре. Экзегетический мидраш комментирует каждый стих книги, а гомилетический мидраш делится на главы, представляющие собой собрание проповедей и изречений, объединённых одной темой. Мидраши этого периода написаны на иврите и арамейском языке.
К средним агадическим мидрашам (VII-IX века) относятся: гомилетический сборник «Танхума Иеламмедену», экзегетические мидраши к книге Экклезиаст («Коэлет Раба»), к I и II книгам Самуила («Мидраш Шемуэль»), к Псалмам («Мидраш Теиллим I»), к Книге Притчей Соломоновых («Мидраш Мишле»), к книге Исход («Шемот Раба»), а также другим агадическим сочинения («Седер Элиягу Раба», «Седер Элиягу Зута», «Пирке де-раби Элиэзер», «Мишнат раби Элиэзер»). В этот период наблюдается упадок жанра.
Поздние мидраши (XI-XII века): «Аба Гурион», «Эстер Раба II», мидраши к Псалмам («Мидраш Теиллим II»).
В XIII веке появились компиляции из частей различных мидрашей и агадических сочинений.