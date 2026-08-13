МИДРАРИДЫ
МИДРАРИ́ДЫ - династия эмиров в Марокко, правившая в городе Сиджильмаса VIII-X веках.
Предки Мидраридов, принадлежавшие к суфритской общине (смотрите Хариджиты), заложили город Сиджильмаса (757 год). Первоначально община Сиджильмасы выбирала своего главу, но после Абу-ль-Касима (правил в 772-783 годах) превратилась в наследственную монархию, а потомки Абу-ль-Касима получили название «Мидрариды» по имени сына 2-го эмира Абу-ль-Мунтасира Ильясы (790-823 годы) - Мидрара аль-Мунтасира (823-867 годы). При Мидраридах велось активное строительство (сооружены стена вокруг Сиджильмасы, крепость аль-Аскар, дворец и ряд общественных зданий). Население Сиджильмасы располагало значительной самостоятельностью и само решало, кто из Мидраридов будет эмиром. В 909 году Сиджильмаса была завоёвана войсками Фатимидов, однако население под руководством Мидраридов восстало и отстояло город. Борьба Фатимидов и Мидраридов продолжалась до 967 года, когда Мидрариды были окончательно отстранены от власти.