МИДИЙСКИЙ ЯЗЫК

МИДИЙСКИЙ ЯЗЫК - язык пле­мён, со­став­ляв­ших основное на­се­ле­ние Ми­дии .

Мидийский язык - один из вы­мер­ших северо-западных иран­ских язы­ков. Пись­мен­ных па­мят­ни­ков не со­хра­ни­лось. Отдельные ми­дий­ские сло­ва (в основном оно­ма­сти­ка) упо­ми­на­ют­ся с IX века до н. э. в ас­си­рий­ских , позд­нее в греческих и древне-персидских ис­точ­ни­ках. По этим сло­вам ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны не­ко­то­рые сло­во­об­ра­зо­вательные мо­де­ли (суф­фик­са­ция и ком­по­зи­ты) и основные ис­то­ри­ко-фо­не­тические чер­ты, от­ли­чаю­щие мидийский язык от дру­гих древне-иранских язы­ков: от­раже­ние ин­дои­ранское *ć/ś> мидийское, аве­стий­ское s ∼ древне-персидское ϑ; ин­дои­ранское *śu̯> ми­дий­ское, аве­стий­ское sp ∼ древне-персидское s; ин­дои­ранское *su̯> ми­дий­ское f∼ аве­стий­ское hv, xv, древне-персидское xv; ин­до­иранское *tr> ми­дий­ское, аве­стий­ское ϑ r∼ древне-персидское ç и др.

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