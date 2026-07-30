МИДИЙСКИЙ ЯЗЫК
МИДИЙСКИЙ ЯЗЫК - язык племён, составлявших основное население Мидии.
Мидийский язык - один из вымерших северо-западных иранских языков. Письменных памятников не сохранилось. Отдельные мидийские слова (в основном ономастика) упоминаются с IX века до н. э. в ассирийских, позднее в греческих и древне-персидских источниках. По этим словам реконструированы некоторые словообразовательные модели (суффиксация и композиты) и основные историко-фонетические черты, отличающие мидийский язык от других древне-иранских языков: отражение индоиранское *ć/ś> мидийское, авестийское s ∼ древне-персидское ϑ; индоиранское *śu̯> мидийское, авестийское sp ∼ древне-персидское s; индоиранское *su̯> мидийское f∼ авестийское hv, xv, древне-персидское xv; индоиранское *tr> мидийское, авестийское ϑ r∼ древне-персидское ç и др.