«МИДХАТА КОНСТИТУЦИЯ»

«МИДХАТА КОНСТИТУЦИЯ» - пер­вая кон­сти­ту­ция Ос­ман­ской им­пе­рии .

Раз­ра­бо­та­на в рус­ле идео­ло­гии ос­ма­низ­ма по­ли­тическим круж­ком «но­вых ос­ма­нов» под руководством А. Мид­хат-па­ши и пи­са­те­ля и пуб­ли­ци­ста Н. Ке­ма­ля. Про­воз­гла­ше­на 23.12.1876 года. «Мидхата конституция» дек­ла­ри­ро­ва­ла лич­ную сво­бо­ду и ра­вен­ст­во пе­ред за­ко­ном всех под­дан­ных Ос­ман­ской им­пе­рии вне за­ви­си­мо­сти от ве­ро­ис­по­ве­да­ния, га­ран­ти­ро­ва­ла не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, спра­вед­ли­вую сис­те­му на­ло­го­об­ло­же­ния, сво­бо­ду пе­ча­ти; не­за­ви­си­мость су­деб­ных ор­га­нов и вве­де­ние обя­зательного на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния. Пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние в Ос­ман­ской им­пе­рии пред­ста­вительных ор­га­нов: двух­па­лат­но­го пар­ла­мен­та, со­стоя­ще­го из се­на­та и па­ла­ты де­пу­та­тов, а так­же ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. По «Мидхата конституции» сул­тан со­хра­нял ши­ро­кие пра­ва и пол­но­мо­чия. В 1878 году дей­ст­вие «Мидхата конституции» бы­ло при­ос­та­нов­ле­но. Вновь вве­де­на по­сле по­бе­ды Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года . В августе 1909 года в «Мидхата конституцию» вне­се­ны до­пол­не­ния и ис­прав­ле­ния, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чив­шие власть сул­та­на и рас­ши­рив­шие пол­но­мо­чия пар­ла­мен­та.

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