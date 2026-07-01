«МИДХАТА КОНСТИТУЦИЯ»
«МИДХАТА КОНСТИТУЦИЯ» - первая конституция Османской империи.
Разработана в русле идеологии османизма политическим кружком «новых османов» под руководством А. Мидхат-паши и писателя и публициста Н. Кемаля. Провозглашена 23.12.1876 года. «Мидхата конституция» декларировала личную свободу и равенство перед законом всех подданных Османской империи вне зависимости от вероисповедания, гарантировала неприкосновенность частной собственности, справедливую систему налогообложения, свободу печати; независимость судебных органов и введение обязательного начального образования. Предусматривала создание в Османской империи представительных органов: двухпалатного парламента, состоящего из сената и палаты депутатов, а также местного самоуправления. По «Мидхата конституции» султан сохранял широкие права и полномочия. В 1878 году действие «Мидхата конституции» было приостановлено. Вновь введена после победы Младотурецкой революции 1908 года. В августе 1909 года в «Мидхата конституцию» внесены дополнения и исправления, существенно ограничившие власть султана и расширившие полномочия парламента.