МИДХАТ-ПАША , АХМЕД ШЕФ И К

Мидхат-паша ( тур. Midhat) , Ахмед Шефик (18.10.1822, Стамбул — 08.05.1884, Таиф, регион Хиджаз) — османский государственный и политический деятель, дважды занимавший высший пост великого везира , считается отцом Конституции 1876. Родился в Стамбуле в семье кади . Поступил на службу в имперский диван (1834), где взял псевдоним М.-п. Благодаря незаурядным способностям и рвению быстро продвигался по службе. В 1840—1850-х занимал незначительные административные должности в Анатолии и арабских провинциях. Получил известность благодаря расследованию многочисленных дел о превышении полномочий местными чиновниками и был переведен в Стамбул, где работал в Высшем юридическом совете Османской империи.

Завоевав репутацию бесстрашного борца со злоупотреблениями высокопоставленных сановников, в январе 1861 получил должность вали (губернатора) эялета Ниш, одной из самых неспокойных провинций на Балканах, в ранге везира. Смог добиться впечатляющих успехов: организовал масштабное строительство дорог и мостов, привлекал на административную службу христианское население, способствовал развитию экономики и обеспечению безопасности края. Разработал принципы новой системы провинциального управления, которые в 1864 ему поручили внедрить в только что созданном Дунайском эялете, объединившем Силистрию, Видин и Ниш. М.-п. — один из главных разработчиков закона о новом административном делении империи, системы вилайетов .

В 1868 возглавил первый представительный орган — Государственный совет, объединивший представителей мусульман и немусульманских общин. Из-за конфликта с великим везиром Али-пашой уже в 1869 был удален из столицы и отправлен в качестве вали и командующего 6-й армией в Багдад, где внедрил систему вилайетов и запустил модернизационные реформы. После смерти Али-паши в 1871 не смог найти общий язык с новым великим везиром Махмудом Недим-пашой, который вскоре снял М.-п. с поста вали Багдада.

В 1872 вернулся в Стамбул и при поддержке британской дипломатии сумел изгнать Махмуда Недима и впервые встать великим везиром 31 июля 1872, но уже через 8 дней лишился должности. В 1876 вместе с военным министром Хусейном Авни-пашой и начальником военной академии Сулейман-пашой М.-п. выступил одним из главных организаторов государственного переворота, приведшего к свержению султана Абдулазиза (1861—1876) и воцарению Мурада V (май — август 1876). В этот период, выступая как сторонник европеизации и идей Новых османов, активно занимался разработкой проекта Михдата конституции , которая была октроирована лишь при Абдулхамиде II 23 декабря 1876. Накануне М.-п. во второй раз занял должность великого везира, но 5 февраля 1877 в связи с началом Русско-турецкой войны 1877—1878 и роспуском парламента Абдулхамид II снял М.-п. с поста великого везира и отправил в ссылку. Путешествуя по Европе, М.-п. пытался заручиться дипломатической поддержкой Великобритании и Франции в борьбе против России. Еще дважды он получал назначения на пост вали Сирии (1878) и Измира (1880), но дальнейшие реформаторские инициативы М.-п. неоднократно отклонялись султаном. В мае 1881 М.-п. арестовали и предали суду за участие в предполагаемом убийстве Абдулазиза. Вынесенный смертный приговор Абдулхамид II заменил на пожизненное заключение в аравийском городе Таиф. 8 мая 1884 был задушен в своей камере (по одной из версий, по приказу Абдулхамида II). В 1951 прах М.-п. был перезахоронен в мемориальном комплексе Монумент вечной свободы (Стамбул).

Ист .: Ali Haydar Midhat Bey . The Life of Midhat Pasha. London, 1903; Idem . Osmanl?’dan Cumhuriyet’e Hat?ralar?m 1872—1946. Istanbul, 2008.

Лит. : Uzuncars?l? I. H . Midhat Pasa ve Y?ld?z Mahkemesi. Ankara, 1967; Simsir B. N. Frans?z Belgelerine Gore Midhat Pasa’n?n Sonu. Ankara, 1970; Фадеева И. Е. Мидхат-паша: жизнь и деятельность. М., 1977; Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII — начало XX в.). М., 1993. П. В. Шлыков.