МИД МАРГАРЕТ

МИД МАРГАРЕТ - американский ан­тро­по­лог .

Из се­мьи про­фес­со­ра университета Пен­силь­ва­нии. Окон­чи­ла Ко­лум­бий­ский университет (учи­лась вме­сте с Р. Бе­не­дикт у Ф. Боа­са). В 1926-1969 годах ра­бо­та­ла в Му­зее ес­тественной ис­то­рии в Нью-Йор­ке (ку­ра­тор ти­хо­оке­ан­ской эт­но­ло­гии). В 1925 году в экс­пе­ди­ции на Са­моа, в 1928-1929 годах - на острове Ма­нус, в 1931-1933 годах - на Но­вой Гви­нее. В 1944 году ос­но­ва­ла Институт меж­куль­тур­ных ис­сле­до­ва­ний. С 1954 года адъ­юнкт-профессор (до­цент) Ко­лум­бий­ско­го университета. Ос­но­ва­ла от­де­ле­ния го­род­ской ан­тро­по­ло­гии Нью-Йорк­ско­го университета (1965 год) и ан­тро­по­ло­гии Фор­дем­ско­го университета в Нью-Йор­ке (1968 год).

На­учные ин­те­ре­сы Мид кон­цен­три­ро­ва­лись во­круг про­бле­мы пе­ре­да­чи от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию куль­ту­ры как еди­но­го сис­тем­но­го це­ло­го. От­сю­да её вни­ма­ние к эт­но­пе­да­го­ги­ке и эт­ноп­си­хо­ло­гии, пу­тям ста­нов­ле­ния пси­хических и по­ло­вых по­ве­ден­че­ских сте­рео­ти­пов, за­ко­но­мер­но­стям фор­ми­ро­ва­ния национального ха­рак­те­ра. Мид уде­ля­ла боль­шое вни­ма­ние ти­по­ло­ги­за­ции куль­ту­ры в за­ви­си­мо­сти от спе­циа­ли­зированных ин­сти­ту­тов обу­че­ния, со­от­но­ше­ния от­цов­ских и ма­те­рин­ских ро­лей в вос­пи­та­нии, ха­рак­те­ра взаи­мо­дей­ст­вия по­ко­ле­ний в пе­да­го­гическом про­цес­се. В част­но­сти, от­ме­ти­ла от­сут­ст­вие пе­ре­ход­ных кри­зис­ных пси­хо­ло­гических яв­ле­ний у под­ро­ст­ков Са­моа, про­де­мон­ст­ри­ро­вав тем са­мым за­ви­си­мость под­ро­ст­ко­во­го воз­рас­та от куль­тур­но-спе­ци­фических ус­ло­вий «врас­та­ния» ре­бён­ка в мир взрос­лых. В 1969 году вы­дви­ну­ла кон­цеп­цию трёх ти­пов пе­ре­да­чи куль­тур­но­го на­сле­дия: тра­диционного пост­фи­гу­ра­тив­но­го (пред­по­ла­га­ю­ще­го пе­ре­да­чу ис­клю­чи­тель­но от стар­ших по­ко­ле­ний к млад­шим); свя­зан­но­го с про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ци­ей ко­фи­гу­ра­тив­но­го (ког­да но­вые до­сти­же­ния воз­ни­ка­ют и рас­про­ст­ра­ня­ют­ся внут­ри од­но­го по­ко­ле­ния) и при­об­ре­таю­ще­го важ­ное зна­че­ние с на­ча­лом ин­фор­ма­ци­он­ной ре­во­лю­ции пре­фи­гу­ра­тив­но­го (вновь воз­ни­ка­ю­щие зна­ния и опыт мо­гут пе­ре­да­вать­ся от млад­ших к стар­шим). Раз­ра­бо­та­ла свое­об­раз­ную оп­ти­ми­стическую со­ци­аль­ную мо­дель: по­ли­тической сис­те­мой бу­ду­ще­го об­ще­ст­ва долж­на стать «де­мо­кра­тия уча­стия», ог­ром­ное зна­че­ние в нём бу­дет иметь опыт де­тей и ста­ри­ков. Иде­аль­ный че­ло­век бу­ду­ще­го, по Мид, сво­его ро­да взрос­лый ре­бё­нок, спо­соб­ный бес­пре­дель­но ра­до­вать­ся жиз­ни, со­хра­нив­ший цель­ность, све­жесть вос­при­ятия и вме­сте с тем раз­но­сто­рон­не об­ра­зо­ван­ный. Взгля­ды Мид на вос­пи­та­ние по­влия­ли на Б. Спо­ка (её лич­но­го ле­ча­ще­го вра­ча). В 1960-е годы мно­го вы­сту­па­ла с лек­ция­ми, на ра­дио и те­ле­ви­де­нии по во­про­сам современной со­ци­аль­ной жиз­ни, се­мьи, сек­са и т. д.

Сочинения:

Coming of age in Samoa: a psychological study of primitive youth for western civiliza­tion. N. Y., 1928;

Growing up in New Guinea: a comparative study of primitive education. N. Y., 1930;

Sex and temperament in three primi­tive societies. N. Y., 1935;

Male and fe­male: a study of the sexes in a changing world. N. Y., 1949;

Continuities in cultural evolution. N. Y., 1964;

Culture and commitment: a study of the generation gap. N. Y., 1970;

Куль­ту­ра и мир дет­ст­ва. М., 1988;

Муж­ское и жен­ское: ис­сле­до­ва­ние по­ло­во­го во­про­са в ме­няю­щем­ся ми­ре. М., 2004.