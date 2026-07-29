МИД МАРГАРЕТ
МИД МАРГАРЕТ - американский антрополог.
Из семьи профессора университета Пенсильвании. Окончила Колумбийский университет (училась вместе с Р. Бенедикт у Ф. Боаса). В 1926-1969 годах работала в Музее естественной истории в Нью-Йорке (куратор тихоокеанской этнологии). В 1925 году в экспедиции на Самоа, в 1928-1929 годах - на острове Манус, в 1931-1933 годах - на Новой Гвинее. В 1944 году основала Институт межкультурных исследований. С 1954 года адъюнкт-профессор (доцент) Колумбийского университета. Основала отделения городской антропологии Нью-Йоркского университета (1965 год) и антропологии Фордемского университета в Нью-Йорке (1968 год).
Научные интересы Мид концентрировались вокруг проблемы передачи от поколения к поколению культуры как единого системного целого. Отсюда её внимание к этнопедагогике и этнопсихологии, путям становления психических и половых поведенческих стереотипов, закономерностям формирования национального характера. Мид уделяла большое внимание типологизации культуры в зависимости от специализированных институтов обучения, соотношения отцовских и материнских ролей в воспитании, характера взаимодействия поколений в педагогическом процессе. В частности, отметила отсутствие переходных кризисных психологических явлений у подростков Самоа, продемонстрировав тем самым зависимость подросткового возраста от культурно-специфических условий «врастания» ребёнка в мир взрослых. В 1969 году выдвинула концепцию трёх типов передачи культурного наследия: традиционного постфигуративного (предполагающего передачу исключительно от старших поколений к младшим); связанного с промышленной революцией кофигуративного (когда новые достижения возникают и распространяются внутри одного поколения) и приобретающего важное значение с началом информационной революции префигуративного (вновь возникающие знания и опыт могут передаваться от младших к старшим). Разработала своеобразную оптимистическую социальную модель: политической системой будущего общества должна стать «демократия участия», огромное значение в нём будет иметь опыт детей и стариков. Идеальный человек будущего, по Мид, своего рода взрослый ребёнок, способный беспредельно радоваться жизни, сохранивший цельность, свежесть восприятия и вместе с тем разносторонне образованный. Взгляды Мид на воспитание повлияли на Б. Спока (её личного лечащего врача). В 1960-е годы много выступала с лекциями, на радио и телевидении по вопросам современной социальной жизни, семьи, секса и т. д.
Сочинения:
Coming of age in Samoa: a psychological study of primitive youth for western civilization. N. Y., 1928;
Growing up in New Guinea: a comparative study of primitive education. N. Y., 1930;
Sex and temperament in three primitive societies. N. Y., 1935;
Male and female: a study of the sexes in a changing world. N. Y., 1949;
Continuities in cultural evolution. N. Y., 1964;
Culture and commitment: a study of the generation gap. N. Y., 1970;
Культура и мир детства. М., 1988;
Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире. М., 2004.