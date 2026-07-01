МИЦВОТ
МИЦВО́Т (евр. - заповеди, букв. - повеления; единственное число - мицва). В иудаизме повеления Бога, касающиеся всех сторон жизни и возлагаемые на взрослого иудея (мужчину с 13-летнего возраста, женщину - с 12-летнего).
В широком значении - наименование любого доброго дела, совершаемого человеком, особенно связанного с благотворительностью. Соблюдение мицвот считается главной обязанностью иудея перед Богом.
Мицвот делятся на непосредственно выводимые из текста Торы и сформулированные законоучителями. Согласно Талмуду, на мужчину возлагается 613 мицвот (365 запретительных и 248 повелительных). На женщин особо возлагаются только 3 повелительных мицвот, связанных с ведением домашнего хозяйства, соблюдением гигиенических норм и зажиганием субботних свечей.
Возраст вступления в сообщество соблюдающих заповеди отмечается особыми праздничными церемониями: соответственно бар-мицва (евр. - сын заповеди) и бат-мицва (евр. - дочь заповеди; отмечается как религиозная церемония только в неортодоксальном иудаизме, ортодоксы устраивают для девочек обычный домашний праздник, лишённый религ. значения).