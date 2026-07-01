МИЦВОТ

МИЦВО́Т (евр. - за­по­ве­ди, букв. - по­ве­ле­ния; единственное число - миц­ва). В иу­да­из­ме по­ве­ле­ния Бо­га, ка­саю­щие­ся всех сто­рон жиз­ни и воз­ла­гае­мые на взрос­ло­го иу­дея (муж­чи­ну с 13-лет­не­го воз­рас­та, жен­щи­ну - с 12-лет­не­го).

В ши­ро­ком зна­че­нии - на­име­но­ва­ние лю­бо­го доб­ро­го де­ла, со­вер­шае­мо­го че­ло­ве­ком, осо­бен­но свя­зан­но­го с бла­го­тво­ри­тель­но­стью. Со­блю­де­ние мицвот счи­та­ет­ся главной обя­зан­но­стью иу­дея пе­ред Бо­гом.

Мицвот де­лят­ся на не­по­сред­ст­вен­но вы­во­ди­мые из тек­ста То­ры и сфор­му­ли­ро­ван­ные за­ко­но­учи­те­ля­ми. Со­глас­но Тал­му­ду, на муж­чи­ну воз­ла­га­ет­ся 613 мицвот (365 за­пре­ти­тель­ных и 248 по­ве­ли­тель­ных). На жен­щин осо­бо воз­ла­га­ют­ся толь­ко 3 по­ве­ли­тель­ных мицвот, свя­зан­ных с ве­де­ни­ем до­маш­не­го хо­зяй­ст­ва, со­блю­де­ни­ем ги­гие­нических норм и за­жи­га­ни­ем суб­бот­них све­чей.

Воз­раст всту­п­ле­ния в со­об­ще­ст­во со­блю­даю­щих за­по­ве­ди от­ме­ча­ет­ся осо­бы­ми празд­нич­ны­ми це­ре­мо­ния­ми: со­от­вет­ст­вен­но бар-миц­ва (евр. - сын за­по­ве­ди) и бат-миц­ва (евр. - дочь за­по­ве­ди; от­ме­ча­ет­ся как ре­лигиозная це­ре­мо­ния толь­ко в не­ор­то­док­саль­ном иу­да­из­ме, ор­то­док­сы уст­раи­ва­ют для де­во­чек обыч­ный до­маш­ний празд­ник, ли­шён­ный ре­лиг. зна­че­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)