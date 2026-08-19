МИЦКЯВИЧЮС, ВИНЦАС СИМАНОВИЧ

Мицкявичюс, Винцас Симанович (Мицкевич Викентий Семенович, Мицкявичюс-Капсукас; лит. Mickevicius-Kapsukas Vincas) (26.03[07.04].1880, дер. Будвечяй, Сувалкская губ. — 17.02.1935, Москва) — литовский и российский политик-коммунист, председатель СНК Литовской Советской Республики (ЛСР) и ­ Литовско-белорусской советской социалистической республики (Литбела).

Родился в крестьянской семье, учился в гимназии в Мариямполе, затем был вольным слушателем в Бернском университете. С 1888 сотрудничал в литовском журнале «Варпас», взял псевдоним Капсукас. В 1903 вступил в ряды литовской социал-демократии. Был редактором литовских социал-демократических газет и журналов. Активный участник Революции 1905—1907 в России. В 1907 был арестован и оказался в тюрьме, но в 1913 попал под амнистию и оказался в ссылке, из которой бежал. В 1914 в Кракове познакомился с В. И. Лениным. До 1917 проживал в Великобритании и США.

После начала Российской революции 1917—1922 вернулся в Россию и вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков) . Стал редактором большевистской газеты на литовском языке «Тиеса» ( лит . «Tiesa» — «Правда»). Делегат VI съезда РСДРП(б) и Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов . После прихода большевиков к власти стал комиссаром по литовским делам в составе Народного комиссариата по делам национальностей. В 1918 стал членом ЦК Коммунистической партии Литвы. После денонсации Брестского мира 1918 и начала похода Красной армии в Прибалтику и Белоруссию 1918—1919 возглавил в декабре 1918 Временное революционное рабоче-крестьянское правительство Литвы, в январе 1919 стал председателем Совнаркома ЛСР. После образования Литбела в феврале 1919 возглавил его СНК. Привлекал к сотрудничеству с советской властью некоммунистических деятелей литовской культуры, таких как Й. Басанавичюс . После заключения советско-литовского договора 1920 продолжил борьбу за советизацию Литвы. В 1921 перешел на партийную работу в Москве. С 1923 работал в Исполкоме Коммунистического Интернационала (ИККИ) . Член ИККИ с 1928. Был автором работ по вопросам истории, философии, литературы.

Соч. : В когтях польских палачей. [Б. м.], 1920; Фашистский переворот в Литве. М., 1927; Литва. М., 1931; Революция в Литве (1918 г.) и создание Временного революционного рабоче-крестьянского правительства // Историк-марксист. Т. 2—3. М., 1935.

Лит. : Памяти В. С. Мицкевича-Капсукаса // Историк-марксист. 1935. Т. 2—3; Ведерайте Д. И. Экономические вопросы в литературном наследии В. Мицкявичюса-Капсукаса. Вильнюс, 1968; Малюкявичюс Р. И. Винцас Мицкявичюс-Капсукас. [1880—1935]. [Б. м.], 1968; Гяцявичене Р. Ю. Общественно-политические взгляды В. Мицкявичюса-Капсукаса. [Б. м.] 1990; Мельтюхов M. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы (1918—1939 гг.). М., 2015; Литва — Россия. 1917—1920 гг. Сборник документов. Вильнюс, 2020; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918—1923). Прилив. М., 2020. Д. К. Баканов.