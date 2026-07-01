МИЧУРИНА-САМОЙЛОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА

МИЧУ́РИНА-САМО́ЙЛОВА ВЕ́РА АРКА́ДЬЕВНА Российский ак­три­са, народная артистка СССР (1939 год).

Из ак­тёр­ской ди­на­стии Са­мой­ло­вых. Вы­сту­па­ла под фа­ми­ли­ей от­ца (Ми­чу­ри­на), к ко­то­рой по­сле юби­лей­но­го бе­не­фи­са 1923 года при­сое­ди­ни­ла фа­ми­лию ма­те­ри - В.В. Са­мой­ло­вой.

С 1886 года в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре (с 1937 года Ле­нинградский те­атр дра­мы им. А.С. Пуш­ки­на).

По­лу­чи­ла из­вест­ность как ис­пол­ни­тель­ни­ца ро­лей свет­ских жен­щин - хо­лод­ных, рас­су­доч­ных, ко­кет­ли­вых. Иг­ра­ла пси­хо­ло­ги­че­ски точ­но, с тон­кой, изящ­ной иро­ни­ей: Те­ле­ги­на («Вто­рая мо­ло­дость» П.М. Не­ве­жи­на), Ре­нё­ва («Све­тит, да не гре­ет» А.Н. Ост­ров­ско­го и Н.Я. Со­ловь­ё­ва), Пор­ция («Ве­не­ци­ан­ский ку­пец» У. Шек­спи­ра ), ле­ди Миль­форд («Ко­вар­ст­во и лю­бовь» Ф. Шил­ле­ра), Ра­нев­ская («Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва), На­та­лья Пет­ров­на («Ме­сяц в де­рев­не» И.С. Тур­ге­не­ва), мис­сис Чив­ли («Иде­аль­ный муж» О. Уай­ль­да), Звез­дин­це­ва («Пло­ды про­све­ще­ния» Л. Н. Тол­сто­го), Хлё­сто­ва («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), По­ли­на Бар­ди­на («Вра­ги» М. Горь­ко­го), Огу­да­ло­ва и Гур­мыж­ская («Бес­при­дан­ни­ца» и «Лес» Ост­ров­ско­го) и другие.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны Мичурина-Самойлова ос­та­ва­лась в бло­кад­ном Ле­нин­гра­де; вы­сту­па­ла в ра­дио­спек­так­лях, кон­цер­тах и других Государственных премиях СССР (1943 год). На­граж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1946 год).

Сочинения:

Пол­ве­ка на сце­не Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра. Л., 1935;

Ше­сть­де­сят лет в ис­кус­ст­ве. Л.; М., 1946.