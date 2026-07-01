МИЧУРИНА-САМОЙЛОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА
МИЧУ́РИНА-САМО́ЙЛОВА ВЕ́РА АРКА́ДЬЕВНА Российский актриса, народная артистка СССР (1939 год).
Из актёрской династии Самойловых. Выступала под фамилией отца (Мичурина), к которой после юбилейного бенефиса 1923 года присоединила фамилию матери - В.В. Самойловой.
С 1886 года в Александринском театре (с 1937 года Ленинградский театр драмы им. А.С. Пушкина).
Получила известность как исполнительница ролей светских женщин - холодных, рассудочных, кокетливых. Играла психологически точно, с тонкой, изящной иронией: Телегина («Вторая молодость» П.М. Невежина), Ренёва («Светит, да не греет» А.Н. Островского и Н.Я. Соловьёва), Порция («Венецианский купец» У. Шекспира), леди Мильфорд («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Раневская («Вишнёвый сад» А.П. Чехова), Наталья Петровна («Месяц в деревне» И.С. Тургенева), миссис Чивли («Идеальный муж» О. Уайльда), Звездинцева («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого), Хлёстова («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Полина Бардина («Враги» М. Горького), Огудалова и Гурмыжская («Бесприданница» и «Лес» Островского) и другие.
В годы Великой Отечественной войны Мичурина-Самойлова оставалась в блокадном Ленинграде; выступала в радиоспектаклях, концертах и других Государственных премиях СССР (1943 год). Награждена орденом Ленина (1946 год).
Сочинения:
Полвека на сцене Александринского театра. Л., 1935;
Шестьдесят лет в искусстве. Л.; М., 1946.