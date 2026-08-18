МИЧУРИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Путь в науку

Родился в дворянской семье. Предки ученого интересовались садоводством, ухаживали за садовыми деревьями. В доме Мичуриных была богатая коллекция литературы по сельскому хозяйству. С детства Иван Мичурин принимал участие в работах в саду и на пасеке. Находился сперва на домашнем обучении, затем учился в уездном училище и в рязанской губернской гимназии. В 1872 г. переезжает в г. Козлов (в настоящее время - Мичуринск). В течение 1870-х гг. Мичурин работает на железной дороге конторщиком, монтером, начальником станции. Держал свою часовую мастерскую. С 1875 г. Мичурин начинает проводить опыты по селекции растений и выведению новых сортов плодово-ягодных культур. В конце 1870-х гг. благодаря Мичурину появились новые сорта малины и вишни. К 1890-м гг. Мичурин вывел уже тысячи гибридных сортов различных плодовых и ягодных растений.

К началу XX в. Мичуриным в его питомнике была собрана уникальная коллекция различных растений. В 1906 г. Мичурин начал публиковать свои научные работы.

После Октябрьской революции

После октябрьской революции 1917 г. Мичурин заявил о своей лояльности новой власти и желании работать для нее. В 1918 г. питомник Мичурина был национализирован, а Мичурин стал его заведующим. В следующем году в питомнике проводилось уже несколько сотен экспериментов. Сам Мичурин, помимо управления питомником, занимался консультацией специалистов по сельскому хозяйству по различным вопросам. К 1920 г. им было выведено более 150 гибридных сортов.

Советская власть всячески поддерживала И. Мичурина в его работе, оказывало финансовую и иную помощь. В 1929 г. был осуществлен давний замысел Мичурина – в г. Козлов был открыт первый техникум селекции плодово-ягодных культур. В 1935 г. Мичурин был избран почетным членом АН СССР. В том же году он скончался.