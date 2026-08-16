МИЧУРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ
МИЧУРИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ - российский архитектор.
Из семьи дворян. В 1718–20 обучался в Мор. академии С.-Петербурга. В 1720 по указу имп. Петра I определён в качестве ученика к арх. Н. Микетти. С 1723 пенсионер Петра I в Голландии; изучал устройство фундаментов зданий и шлюзов в Амстердаме, в 1725–1728 учился в АХ в Антверпене у Я. П. ван Баурсшейта Старшего. По возвращении в Россию в 1729 направлен в Москву, где до нач. 1740-х гг. в качестве архитектора Моск. сенатской конторы был занят ремонтом и перестройкой разл. зданий. В 1731–47 руководил восстановлением рухнувшего в 1723 каменного шатра Воскресенского собора Ново-Иерусалимского мон., ремонтом Сухаревой башни, зданий Коммерц-коллегии и Коллегии экономии в Московском Кремле, осуществил перестройку зданий Воен. госпиталя на Яузе и др. После пожара Москвы 1737 архит. «команда» М. занималась осмотром и описью разрушений (1737–41), в те же годы М. выполнил ремонт Чудова мон., Благовещенского и Успенского соборов, колокольни Ивана Великого в Московском Кремле, мн. моск. монастырей (Симонова, Знаменского и др.). Сохранившиеся лишь частично материалы М., связанные с описанием и ремонтом древних построек, являются ценным источником по истории рус. архитектуры, используются при реставрации сохранившихся сооружений. С 1734 участвовал также в создании первого точного плана Москвы (1729–39; гравирован Г. Н. Унферцагтом, опубл. в 1741).
Собств. постройки М. в стиле моск. барокко сер. 18 в. сочетают приёмы сев.- голл. классицизма и барочной традиции юж. Голландии с влиянием др.-рус. архитектуры: перестроенная ц. Троицы на Арбате в Москве и её новая колокольня (1739–41; не сохр.); дерев. триумфальные Синодальные ворота на Никольской ул. в Москве (1742), возведённые по случаю коронации Елизаветы Петровны (под рук. М. были также подготовлены ок. 100 рисунков, по которым в 1744 издан гравированный «Коронационный альбом», запечатлевший архит. облик Москвы того времени). По проектам М. были построены палаты Моск. синодальной типографии (1745–47; перестроены), перестроен Суконный двор у Большого Каменного моста (1745–46; не сохр.) и др.; под его руководством велось строительство колокольни в Троице-Сергиевой лавре (проект арх. И. Я. Шумахера). В 1747–54 руководил возведением Андреевского собора в Киеве по проекту Б. Ф. Растрелли, при этом разработал конструкции 2-этажного основания храма, спроектировал убранство его фасадов, участвовал в создании интерьеров. В 1755 М. поступил на службу в Моск. гофинтендантскую контору; одна из немногих поздних авторских работ – новые ворота и ограда (не сохр.) Потешного дворца в Кремле.
Автор: С. В. Клименко.