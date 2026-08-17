МИЧИГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИЧИГА́НСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (University of Michigan)Государственный вуз и научно-исследовательский центр шта­та Ми­чи­ган (США).

Ос­но­ван в 1817 году в Дет­рой­те ; с 1837 года - в Анн-Ар­бо­ре.

Кам­пу­сы университета на­хо­дят­ся так­же во Флин­те (1956 год) и Дир­бор­не (1959 год).

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей Мичиганского Университета - шведский ди­пло­мат Р. Вал­лен­берг (см. в ст. Вал­лен­берг), хи­мик М. Гом­берг, французский шан­со­нье Дж. Дас­сен , ар­хи­тек­то­ры - Ч. Кор­реа, Ч. Мур, дра­ма­тург А. Мил­лер, американская пе­ви­ца Дж. Нор­ман , раз­ра­бот­чик сис­те­мы ин­тер­нет-по­ис­ка Google Л. Пейдж, 38-й пре­зи­дент США Дж. Р. Форд, учё­ный в об­лас­ти ин­фор­ма­ти­ки К. Шен­нон; лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии: И.А. Брод­ский, Дж. Кар­ле, С. Ко­эн, М.У. Ни­рен­берг, Д. По­лит­цер, Р. Смол­ли, С. Тинг, Т.Х. Уэл­лер.

В со­ста­ве Мичиганского Университета (2011 год) 28 школ и кол­лед­жей, в том числе Медицинская шко­ла (1850 год), Шко­ла му­зы­ки, те­ат­ра и тан­ца (1880 год), Шко­ла пуб­лич­ной по­ли­ти­ки им. Дж. Р. Фор­да (1914 год, современный ста­тус и название с 1995года), Шко­ла ис­кусств и ди­зай­на (1974 год), Кол­ледж литурыры, нау­ки и куль­ту­ры (1841 год), Ин­же­нер­ный кол­ледж (1854 год), Кол­ледж ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва им. А. Та­уб­ма­на (1931 год, современное название с 1939 года); несколько н.-и. институтов, в том числе Институт на­но­тех­но­ло­гий для ме­ди­ци­ны и био­ло­гических на­ук (с 1998 года), Институт медициских ис­сле­до­ва­ний им. А. Та­уб­ма­на (2007 год); Центр по ис­сле­до­ва­ни­ям в об­лас­ти обу­че­ния и пре­по­да­ва­ния (CRLT, 1962 год); несколько биб­лио­тек (свыше 8 млн. то­мов); му­зеи: зо­оло­гии (соз­дан в 1837 году как Ка­би­нет ес­тественной ис­то­рии, с 1882 года современное название и ста­тус), ху­до­жест­вен­ный (1856 год), ан­тро­по­ло­гии (1922 год), ар­хео­ло­гии им. Кел­си (1953 год), ес­тественной ис­то­рии (1956 год), сто­ма­то­ло­гии (1991 год); кол­лек­ция музыкальных ин­стру­мен­тов (свыше 2,5 тыс. экземпляров). Бо­та­нический сад и ден­д­ра­рий (1907 год).

Обу­ча­ют­ся свыше 56 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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