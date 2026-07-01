МИЧИФ

МИЧИ́Ф. Язык час­ти ме­ти­сов Ка­на­ды и США.

Рас­про­стра­нён (в ка­че­ст­ве язы­ка внут­ри­груп­по­во­го об­ще­ния) главным образом на юге Ка­на­ды (про­вин­ции Ма­ни­то­ба и Сас­ка­че­ван) и на се­ве­ре США (шта­ты Сев. Да­ко­та и Мон­та­на).

Чис­лен­ность го­во­ря­щих не бо­лее 1 тыс. человек (2010 год, оцен­ка), при­над­ле­жа­щих к по­ко­ле­нию стар­ше 60 лет и вы­учив­ших мичиф в дет­ст­ве в ка­че­ст­ве род­но­го язы­ка.

Мичиф от­но­сит­ся к сме­шан­ным язы­кам. Воз­ник не позд­нее второй четверти XIX века в ре­зуль­та­те имев­ше­го ме­сто в про­цес­се ко­ло­ни­за­ции Северной Аме­ри­ки тес­но­го кон­так­та ме­ж­ду фран­цуз­ским (язы­ком от­цов ме­ти­сов) и рав­нин­ным кри (язы­ком ма­те­рей). За­кре­пил­ся как са­мо­сто­ятельный язык бла­го­да­ря то­му, что ока­зал­ся вос­тре­бо­ван в ка­че­ст­ве важ­но­го при­зна­ка са­мо­иден­ти­фи­ка­ции фор­ми­рую­щей­ся эт­нической груп­пы: все но­си­те­ли мичифа ве­дут про­ис­хо­ж­де­ние от ме­ти­сов-охот­ни­ков, в то вре­мя как ме­ти­сы, го­во­ря­щие на французском язы­ке, вы­шли из бо­лее со­стоя­тель­ных фер­мер­ских се­мей. Ско­рее все­го, по­лу­чил рас­про­стра­не­ние бла­го­да­ря со­вме­ст­ной охо­те на би­зо­нов, на ко­то­рую два­ж­ды в год съез­жа­лись пред­ста­ви­те­ли раз­ных групп ме­ти­сов. Ны­не от­но­сит­ся к ис­че­заю­щим язы­кам, по­сколь­ку не усваива­ет­ся деть­ми как род­ной.

Поч­ти все су­ще­ст­ви­тель­ные в мичиф из французского язы­ка, поч­ти все гла­го­лы - из кри, при этом слож­ная гла­голь­ная мор­фо­ло­гия по­след­не­го пол­но­стью со­хра­ня­ет­ся (из французских гла­го­лов в мичиф во­шли в основные толь­ко не­ко­то­рые слу­жеб­ные). Французский язык так­же дал мичиф при­ла­га­тель­ные, ар­тик­ли и чис­ли­тель­ные, из кри при­шли лич­ные и ука­зательные ме­сто­име­ния, по­сле­ло­ги и во­про­сительные сло­ва. Пред­ло­ги, при­тя­жа­тель­ные ме­сто­име­ния, а так­же по­ка­за­те­ли от­ри­ца­ния взя­ты как из фран­цуз­ско­го, так и из кри. Две раз­ные по про­ис­хо­ж­де­нию час­ти мичиф со­хра­ня­ют зву­ко­вой об­лик язы­ков-ис­точ­ни­ков. Не­смот­ря на при­мер­но рав­ные до­ли эле­мен­тов из них в тек­стах на мичиф, син­так­сическая струк­ту­ра пред­ло­же­ния бли­же к кри, чем к фран­цуз­ско­му, хо­тя ти­пич­ный для по­след­не­го по­ря­док слов «оп­ре­де­ляе­мое + оп­ре­де­ле­ние» во фран­цуз­ских по про­ис­хо­ж­де­нию фраг­мен­тах стро­го со­блю­да­ет­ся. Мичиф пись­мен­но­сти не име­ет.

Лин­гво­ним «мичиф» про­ис­хо­дит от ста­ро­ф­ран­цуз­ско­го сло­ва Métif ‘метис’. Яв­ля­ет­ся основным на­зва­ни­ем опи­сы­вае­мо­го язы­ка; са­ми но­си­те­ли ино­гда так­же име­ну­ют его «кри», од­на­ко чёт­ко от­де­ля­ют от «чис­то­го» кри.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)