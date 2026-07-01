МИЧИФ
МИЧИ́Ф. Язык части метисов Канады и США.
Распространён (в качестве языка внутригруппового общения) главным образом на юге Канады (провинции Манитоба и Саскачеван) и на севере США (штаты Сев. Дакота и Монтана).
Численность говорящих не более 1 тыс. человек (2010 год, оценка), принадлежащих к поколению старше 60 лет и выучивших мичиф в детстве в качестве родного языка.
Мичиф относится к смешанным языкам. Возник не позднее второй четверти XIX века в результате имевшего место в процессе колонизации Северной Америки тесного контакта между французским (языком отцов метисов) и равнинным кри (языком матерей). Закрепился как самостоятельный язык благодаря тому, что оказался востребован в качестве важного признака самоидентификации формирующейся этнической группы: все носители мичифа ведут происхождение от метисов-охотников, в то время как метисы, говорящие на французском языке, вышли из более состоятельных фермерских семей. Скорее всего, получил распространение благодаря совместной охоте на бизонов, на которую дважды в год съезжались представители разных групп метисов. Ныне относится к исчезающим языкам, поскольку не усваивается детьми как родной.
Почти все существительные в мичиф из французского языка, почти все глаголы - из кри, при этом сложная глагольная морфология последнего полностью сохраняется (из французских глаголов в мичиф вошли в основные только некоторые служебные). Французский язык также дал мичиф прилагательные, артикли и числительные, из кри пришли личные и указательные местоимения, послелоги и вопросительные слова. Предлоги, притяжательные местоимения, а также показатели отрицания взяты как из французского, так и из кри. Две разные по происхождению части мичиф сохраняют звуковой облик языков-источников. Несмотря на примерно равные доли элементов из них в текстах на мичиф, синтаксическая структура предложения ближе к кри, чем к французскому, хотя типичный для последнего порядок слов «определяемое + определение» во французских по происхождению фрагментах строго соблюдается. Мичиф письменности не имеет.
Лингвоним «мичиф» происходит от старофранцузского слова Métif ‘метис’. Является основным названием описываемого языка; сами носители иногда также именуют его «кри», однако чётко отделяют от «чистого» кри.