МИА КОУТО (МИЯ КОТУ)

МИА КОУТО (МИЯ КОТУ) (псевдоним; настоящие имя и фамилия Ан­то­ниу Эми­лиу Лей­те Ко­ту, Leite Couto) - мо­зам­бик­ский пи­са­тель.

Пи­шет на пор­тугальском языке. Сын по­эта и жур­на­ли­ста Фер­нан­ду Ко­ту. В 1977-1978 годах ди­рек­тор Мо­зам­бик­ско­го ин­фор­мационного агент­ст­ва, в 1978-1981 годах главный ре­дак­тор журнала «Tem­po», в 1981-1985 годах со­труд­ни­чал в газете «No­tícias». В 1989 окон­чил медицинский факультет уни­верси­те­та имени Э. Монд­ла­не ; пре­по­да­ёт там же.

На­чи­нал как по­эт: сборник «Ис­то­ки ро­сы» («Raíz de orvalho», 1983 год). Ав­тор сборников по­вес­тей и рас­ска­зов «Го­ло­са в но­чи» («Vozes anoitecidas», 1986 год), «У ка­ж­до­го своя ра­са» («Cada homem é uma raça», 1990 год), «Бла­го­сло­вен­ные меч­ты» («Es­tórias abensonhadas», 1994 год), «Рас­ска­зы о ро­ж­де­нии Зем­ли» («Contos de nascer da Terra», 1997 год); ро­ма­нов «Зем­ля Сом­нам­бу­ла» («Terra Sonâmbula», 1992 год), «Ве­ран­да под де­ре­вом фран­жи­па­ни» («A varanda do frangipani», 1996 год), «Мо­ре зо­вёт ме­ня» («Mar ma quer»), «По­след­ний по­лёт фла­мин­го» («O último voo de flamingo», оба в 2000 году), «Вто­рая но­га ру­сал­ки» («O outro pé da sereia», 2006 год) и других. Основные те­мы твор­че­ст­ва Миа Коуто - тра­гические по­след­ст­вия ут­ра­ты национальной и куль­тур­ной иден­тич­но­сти, пе­ре­жит­ки ко­ло­ни­аль­но­го про­шло­го, не­скон­чае­мая гражданская вой­на. Для про­зы Миа Коуто ха­рак­тер­но со­вме­ще­ние ху­дожественных прин­ци­пов кри­ти­че­ско­го реа­лиз­ма с дос­ти­же­ния­ми ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма , ис­поль­зо­ва­ние приё­мов де­тек­тив­но­го жан­ра (по­ли­цей­ское рас­сле­до­ва­ние и другие), тя­го­те­ние к до­ку­мен­таль­ной ма­не­ре. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть для де­тей «Кош­ка и тьма» («O gato e o escuro», 2001 год), хро­ни­ки, эс­се.