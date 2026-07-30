МИА КОУТО (МИЯ КОТУ)
МИА КОУТО (МИЯ КОТУ) (псевдоним; настоящие имя и фамилия Антониу Эмилиу Лейте Коту, Leite Couto) - мозамбикский писатель.
Пишет на португальском языке. Сын поэта и журналиста Фернанду Коту. В 1977-1978 годах директор Мозамбикского информационного агентства, в 1978-1981 годах главный редактор журнала «Tempo», в 1981-1985 годах сотрудничал в газете «Notícias». В 1989 окончил медицинский факультет университета имени Э. Мондлане; преподаёт там же.
Начинал как поэт: сборник «Истоки росы» («Raíz de orvalho», 1983 год). Автор сборников повестей и рассказов «Голоса в ночи» («Vozes anoitecidas», 1986 год), «У каждого своя раса» («Cada homem é uma raça», 1990 год), «Благословенные мечты» («Estórias abensonhadas», 1994 год), «Рассказы о рождении Земли» («Contos de nascer da Terra», 1997 год); романов «Земля Сомнамбула» («Terra Sonâmbula», 1992 год), «Веранда под деревом франжипани» («A varanda do frangipani», 1996 год), «Море зовёт меня» («Mar ma quer»), «Последний полёт фламинго» («O último voo de flamingo», оба в 2000 году), «Вторая нога русалки» («O outro pé da sereia», 2006 год) и других. Основные темы творчества Миа Коуто - трагические последствия утраты национальной и культурной идентичности, пережитки колониального прошлого, нескончаемая гражданская война. Для прозы Миа Коуто характерно совмещение художественных принципов критического реализма с достижениями магического реализма, использование приёмов детективного жанра (полицейское расследование и другие), тяготение к документальной манере. Среди других сочинений: повесть для детей «Кошка и тьма» («O gato e o escuro», 2001 год), хроники, эссе.