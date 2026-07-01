МХИТАР ГОШ
МХИТАР ГОШ - армянский учёный-правовед, богослов, историк, литератор и общественный деятель.
Учился на родине у Ованнеса Тавушеци, затем в Киликийском армянском царстве, дважды был удостоен степени вардапета (учёного монаха, обладавшего правом проповедовать и наставлять паству). С конца XII века глава восточных вардапетов; участник церковных соборов в Лори (1205 год) и Ани (1207 год).
Пользовался авторитетом в среде духовенства и у светской власти. Основал монастырь Нор-Гетик и школу при нём. Автор более 10 трудов в различных областях знания. В 1184 году составил Судебник (включает 3 части - «Введение», «Церковные каноны» и «Светские законы») - целостную политико-правовую систему, в основу которой положена концепция естественного (божественного) права.
Основными её принципами являются равенство всех людей перед Богом, первоначальная свобода человека, право на жизнь, свобода совести и вероисповедания, неприкосновенность личного имущества. Судебник М.Г. применялся в Восточной Армении и Киликийском армянском царстве, а также до XIX века в странах и регионах, где проживали армяне (в Грузии, Крыму, России и др.). В начале XVIII века Вахтанг VI использовал Судебник Мхитар Гоша при упорядочении норм грузинского права в своде законов «Уложение Вахтанга VI».
Мхитар Гош ввёл в армянскую литературу жанр басни, собрав и обработав бытовавшие в народе басни и притчи: сборник «Басни» («Аракк’», издан в Венеции в 1790 году). Расположение басен в сборнике напоминает размещение законов в Судебнике: от возвышенного - к мирскому и частному (притчи о небе и земле, затем - о растениях, городах, животных и людях); язык басен лаконичен и прост.
Многочисленные списки, сделанные со сборника Мхитара Гоша, хранятся в Матенадаране, в армянских библиотеках Иерусалима, Венеции, Вены и др.