МХИТАР ГОШ

МХИТАР ГОШ - армянский учё­ный-пра­во­вед, бо­го­слов, ис­то­рик, ли­те­ра­тор и об­щественный дея­тель.

Учил­ся на ро­ди­не у Ован­не­са Та­ву­ше­ци, за­тем в Ки­ли­кий­ском ар­мян­ском цар­ст­ве, два­ж­ды был удо­сто­ен сте­пе­ни вар­да­пе­та (учё­но­го мо­на­ха, об­ла­дав­ше­го пра­вом про­по­ве­до­вать и на­став­лять па­ст­ву). С конца XII века гла­ва восточных вар­да­пе­тов; уча­ст­ник цер­ков­ных со­бо­ров в Ло­ри (1205 год) и Ани (1207 год).

Поль­зо­вал­ся ав­то­ри­те­том в сре­де ду­хо­вен­ст­ва и у свет­ской вла­сти. Ос­но­вал монастырь Нор-Ге­тик и шко­лу при нём. Ав­тор бо­лее 10 тру­дов в различных об­лас­тях зна­ния. В 1184 году со­ста­вил Су­деб­ник (вклю­ча­ет 3 час­ти - «Вве­де­ние», «Цер­ков­ные ка­но­ны» и «Свет­ские за­ко­ны») - це­ло­ст­ную по­ли­ти­ко-пра­во­вую сис­те­му, в ос­но­ву ко­то­рой по­ло­же­на кон­цеп­ция ес­те­ст­вен­но­го (бо­же­ст­вен­но­го) пра­ва.

Основными её прин­ци­па­ми яв­ля­ют­ся ра­вен­ст­во всех лю­дей пе­ред Бо­гом, пер­во­на­чаль­ная сво­бо­да че­ло­ве­ка, пра­во на жизнь, сво­бо­да со­вес­ти и ве­ро­ис­по­ве­да­ния, не­при­кос­но­вен­ность лич­но­го иму­ще­ст­ва. Су­деб­ник М.Г. при­ме­нял­ся в Восточной Ар­ме­нии и Ки­ли­кий­ском армянском цар­ст­ве, а так­же до XIX века в стра­нах и ре­гио­нах, где про­жи­ва­ли ар­мя­не (в Гру­зии, Кры­му, Рос­сии и др.). В начале XVIII века Вах­танг VI ис­поль­зо­вал Су­деб­ник Мхитар Гоша при упо­ря­до­че­нии норм грузинского пра­ва в сво­де за­ко­нов «Уло­же­ние Вах­тан­га VI».

Мхитар Гош ввёл в армянскую литературу жанр бас­ни, со­брав и об­ра­бо­тав бы­то­вав­шие в на­ро­де бас­ни и прит­чи: сборник «Бас­ни» («Аракк’», издан в Ве­не­ции в 1790 году). Рас­по­ло­же­ние ба­сен в сборнике на­по­ми­на­ет раз­ме­ще­ние за­ко­нов в Су­деб­ни­ке: от воз­вы­шен­но­го - к мир­ско­му и ча­ст­но­му (прит­чи о не­бе и зем­ле, за­тем - о рас­те­ни­ях, го­ро­дах, жи­вот­ных и лю­дях); язык ба­сен ла­ко­ни­чен и прост.

Мно­го­численные спи­ски, сде­лан­ные со сборника Мхитара Гоша, хра­нят­ся в Ма­те­на­да­ра­не, в армянских биб­лио­те­ках Ие­ру­са­ли­ма , Ве­не­ции , Ве­ны и др.