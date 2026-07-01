МГЛИН

МГЛИН - город в России, в западной части Брянской области, центр Мглинского района.

Население 8,2 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на реке Су­дын­ка, в 30 км от железнодорожной станции Уне­ча.

История

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям (1974, 2002 годы), на мес­те современного Мглина в конце I-го тысячелетия су­ще­ст­во­ва­ло славянское по­се­ле­ние ро­мен­ской куль­ту­ры. По всей ви­ди­мо­сти, не позд­нее XII века воз­ник го­род. Го­ро­ди­ще (Мглин-2) рас­по­ло­же­но в цен­тре современного го­ро­да на об­ры­ви­стом мы­су пра­во­го бе­ре­га реки Су­дын­ка в уро­чи­ще Воз­дви­жен­ская Го­ра, пло­щад­ка го­ро­ди­ща со­сто­ит из двух час­тей - ок­руг­лой за­пад­ной (55×50 м) и тра­пе­цие­вид­ной вос­точ­ной (90-110×70 м). Эти час­ти в древ­но­сти бы­ли раз­де­ле­ны рвом, от ко­то­ро­го со­хра­ни­лись сле­ды в южной час­ти мы­са. С на­поль­ной сто­ро­ны восточная пло­щад­ка так­же за­щи­ща­лась рвом (сле­ды со­хра­ни­лись с се­ве­ра и юга) и ва­лом (не сохранился). Наи­бо­лее ран­ние древнерусские на­ход­ки в де­тин­це от­но­сят­ся к XI-XII векам, на тер­ри­то­рии околь­но­го го­ро­да ко вре­ме­ни не позд­нее первой тре­ти XIII века (сре­ди на­хо­док - ши­фер­ное пряс­ли­це с граф­фи­ти). Воз­мож­но, го­род по­стра­дал во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия .

Пер­вое пись­мен­ное упо­ми­на­ние о Мглине от­но­сит­ся к 1387 году, ко­гда го­род был за­хва­чен ли­товским князем Оль­гер­дом и во­шёл в со­став Великого княжества Литовского. Во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов за­нят русскими вой­ска­ми и по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года во­шёл в со­став Русского государства. В XVI - середине XVII веков яв­лял­ся по­гра­нич­ным го­ро­дом, здесь во­зоб­нов­ле­ны зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния.

В Смут­ное вре­мя за­хва­чен поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века и по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года ото­шёл к Ре­чи По­спо­ли­той, где был по­жа­ло­ван во вла­де­ние круп­но­му маг­на­ту М. Аб­ра­мо­ви­чу (?-1651 год). В 1626 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1652 году, во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, за­нят сто­рон­ни­ка­ми гет­ма­на Б. М. Хмель­ниц­ко­го, в 1654 году стал со­тен­ным го­ро­дом Ста­ро­дуб­ско­го пол­ка. В 1661 году ра­зо­рён крым­ски­ми та­та­ра­ми, но вско­ре вос­ста­нов­лен. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства. В 1708 году, во вре­мя Северной вой­ны 1700-1721 годов, по­стра­дал от на­па­де­ния шведских войск. В 1708-1764 годах в со­ста­ве Ки­ев­ской гу­бер­нии, в 1764-1781 годах -Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии. В 1760 году по­жа­ло­ван во вла­де­ние генерал-фельдмаршалу графу К. Г. Ра­зу­мов­ско­му. Уезд­ный го­род Нов­го­род-Се­вер­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781-1796 годы), Ма­ло­рос­сий­ской (1796-1802 годы) и Чер­ни­гов­ской (1802-1919 годы) гу­бер­ний. В 1785 году гар­ни­зон Мглина пере­ве­дён в Чер­ни­гов и го­род ут­ра­тил зна­че­ние кре­по­сти. С 1884 года в Мглине про­во­ди­лись 4 еже­год­ные яр­мар­ки. Эко­но­мическое раз­ви­тие го­ро­да рез­ко за­мед­ли­лось по­сле то­го, как в 1887 году бы­ло от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Брянск - Го­мель, про­шед­шей в сто­ро­не от Мгли­на.

Уезд­ный го­род Го­мель­ской губернии (1919-1922 годы). За­тем на­хо­дил­ся в со­ста­ве Клин­цов­ско­го уезда Го­мель­ской губернии (1922-1926 годы), Брян­ской губернии (1926-1929 годы). Рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1937 годы), Ор­лов­ской (1937-1944 годы) и Брян­ской (1944-1963 годы, с 1966 года) об­лас­тей. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 16.08.1941 года. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 22.09.1943 года во вре­мя Брян­ской на­сту­па­тель­ной опе­ра­ции.

Архитектура

Пер­вый план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки Мглина ут­вер­ждён императрицей Ека­те­ри­ной II в 1782 году, впо­след­ст­вии он был уточ­нён пла­на­ми 1803 и 1834 годов; сле­дую­щий план ут­вер­ж­дён в 1965 году. Со­хра­ни­лись: Ус­пен­ский со­бор (1815-1830 годы) в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма и рас­по­ло­жен­ная ря­дом зим­няя церковь Святой Вар­ва­ры (1874 год) в рус­ском сти­ле, клад­би­щен­ская церковь Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1863 год), а так­же па­мят­ни­ки гражданской за­строй­ки XIX - начала XX веков: зда­ния бывшей тюрь­мы (1857-1872 годы), бывшей зем­ской упра­вы (1879 год) в духе эклектизма, уезд­но­го ка­зна­чей­ст­ва, по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния (оба - последняя четверть XIX века), гим­на­зии (1900 год); дом мглин­ско­го уезд­но­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва И. М. Скар­жин­ско­го (вторая половина XIX века), дом куп­ца О. Г. По­пе­лыш­ко (1880-е годы), дом куп­ца Кух­ма­на, дом су­дьи Се­ре­ды, дом по­ме­щи­ка М. А. Бе­ло­хво­сто­ва (все - последняя четверть XIX века).

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в т. ч. крах­маль­ный за­вод. Лес­хоз.

В 1 км от Мглина на­хо­дит­ся го­ро­ди­ще Мглин-1 ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и ро­мен­ской куль­ту­ры. Близ Мглина, в селе Но­вая Ро­ма­нов­ка, со­хра­нил­ся ан­самбль усадь­бы Ду­ни­ных-Бор­ков­ских, вклю­чаю­щий главный дом (1853 год; про­ект архитектора Д. Е. Ефи­мо­ва), По­кров­скую церковь (1811 год) в сти­ле зре­ло­го клас­си­циз­ма (ико­ны для ико­но­ста­са бы­ли вы­пол­не­ны в 1814-1815 годах В. Л. Бо­ро­ви­ков­ским; ны­не из 26 со­хра­ни­лось 5) и об­шир­ный парк. В селе Вы­со­кое - церковь Святителя Ни­ко­лая с пла­ном центральной час­ти в ви­де вось­ми­гран­ни­ка (начало XIX века), в селе Кур­чи­чи - церковь Воз­дви­же­ния Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня в фор­ме ро­тон­ды (1831 год).

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