МГЛИН
МГЛИН - город в России, в западной части Брянской области, центр Мглинского района.
Население 8,2 тысяч человек (2010 год). Расположен на реке Судынка, в 30 км от железнодорожной станции Унеча.
История
Согласно археологическим исследованиям (1974, 2002 годы), на месте современного Мглина в конце I-го тысячелетия существовало славянское поселение роменской культуры. По всей видимости, не позднее XII века возник город. Городище (Мглин-2) расположено в центре современного города на обрывистом мысу правого берега реки Судынка в урочище Воздвиженская Гора, площадка городища состоит из двух частей - округлой западной (55×50 м) и трапециевидной восточной (90-110×70 м). Эти части в древности были разделены рвом, от которого сохранились следы в южной части мыса. С напольной стороны восточная площадка также защищалась рвом (следы сохранились с севера и юга) и валом (не сохранился). Наиболее ранние древнерусские находки в детинце относятся к XI-XII векам, на территории окольного города ко времени не позднее первой трети XIII века (среди находок - шиферное пряслице с граффити). Возможно, город пострадал во время монголо-татарского нашествия.
Первое письменное упоминание о Мглине относится к 1387 году, когда город был захвачен литовским князем Ольгердом и вошёл в состав Великого княжества Литовского. Во время русско-литовской войны 1500-1503 годов занят русскими войсками и по Московскому перемирию 1503 года вошёл в состав Русского государства. В XVI - середине XVII веков являлся пограничным городом, здесь возобновлены земляные укрепления.
В Смутное время захвачен польско-литовскими войсками во время Речи Посполитой интервенции начала XVII века и по Деулинскому перемирию 1618 года отошёл к Речи Посполитой, где был пожалован во владение крупному магнату М. Абрамовичу (?-1651 год). В 1626 году получил магдебургское право. В 1652 году, во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, занят сторонниками гетмана Б. М. Хмельницкого, в 1654 году стал сотенным городом Стародубского полка. В 1661 году разорён крымскими татарами, но вскоре восстановлен. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Русского государства. В 1708 году, во время Северной войны 1700-1721 годов, пострадал от нападения шведских войск. В 1708-1764 годах в составе Киевской губернии, в 1764-1781 годах -Малороссийской губернии. В 1760 году пожалован во владение генерал-фельдмаршалу графу К. Г. Разумовскому. Уездный город Новгород-Северского наместничества (1781-1796 годы), Малороссийской (1796-1802 годы) и Черниговской (1802-1919 годы) губерний. В 1785 году гарнизон Мглина переведён в Чернигов и город утратил значение крепости. С 1884 года в Мглине проводились 4 ежегодные ярмарки. Экономическое развитие города резко замедлилось после того, как в 1887 году было открыто движение по железнодорожной линии Брянск - Гомель, прошедшей в стороне от Мглина.
Уездный город Гомельской губернии (1919-1922 годы). Затем находился в составе Клинцовского уезда Гомельской губернии (1922-1926 годы), Брянской губернии (1926-1929 годы). Районный центр Западной (1929-1937 годы), Орловской (1937-1944 годы) и Брянской (1944-1963 годы, с 1966 года) областей. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 16.08.1941 года. Освобождён частями Красной Армии 22.09.1943 года во время Брянской наступательной операции.
Архитектура
Первый план регулярной застройки Мглина утверждён императрицей Екатериной II в 1782 году, впоследствии он был уточнён планами 1803 и 1834 годов; следующий план утверждён в 1965 году. Сохранились: Успенский собор (1815-1830 годы) в стиле позднего классицизма и расположенная рядом зимняя церковь Святой Варвары (1874 год) в русском стиле, кладбищенская церковь Святителя Николая Чудотворца (1863 год), а также памятники гражданской застройки XIX - начала XX веков: здания бывшей тюрьмы (1857-1872 годы), бывшей земской управы (1879 год) в духе эклектизма, уездного казначейства, полицейского управления (оба - последняя четверть XIX века), гимназии (1900 год); дом мглинского уездного предводителя дворянства И. М. Скаржинского (вторая половина XIX века), дом купца О. Г. Попелышко (1880-е годы), дом купца Кухмана, дом судьи Середы, дом помещика М. А. Белохвостова (все - последняя четверть XIX века).
Предприятия пищевой промышленности, в т. ч. крахмальный завод. Лесхоз.
В 1 км от Мглина находится городище Мглин-1 раннего железного века и роменской культуры. Близ Мглина, в селе Новая Романовка, сохранился ансамбль усадьбы Дуниных-Борковских, включающий главный дом (1853 год; проект архитектора Д. Е. Ефимова), Покровскую церковь (1811 год) в стиле зрелого классицизма (иконы для иконостаса были выполнены в 1814-1815 годах В. Л. Боровиковским; ныне из 26 сохранилось 5) и обширный парк. В селе Высокое - церковь Святителя Николая с планом центральной части в виде восьмигранника (начало XIX века), в селе Курчичи - церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня в форме ротонды (1831 год).