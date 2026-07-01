МЕЗУЗА
МЕЗУЗА - в иудаизме небольшой пергаментный свиток с текстом молитвы Шма, закрепляемый в футляре на внешнем косяке двери дома или ворот усадьбы, в которых проживают иудеи (Второзаконие 6:4-9; 11:13-21).
Ныне принято закреплять мезузу на дверных косяках каждой жилой комнаты в доме, а также дверных косяках синагог и общественных помещений. Мезуза вкладывается в кожаный, деревянный или металлический футляр, который крепится к косяку с правой стороны от входящего на высоте 2/3 от длины косяка так, чтобы верхний конец футляра был немного наклонён в сторону внутреннего помещения.
Молитва Шма пишется в 22 строки на одной стороне пергамента, на оборотной стороне пишется слово «Шаддай» - один из эпитетов Бога, подчёркивающий Его всемогущество. В футляре мезузы обычно делается отверстие, через которое можно увидеть буквы этого эпитета. Дважды в каждые 7 лет проверяется, читаются ли ещё слова текста. В Израиле мезузу устанавливают при въезде в новое помещение, в диаспоре - по истечении 30 дней от новоселья. Установка мезузы сопровождается произнесением особого благословения. При переезде в новый дом мезузу полагается оставлять в старом доме, если он продан или оставлен евреям.
Мезуза считается утверждением символа веры, попытка рассматривать её как амулет или оберег порицается раввинскими авторитетами. Наиболее ранний образец мезузы обнаружен в Кумране. Мезуза самаритян и караимов отличаются формой и текстами от еврейских. Богато декорированные футляры мезузы являются классическими образцами еврейского декоративного искусства.