МЕЗУЗА

МЕЗУЗА - в иудаизме небольшой пергаментный свиток с текстом молитвы Шма, закрепляемый в футляре на внешнем косяке двери дома или ворот усадьбы, в которых проживают иудеи (Второзаконие 6:4-9; 11:13-21).

Ны­не при­ня­то за­кре­п­лять мезузу на двер­ных ко­ся­ках ка­ж­дой жи­лой ком­на­ты в до­ме, а так­же двер­ных ко­ся­ках си­на­гог и об­ще­ст­вен­ных по­ме­ще­ний. Мезуза вкла­ды­ва­ет­ся в ко­жа­ный, де­ревянный или ме­тал­лический фут­ляр, ко­то­рый кре­пит­ся к ко­ся­ку с пра­вой сто­ро­ны от вхо­дя­ще­го на вы­со­те 2/3 от дли­ны ко­ся­ка так, что­бы верх­ний ко­нец фут­ля­ра был не­мно­го на­кло­нён в сто­ро­ну внутреннего по­ме­ще­ния.

Мо­лит­ва Шма пи­шет­ся в 22 стро­ки на од­ной сто­ро­не пер­га­мен­та, на обо­рот­ной сто­ро­не пи­шет­ся сло­во «Шад­дай» - один из эпи­те­тов Бо­га, под­чёр­ки­ваю­щий Его все­мо­гу­ще­ст­во. В фут­ля­ре мезузы обыч­но де­ла­ет­ся от­вер­стие, че­рез ко­то­рое мож­но уви­деть бу­к­вы это­го эпи­те­та. Два­ж­ды в ка­ж­дые 7 лет про­ве­ря­ет­ся, чи­та­ют­ся ли ещё сло­ва тек­ста. В Из­раи­ле мезузу ус­та­нав­ли­ва­ют при въез­де в но­вое по­ме­ще­ние, в ди­ас­по­ре - по ис­те­че­нии 30 дней от но­во­се­лья. Ус­та­нов­ка мезузы со­про­во­ж­да­ет­ся про­из­не­се­ни­ем осо­бо­го бла­го­сло­ве­ния. При пе­ре­ез­де в но­вый дом мезузу по­ла­га­ет­ся ос­тав­лять в ста­ром до­ме, ес­ли он про­дан или ос­тав­лен ев­ре­ям.

Мезуза счи­та­ет­ся ут­вер­жде­ни­ем сим­во­ла ве­ры, по­пыт­ка рас­смат­ри­вать её как аму­лет или обе­рег по­ри­ца­ет­ся рав­вин­ски­ми ав­то­ри­те­та­ми. Наи­бо­лее ран­ний об­ра­зец мезузы об­на­ру­жен в Кум­ра­не. Мезуза са­ма­ри­тян и ка­раи­мов от­ли­ча­ют­ся фор­мой и тек­ста­ми от ев­рей­ских. Бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ные фут­ля­ры мезузы яв­ля­ют­ся клас­сическими об­раз­ца­ми еврейского де­ко­ра­тив­но­го ис­кус­ст­ва .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)