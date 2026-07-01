МЕЗОЛИТ

МЕЗОЛИТ - эпоха каменного века, переходная между палеолитом и неолитом.

Большая часть ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­сит на­ча­ло мезолита с окон­ча­ни­ем плей­сто­це­на и на­ча­лом го­ло­це­на; дру­гие - с ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем на­ко­неч­ни­ков стрел на пла­сти­нах и гео­мет­рических мик­ро­ли­тов. Ко­нец мезолита свя­зы­ва­ют с по­яв­ле­ни­ем ке­ра­ми­ки и/или про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва (смотрите так­же в статье Не­оли­ти­че­ская ре­во­лю­ция ). Впер­вые тер­мин «мезолит» (как про­ме­жу­точ­ная эпо­ха) ис­поль­зо­вал в 1866 году ирландским учё­ный Х. М. Уэс­тропп, по­сле то­го как Дж. Леб­бок в 1865 году раз­де­лил ка­мен­ный век на па­лео­лит и не­олит. В 1888 году английский ис­сле­до­ва­тель А. Кар­лайл упот­ре­бил тер­мин «мезолит» для обо­зна­че­ния ин­ду­ст­рии гео­мет­рических мик­ро­ли­тов , от­кры­той в Центральной Ин­дии, оха­рак­те­ри­зо­вав её как пе­ре­ход­ный пе­ри­од от па­лео­ли­та к не­оли­ту.

В от­но­ше­нии куль­тур Ев­ро­пы британский ис­сле­до­ва­тель А. Бра­ун в 1892 году вы­ска­зал мне­ние, что ин­ду­ст­рии азиль­ской куль­ту­ры и Тар­де­нуа сле­ду­ет от­но­сить к пе­ре­ход­но­му пе­рио­ду и на­зы­вать его мезолитом. Вплоть до 1920-1930-х годов тер­мин «мезолит» ос­та­вал­ся ма­ло­упот­ре­би­тель­ным из-за эво­лю­цио­ни­ст­ско­го под­хо­да и его за­ме­ня­ли обо­зна­че­ния отдельных ин­ду­ст­рий (Азиль, Тар­де­нуа, Ту­расс, Маг­ле­мо­зе и т. д.), рас­смат­ри­вав­ших­ся как гло­баль­ные яв­ле­ния. В 1930-е годы Дж. Г. Д. Кларк пред­ло­жил рас­смат­ри­вать мезолит как эпо­ху адап­та­ции ев­ропейского на­се­ле­ния к рез­ко из­ме­нив­шим­ся при­род­ным ус­ло­ви­ям, но не пе­ре­ход­ную - он счи­тал мезолит и не­олит па­рал­лель­ны­ми пу­тя­ми раз­ви­тия. До сих пор ис­сле­до­ва­те­ли не толь­ко не при­шли к еди­ным кри­те­ри­ям оп­ре­де­ле­ния мезолита, но спо­рят и о пра­во­мер­но­сти его вы­де­ле­ния (ряд си­бир­ских, американских, японских и др. ар­хео­ло­гических школ).

Для обо­зна­че­ния мезолита ино­гда ис­поль­зу­ют тер­ми­ны «эпи­па­ле­о­лит», «го­ло­це­но­вый па­лео­лит», под­чёр­ки­вая связь с пред­ше­ст­вую­щей эпо­хой; др. учё­ные упот­реб­ля­ют тер­ми­ны «про­то­ке­ра­ми­че­ский не­олит», «до­ке­ра­ми­че­ский не­олит», ука­зы­вая на пе­ре­ход к по­сле­дую­щей. Про­дол­жи­тель­ность мезолита в раз­ных ре­гио­нах бы­ла раз­лич­на, на Ближ­нем Вос­то­ке в кон­це плей­сто­це­на уже поя­ви­лось про­из­во­дя­щее хо­зяй­ст­во, на Даль­нем Вос­то­ке - ке­ра­ми­ка. В Ев­ро­пе мезолит длил­ся при­мер­но с X-VIII-го до V-го тысячелетия до н. э.; эти рам­ки мо­гут быть дру­ги­ми, в со­от­вет­ст­вии с различными кри­те­рия­ми вы­де­ле­ния ме­зо­ли­та.

Пе­ре­ход от плей­сто­це­на к го­ло­це­ну свя­зан с гло­баль­ным по­те­п­ле­ни­ем, что при­ве­ло к но­вым фор­мам адап­та­ции че­ло­ве­ка к ок­ру­жаю­щей сре­де. В Ев­ро­пе ис­чез­ли (или их чис­лен­ность и аре­ал рез­ко со­кра­ти­лись) круп­ные мле­ко­пи­таю­щие (ма­монт, шер­сти­стый но­со­рог и др.), быв­шие для мно­гих че­ло­ве­че­ских кол­лек­ти­вов основным ис­точ­ни­ком пи­щи. Это при­ве­ло к их дроб­ле­нию на не­боль­шие по­движ­ные груп­пы, ко­то­рые по­сте­пен­но ос­ваи­ва­ли но­вые про­стран­ст­ва. Основными за­ня­тия­ми ос­та­ва­лись охо­та, ры­бо­лов­ст­во, всё бóльшую роль иг­ра­ло со­би­ра­тель­ст­во, в т. ч. съе­доб­ных мол­лю­сков (с этим свя­за­но по­яв­ле­ние кьёк­кен­ме­дин­гов).

С мезолитом свя­за­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние лу­ка, вкла­ды­ше­вой тех­ни­ки и со­став­ных ору­дий, раз­но­об­раз­ных ка­мен­ных ру­бя­щих ору­дий, из­го­тов­лен­ных при по­мо­щи об­бив­ки, по­яв­ле­ние ло­док-долб­лё­нок, вё­сел. На­ча­лась шли­фов­ка мяг­ких по­род кам­ня, ис­поль­зо­ва­ние мик­ро­рез­цо­вой тех­ни­ки для из­го­тов­ле­ния ка­мен­ных ору­дий, про­дол­жи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие тех­ни­ка по­лу­че­ния пла­стин (в ча­ст­но­сти, при по­мо­щи от­жи­ма), ха­рак­тер­но ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние кос­ти и ро­га в про­из­вод­ст­ве на­ко­неч­ни­ков стрел, ко­пий, гар­пу­нов, ры­бо­лов­ных крюч­ков, ост­рий, мо­тыг и др. По­се­ле­ния час­то при­уро­че­ны к бе­ре­гам во­до­ёмов, не­боль­шие по пло­ща­ди. К мезолиту от­но­сит­ся по­яв­ле­ние мо­гиль­ни­ков; по­гре­баль­ные об­ря­ды от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем (в основном тру­по­по­ло­же­ния), из­вест­ны оди­ноч­ные, пар­ные, кол­лек­тив­ные, пар­ци­аль­ные за­хо­ро­не­ния; как пра­ви­ло, в мо­ги­лу кла­ли ин­вен­тарь; ве­ро­ят­но, не­ко­то­рые по­гре­бён­ные бы­ли жерт­ва­ми во­енных столк­но­ве­ний.

Ис­кус­ст­во мезолита пред­став­ле­но на­скаль­ны­ми ри­сун­ка­ми , гра­ви­ров­кой на кос­ти и кам­не, из­вест­ны так­же галь­ки с рос­пи­сью крас­кой или гра­ви­ров­кой (например, в азиль­ской куль­ту­ре). Для на­скаль­ных изо­бра­же­ний, по срав­не­нию с пре­ды­ду­щей эпо­хой, ха­рак­тер­на бóльшая сти­лиза­ция; лю­ди изо­бра­же­ны схе­ма­тич­но, в дви­же­нии, жи­вот­ные не­ред­ко да­ют­ся си­лу­этом, за­ли­тым чёр­ной или крас­ной крас­кой; есть мно­го­фи­гур­ные сце­ны вой­ны, охо­ты, за­го­на жи­вот­ных, сбо­ра мё­да и др. На ору­ди­ях из кос­ти рас­про­стра­не­ны раз­но­об­раз­ные штри­хов­ки, на­сеч­ки и кре­сты. Как ук­ра­ше­ния час­то ис­поль­зо­ва­лись раз­но­об­раз­ные под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных.

Куль­ту­ры мезолита, в срав­не­нии с па­лео­литом, бо­лее мно­го­чис­лен­ны и раз­но­образ­ны; как пра­ви­ло, мезолит под­раз­де­ля­ют на ран­ний и позд­ний, для не­ко­то­рых куль­тур и па­мят­ни­ков су­ще­ст­ву­ют бо­лее дроб­ные пе­рио­ди­за­ции. Для южной тер­ри­то­рий (Сре­ди­зем­но­мо­рье, Ближ­ний и Сред­ний Вос­ток, Кав­каз) ха­рак­тер­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние гео­мет­рических мик­ро­ли­тов раз­но­об­раз­ных форм (в основном тра­пе­ций, сег­мен­тов, тре­уголь­ни­ков); для бо­лее се­вер­ных - че­реш­ко­вые ост­рия в ин­вен­та­ре. В Западной Ев­ро­пе вы­де­ля­ют куль­ту­ру Стар-Карр, лар­ний­скую, азиль­скую, Тар­де­нуа, сов­тер­скую и др.; в Северной Ев­ро­пе - Ком­са (пред­ше­ст­вен­ни­ца ла­планд­ской куль­ту­ры), близ­кие ей Фос­на и Суо­мусъ­яр­ви, аренс­бург­скую, Линг­би, Маг­ле­мо­зе и др.; в Центральной и Восточной Ев­ро­пе - сви­дер­скую куль­ту­ру, Кун­да, дес­нин­скую куль­ту­ру , яни­сла­виц­кую куль­ту­ру, ко­мор­ниц­кую, не­ман­скую куль­ту­ру, грен­скую, ие­нев­скую куль­ту­ру, усть-кам­скую, гор­но­крым­скую ме­зо­ли­ти­че­скую куль­ту­ру, кук­рек­скую, гре­бе­ни­ков­скую куль­ту­ру; на Ура­ле - ян­гель­скую.

На Кав­ка­зе мезолит изу­чен сла­бо, па­мят­ни­ки не все­гда от­де­ли­мы от фи­наль­но-па­ле­о­ли­ти­че­ских; вы­де­ля­ют при­чер­но­мор­скую куль­ту­ру и близ­кую ей име­ре­тин­скую (за­ни­ма­ла в основном бас­сейн Рио­ни), триа­лет­скую (юж­нее верх­не­го те­че­ния Ку­ры); ряд групп па­мят­ни­ков ис­сле­до­ван на Северном Кав­ка­зе, в его восточной час­ти их объ­е­ди­ня­ют в чох­скую куль­туру. В Северо-Западной Аф­рике вы­де­ля­ют кап­сий­скую куль­ту­ру, оран­скую и др. куль­ту­ры или груп­пы па­мят­ни­ков. На Ближ­нем Вос­то­ке многие ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят к мезолиту на­ту­фий­скую куль­ту­ру, ряд па­мят­ни­ков изу­чен в За­гро­се (Зе­ви-Че­ми-Ша­ни­дар, Ка­рим- Ша­хир и др.). Мно­гие па­мят­ни­ки из­вест­ны на Среднем Вос­то­ке и в Северном При­кас­пии, но для на­дёж­но­го вы­де­ле­ния куль­тур они ис­сле­до­ва­ны недос­та­точ­но. Ряд групп вы­де­лен на полуострове Ин­до­стан. В Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке вы­де­ля­ют несколько групп па­мят­ни­ков на реке Ан­га­ра, в т. ч. ба­дай­скую куль­ту­ру, в При­бай­ка­лье и в др. ре­гио­нах. Для куль­тур Восточной и Юго-Восточной Азии, как пра­ви­ло, мезолит не вы­де­ля­ют. Ис­сле­до­ва­те­ли куль­тур Аме­ри­ки, Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры, Ав­ст­ра­лии ис­поль­зу­ют осо­бые ар­хео­ло­гические пе­рио­ди­за­ции и тер­ми­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)