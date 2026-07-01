МЕЗОЛИТ
МЕЗОЛИТ - эпоха каменного века, переходная между палеолитом и неолитом.
Большая часть исследователей соотносит начало мезолита с окончанием плейстоцена и началом голоцена; другие - с широким распространением наконечников стрел на пластинах и геометрических микролитов. Конец мезолита связывают с появлением керамики и/или производящего хозяйства (смотрите также в статье Неолитическая революция). Впервые термин «мезолит» (как промежуточная эпоха) использовал в 1866 году ирландским учёный Х. М. Уэстропп, после того как Дж. Леббок в 1865 году разделил каменный век на палеолит и неолит. В 1888 году английский исследователь А. Карлайл употребил термин «мезолит» для обозначения индустрии геометрических микролитов, открытой в Центральной Индии, охарактеризовав её как переходный период от палеолита к неолиту.
В отношении культур Европы британский исследователь А. Браун в 1892 году высказал мнение, что индустрии азильской культуры и Тарденуа следует относить к переходному периоду и называть его мезолитом. Вплоть до 1920-1930-х годов термин «мезолит» оставался малоупотребительным из-за эволюционистского подхода и его заменяли обозначения отдельных индустрий (Азиль, Тарденуа, Турасс, Маглемозе и т. д.), рассматривавшихся как глобальные явления. В 1930-е годы Дж. Г. Д. Кларк предложил рассматривать мезолит как эпоху адаптации европейского населения к резко изменившимся природным условиям, но не переходную - он считал мезолит и неолит параллельными путями развития. До сих пор исследователи не только не пришли к единым критериям определения мезолита, но спорят и о правомерности его выделения (ряд сибирских, американских, японских и др. археологических школ).
Для обозначения мезолита иногда используют термины «эпипалеолит», «голоценовый палеолит», подчёркивая связь с предшествующей эпохой; др. учёные употребляют термины «протокерамический неолит», «докерамический неолит», указывая на переход к последующей. Продолжительность мезолита в разных регионах была различна, на Ближнем Востоке в конце плейстоцена уже появилось производящее хозяйство, на Дальнем Востоке - керамика. В Европе мезолит длился примерно с X-VIII-го до V-го тысячелетия до н. э.; эти рамки могут быть другими, в соответствии с различными критериями выделения мезолита.
Переход от плейстоцена к голоцену связан с глобальным потеплением, что привело к новым формам адаптации человека к окружающей среде. В Европе исчезли (или их численность и ареал резко сократились) крупные млекопитающие (мамонт, шерстистый носорог и др.), бывшие для многих человеческих коллективов основным источником пищи. Это привело к их дроблению на небольшие подвижные группы, которые постепенно осваивали новые пространства. Основными занятиями оставались охота, рыболовство, всё бóльшую роль играло собирательство, в т. ч. съедобных моллюсков (с этим связано появление кьёккенмедингов).
С мезолитом связано широкое распространение лука, вкладышевой техники и составных орудий, разнообразных каменных рубящих орудий, изготовленных при помощи оббивки, появление лодок-долблёнок, вёсел. Началась шлифовка мягких пород камня, использование микрорезцовой техники для изготовления каменных орудий, продолжила дальнейшее развитие техника получения пластин (в частности, при помощи отжима), характерно широкое использование кости и рога в производстве наконечников стрел, копий, гарпунов, рыболовных крючков, острий, мотыг и др. Поселения часто приурочены к берегам водоёмов, небольшие по площади. К мезолиту относится появление могильников; погребальные обряды отличаются разнообразием (в основном трупоположения), известны одиночные, парные, коллективные, парциальные захоронения; как правило, в могилу клали инвентарь; вероятно, некоторые погребённые были жертвами военных столкновений.
Искусство мезолита представлено наскальными рисунками, гравировкой на кости и камне, известны также гальки с росписью краской или гравировкой (например, в азильской культуре). Для наскальных изображений, по сравнению с предыдущей эпохой, характерна бóльшая стилизация; люди изображены схематично, в движении, животные нередко даются силуэтом, залитым чёрной или красной краской; есть многофигурные сцены войны, охоты, загона животных, сбора мёда и др. На орудиях из кости распространены разнообразные штриховки, насечки и кресты. Как украшения часто использовались разнообразные подвески из зубов животных.
Культуры мезолита, в сравнении с палеолитом, более многочисленны и разнообразны; как правило, мезолит подразделяют на ранний и поздний, для некоторых культур и памятников существуют более дробные периодизации. Для южной территорий (Средиземноморье, Ближний и Средний Восток, Кавказ) характерно широкое распространение геометрических микролитов разнообразных форм (в основном трапеций, сегментов, треугольников); для более северных - черешковые острия в инвентаре. В Западной Европе выделяют культуру Стар-Карр, ларнийскую, азильскую, Тарденуа, совтерскую и др.; в Северной Европе - Комса (предшественница лапландской культуры), близкие ей Фосна и Суомусъярви, аренсбургскую, Лингби, Маглемозе и др.; в Центральной и Восточной Европе - свидерскую культуру, Кунда, деснинскую культуру, яниславицкую культуру, коморницкую, неманскую культуру, гренскую, иеневскую культуру, усть-камскую, горнокрымскую мезолитическую культуру, кукрекскую, гребениковскую культуру; на Урале - янгельскую.
На Кавказе мезолит изучен слабо, памятники не всегда отделимы от финально-палеолитических; выделяют причерноморскую культуру и близкую ей имеретинскую (занимала в основном бассейн Риони), триалетскую (южнее верхнего течения Куры); ряд групп памятников исследован на Северном Кавказе, в его восточной части их объединяют в чохскую культуру. В Северо-Западной Африке выделяют капсийскую культуру, оранскую и др. культуры или группы памятников. На Ближнем Востоке многие исследователи относят к мезолиту натуфийскую культуру, ряд памятников изучен в Загросе (Зеви-Чеми-Шанидар, Карим- Шахир и др.). Многие памятники известны на Среднем Востоке и в Северном Прикаспии, но для надёжного выделения культур они исследованы недостаточно. Ряд групп выделен на полуострове Индостан. В Сибири и на Дальнем Востоке выделяют несколько групп памятников на реке Ангара, в т. ч. бадайскую культуру, в Прибайкалье и в др. регионах. Для культур Восточной и Юго-Восточной Азии, как правило, мезолит не выделяют. Исследователи культур Америки, Африки южнее Сахары, Австралии используют особые археологические периодизации и термины.