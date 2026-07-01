МЕЗОАМЕРИКА

Особая культурно-географическая область доколумбовой Мексики и Центральной Америки.

Общая площадь около 912 км. Сам термин был введен в научный оборот во время Второй мировой войны немецким антропологом Паулем Киргхоффом (1900-1972), который отмечал ряд специфических черт, характерных для данной историко-географической области. Среди них иероглифическое письмо, широкие познания в астрономии (календарь с 20-дневным месяцем, 13-дневной неделей и 52-летним циклом), строительство пирамид, развитая система рынков и торговли.

Особенности экономики и культуры

Приблизительно во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. в Мезоамерике сформировались сложные общества. В этой культурно-географической общности проживали ольмеки, сапотеки, майя, тотонаки, ацтеки, тараско и др. народы. Основой экономики практически для всех этих народов было земледелие (выращивание маиса, сквош, бобов, перца), животноводство, ремесла, торговля, рыболовство, охота и собирательство. Несмотря на большое количество рек, здесь не существовало судоходства, что предопределило свои особенности в торговле.

Одной из наиболее ранних и ярких цивилизаций Мезоамерики следует назвать ольмеков, населявших регион побережья Мексиканского залива и оставивших после себя колоссальные каменные головы, алтари-троны, деревянные скульптуры и настенные росписи. Также есть многочисленные находки изделий из жадеита, нефрита, раковин. Впервые о них стало известно во второй половине XIX в., но систематическое изучение началось в 30-х гг. XX в. под руководством американского археолога М. Стирлинга. Наряду с ними в том же периоде существовали и другие культуры, на территории которых есть находки памятников культуры ольмеков, но вопрос о влиянии остается открытым.

История народов Мезоамерики

Другой особенностью данного региона стало появление государств-полисов в классический период, стремившихся к доминированию. Население столиц пополнялось за счет централизованного переселения сельских жителей. Особенно выделялись Теотиуакан в центральной Мексике и Тикаль (Мутуль) в Гватемале. Но, если первый доминировал в культурном отношении, то второй центр доминировал в политическом, экономическом и военном отношении. Тикаль практически полностью контролировал торговлю, но в конце концов в 562 г. потерпел поражение от Каракола (Канульская держава). В этот период произошло усиление влияние городов майя, нередко враждовавших друг с другом. Оправившись от поражения, с 710 г. Тикаль вновь стал одерживать верх, и в 734 г. взял реванш у Канульской державы. По неизвестным причинам в IX в. стали майя стали покидать города («коллапс майя»). Постклассический период берет свое начало примерно в X-XI в. и характеризуется созданием небольших локальных государств, постоянно враждовавших друг с другом. В центральной части Мексики свои позиции укрепила империя ацтеков, проводивших агрессивную внешнюю политику. К XVI в. они обложили данью почти всю территорию Мексики. Им смогли противостоять только тараски со столицей в Цинцунцане. Концом периода стало начало испанской конкисты, уничтоживших империю ацтеков, которая так и не смогла стать централизованным государством. Европейцам смогли оказать сопротивление лишь майя (лакандоны до 1683, ица до 1697). Представители покоренных народов стали крестьянами на латифундиях или рабочими на рудниках. Многие храмы были разрушены, на их месте появлялись католические соборы. Местное письмо было предано забвению, индейцев заставляли учить испанский язык.

Наиболее известными памятниками монументального искусства классического периода Мезоамерики являются пирамиды, построенные майя, ацтеками и рядом других народов. Они служили в основном местом царских захоронений, на вершине располагался небольшой храм.