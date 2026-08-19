МЕЗМАЙ

МЕЗМАЙ - мно­го­слой­ная пе­щер­ная сто­ян­ка сред­не­го па­лео­ли­та в 7 км юго-вос­точ­нее современного поселка Мез­май (Ап­ше­рон­ский район Крас­но­дар­ско­го края, Рос­сия).

От­кры­та (1987 год) и рас­ка­пы­ва­лась (1987-1995 годы) Л. В. Го­ло­ва­но­вой. За­фик­си­ро­ва­но 4 куль­тур­ных слоя , да­ти­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом в пре­де­лах от около 50 до 27 тысяч лет на­зад. Ин­ду­ст­рия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уп­ло­щён­ны­ми нук­ле­уса­ми па­рал­лель­но­го рас­ще­п­ле­ния, сре­ди ору­дий пре­об­ла­да­ют про­доль­ные скрёб­ла, из­го­тов­лен­ные на от­ще­пах или пла­стин­ча­тых ско­лах; ре­ту­ши­ро­ван­ные удар­ные пло­щад­ки ско­лов еди­нич­ны. Для ин­вен­та­ря ниж­них куль­тур­ных сло­ёв (3 и 2Б) ха­рак­тер­но при­сут­ст­вие би­фа­си­аль­ных скрё­бел, в верх­них сло­ях (2 и 2А) эти из­де­лия еди­нич­ны. Сре­ди оп­ре­де­ли­мых кос­тей круп­ных мле­ко­пи­таю­щих пре­об­ла­да­ют ос­тат­ки би­зо­на, кав­каз­ско­го ту­ра, ов­цы; есть кос­ти се­вер­но­го оле­ня.

В 1993 году в ос­но­ва­нии куль­тур­но­го слоя 3 об­на­ру­же­но по­гре­бе­ние мла­ден­ца. Мо­гиль­ное со­ору­же­ние не вы­яв­ле­но, во­круг кос­тей и ря­дом с ни­ми за­фик­си­ро­ва­ны вкра­п­ле­ния уголь­ков и, воз­мож­но, зо­лы. Ске­лет ле­жал на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на се­вер - внутрь пе­ще­ры. Ле­вая ру­ка бы­ла вы­тя­ну­та вдоль ту­ло­ви­ща и не­мно­го со­гну­та в лок­те. Ин­ди­вид от­не­сён к не­ан­дер­таль­цам, но длин­ные кос­ти ске­ле­та име­ют осо­бен­но­сти, сход­ные с пе­ред­неа­зи­ат­ски­ми му­сть­ер­ски­ми са­пи­ен­са­ми. В 1994 году ис­сле­до­ва­на яма, впу­щен­ная из слоя 2, в ко­то­рой об­на­ру­же­ны 24 мел­ких фраг­мен­та че­ре­па ре­бён­ка 1-2 лет.

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