МЕЗМАЙ
МЕЗМАЙ - многослойная пещерная стоянка среднего палеолита в 7 км юго-восточнее современного поселка Мезмай (Апшеронский район Краснодарского края, Россия).
Открыта (1987 год) и раскапывалась (1987-1995 годы) Л. В. Головановой. Зафиксировано 4 культурных слоя, датированных радиоуглеродным методом в пределах от около 50 до 27 тысяч лет назад. Индустрия характеризуется уплощёнными нуклеусами параллельного расщепления, среди орудий преобладают продольные скрёбла, изготовленные на отщепах или пластинчатых сколах; ретушированные ударные площадки сколов единичны. Для инвентаря нижних культурных слоёв (3 и 2Б) характерно присутствие бифасиальных скрёбел, в верхних слоях (2 и 2А) эти изделия единичны. Среди определимых костей крупных млекопитающих преобладают остатки бизона, кавказского тура, овцы; есть кости северного оленя.
В 1993 году в основании культурного слоя 3 обнаружено погребение младенца. Могильное сооружение не выявлено, вокруг костей и рядом с ними зафиксированы вкрапления угольков и, возможно, золы. Скелет лежал на правом боку, головой на север - внутрь пещеры. Левая рука была вытянута вдоль туловища и немного согнута в локте. Индивид отнесён к неандертальцам, но длинные кости скелета имеют особенности, сходные с переднеазиатскими мустьерскими сапиенсами. В 1994 году исследована яма, впущенная из слоя 2, в которой обнаружены 24 мелких фрагмента черепа ребёнка 1-2 лет.