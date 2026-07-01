МЕЗИН
МЕЗИН - стоянка верхнего палеолита на территории современного села Мезин Коропского района Черниговской области (Украина).
Расположена в приустьевой части Мезинской балки, выходящей в правобережную долину реки Десна. Находки известны с конца XIX века. Первые раскопки проведены в 1907 году представителем Предварительного комитета 14-го Археологического съезда. Научное значение этих материалов определил Ф. К. Волков, проведший с С. И. Руденко в 1908 году раскопки Мезина, продолженные под его общим руководством (до 1916 года) учениками: П. П. Ефименко и В. В. Сахаровым в 1909 году; Л. Е. Чикаленко и др. в 1912-1914 годах, 1916 году; М. Я. Рудинским в 1930, 1932 годах. Масштабные работы провёл И. Г. Шовкопляс в 1954-1957 годы, 1959-1961 годы. Возраст Мезина - вторая половина поздневалдайского оледенения. 5 некалиброванных радиоуглеродных дат дали разброс от 29 до 15 тысяч лет назад. Исследователями принимается дата 15 тысяч лет назад, полученная по зубу мамонта, как не противоречащая радиоуглеродным и геологическим определениям возраста др. памятников Среднего Поднепровья с аналогичными индустрией и постройками.
Всего вскрыто около 1200 м2; обнаружены крупные конструкции из костей мамонта и земли, интерпретируемые как развалы жилищ, ямы-хранилища, очаги, скопления костного угля, расщеплённого кремня, охры, фаунистических остатков. Костно-земляные конструкции, по А. Н. Рогачёву, относятся к остаткам жилищ аносовско-мезинского типа, распространённых на синхронных памятниках бассейна Среднего Днепра (Межирич и др.), Десны, Костёнковско-Борщевского района; вместе с расположенными вокруг ямами- хранилищами и производственными участками они образуют т. н. хозяйственно-бытовые комплексы (В. Я. Сергиным выделено два).
Кремнёвый инвентарь характеризуется использованием относительно узкой пластины в качестве основной заготовки. Ведущие формы орудий: ретушные резцы, концевые скребки, пластинки и микропластины с притупленным краем и скошенными ретушированными концами, проколки, в т. ч. двойные и множественные. Эта индустрия, по оценке Д. Ю. Нужного, представляет особый вариант восточноевропейского эпиграветта (от Граветт). Найдены многочисленные фаунистические (в основном мамонт) и растительные (пыльца) остатки, раковины морских моллюсков, образцы охры, изделия из кости и бивня.
Особую известность Мезина обусловили уникальные произведения искусства из бивня мамонта: скульптура; браслеты и пластины с орнаментом из разнообразных сочетаний многорядного зигзага, меандра, ромбов. Тот же орнамент прорезан на фрагментах бивня мамонта, нанесён красной охрой на лопатках, тазовых, трубчатых костях мамонта. Скульптура Мезина - 2 группы небольших объёмных схематичных фигур и переходные формы; на каждую фигурку нанесены графические треугольники («женские» знаки) и орнамент. «Птички» рассматриваются многими современными исследователями как изображения женщин. «Фаллические» фигурки большинство специалистов (И. Г. Шовкопляс, З. А. Абрамова, А. Д. Столяр) также определяют как женские; А. К. Филиппов считает, что они могут изображать мужчин. П. И. Борисковский высказал точку зрения, что обе группы заключают в себе несколько образов. Очевидно, «птичек» можно рассматривать как изображения женщин-птиц, а «фаллические» фигурки - как сочетающие женские и мужские атрибуты. Непрямые аналогии некоторым фигуркам находят среди женских изображений эпохи Мадлен в Центральной и Западной Европе.