МЕЗИН

МЕЗИН - сто­ян­ка верх­не­го па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии современного села Ме­зин Ко­роп­ско­го района Чер­ни­гов­ской области (Ук­раи­на).

Рас­по­ло­же­на в при­ус­ть­е­вой час­ти Ме­зин­ской бал­ки, вы­хо­дя­щей в пра­во­бе­реж­ную до­ли­ну реки Дес­на. На­ход­ки из­вест­ны с конца XIX века. Пер­вые рас­коп­ки про­ве­де­ны в 1907 году пред­ста­ви­те­лем Пред­ва­рительного комитета 14-го Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да. На­учное зна­че­ние этих ма­те­риа­лов оп­ре­де­лил Ф. К. Вол­ков, про­вед­ший с С. И. Ру­ден­ко в 1908 году рас­коп­ки Мезина, про­дол­жен­ные под его об­щим ру­ко­во­дством (до 1916 года) уче­ни­ка­ми: П. П. Ефи­мен­ко и В. В. Са­ха­ро­вым в 1909 году; Л. Е. Чи­ка­лен­ко и др. в 1912-1914 годах, 1916 году; М. Я. Ру­дин­ским в 1930, 1932 годах. Мас­штаб­ные ра­бо­ты про­вёл И. Г. Шов­ко­п­ляс в 1954-1957 годы, 1959-1961 годы. Воз­раст Мезина - вторая половина позд­не­вал­дай­ско­го оле­де­не­ния. 5 не­ка­либ­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат да­ли раз­брос от 29 до 15 тысяч лет на­зад. Ис­сле­до­ва­те­ля­ми при­ни­ма­ет­ся да­та 15 тысяч лет на­зад, по­лу­чен­ная по зу­бу ма­мон­та, как не про­ти­во­ре­ча­щая ра­дио­уг­ле­род­ным и гео­ло­гическим оп­ре­де­ле­ни­ям воз­рас­та др. па­мят­ни­ков Среднего По­днеп­ро­вья с ана­ло­гич­ны­ми ин­ду­ст­ри­ей и по­строй­ка­ми.

Все­го вскры­то около 1200 м2; об­на­ру­же­ны круп­ные кон­ст­рук­ции из кос­тей ма­мон­та и зем­ли, ин­тер­пре­ти­руе­мые как раз­ва­лы жи­лищ, ямы-хра­ни­ли­ща, оча­ги, ско­п­ле­ния ко­ст­но­го уг­ля, рас­ще­п­лён­но­го крем­ня, ох­ры, фау­ни­стических ос­тат­ков. Ко­ст­но-зем­ля­ные кон­ст­рук­ции, по А. Н. Ро­га­чё­ву, от­но­сят­ся к ос­тат­кам жи­лищ ано­сов­ско-ме­зин­ско­го ти­па, рас­про­стра­нён­ных на син­хрон­ных па­мят­ни­ках бас­сей­на Среднего Днеп­ра (Ме­жи­рич и др.), Дес­ны, Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ско­го рай­она; вме­сте с рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг яма­ми- хра­ни­ли­ща­ми и про­из­водственными уча­ст­ка­ми они об­ра­зу­ют т. н. хо­зяй­ст­вен­но-бы­то­вые ком­плек­сы (В. Я. Сер­гиным вы­де­лено два).

Крем­нё­вый ин­вен­тарь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­поль­зо­ва­ни­ем от­но­си­тель­но уз­кой пла­сти­ны в ка­че­ст­ве основной за­го­тов­ки. Ве­ду­щие фор­мы ору­дий: ре­туш­ные рез­цы, кон­це­вые скреб­ки, пла­стин­ки и мик­ро­пла­сти­ны с при­ту­п­лен­ным кра­ем и ско­шен­ны­ми ре­ту­ши­ро­ван­ны­ми кон­ца­ми, про­кол­ки, в т. ч. двой­ные и мно­же­ст­вен­ные. Эта ин­ду­ст­рия, по оцен­ке Д. Ю. Нуж­но­го, пред­став­ля­ет осо­бый ва­ри­ант восточноев­ропейского эпи­гра­вет­та (от Гра­ветт). Най­де­ны мно­го­численные фау­ни­сти­че­ские (в основном ма­монт) и рас­ти­тель­ные (пыль­ца) ос­тат­ки, ра­ко­ви­ны морских мол­лю­сков, об­раз­цы ох­ры, из­де­лия из кос­ти и бив­ня.

Осо­бую из­вест­ность Мезина обусловили уни­каль­ные про­из­ве­де­ния искусства из бив­ня ма­мон­та: скульп­ту­ра; брас­ле­ты и пла­сти­ны с ор­на­мен­том из раз­но­об­раз­ных со­че­та­ний мно­го­ряд­но­го зиг­за­га, ме­ан­д­ра, ром­бов. Тот же ор­на­мент про­ре­зан на фраг­мен­тах бив­ня ма­мон­та, на­не­сён крас­ной ох­рой на ло­пат­ках, та­зо­вых, труб­ча­тых кос­тях ма­мон­та. Скульп­ту­ра Мезина - 2 груп­пы не­боль­ших объ­ём­ных схе­ма­тичных фи­гур и пе­ре­ход­ные фор­мы; на ка­ж­дую фи­гур­ку на­не­се­ны гра­фические тре­уголь­ни­ки («жен­ские» зна­ки) и ор­на­мент. «Птич­ки» рас­смат­ри­ва­ют­ся мно­ги­ми современными ис­сле­до­ва­те­ля­ми как изо­бра­же­ния жен­щин. «Фал­ли­че­ские» фи­гур­ки боль­шин­ст­во спе­циа­ли­стов (И. Г. Шов­ко­п­ляс, З. А. Аб­ра­мо­ва, А. Д. Сто­ляр) так­же оп­ре­де­ля­ют как жен­ские; А. К. Фи­лип­пов счи­та­ет, что они мо­гут изо­бра­жать муж­чин. П. И. Бо­ри­сков­ский вы­ска­зал точ­ку зре­ния, что обе груп­пы за­клю­ча­ют в се­бе несколько об­ра­зов. Оче­вид­но, «пти­чек» мож­но рас­смат­ри­вать как изо­бра­же­ния жен­щин-птиц, а «фал­ли­че­ские» фи­гур­ки - как со­че­таю­щие жен­ские и муж­ские ат­ри­бу­ты. Не­пря­мые ана­ло­гии не­ко­то­рым фи­гур­кам на­хо­дят сре­ди жен­ских изо­бра­же­ний эпо­хи Мад­лен в Центральной и Западной Ев­ро­пе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)