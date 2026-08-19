МЕЖРАЙОНЦЫ

Межрайонцы — члены левой социал-демократической организации в Петербурге (Петрограде) в 1913—1917. В ноябре 1913 возникла «Междурайонная комиссия Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)», стремившаяся преодолеть организационный раскол большевизма и меньшевизма . В конце 1914 комиссия была преобразована в «Петербургский междурайонный комитет объединенных социал-демократов (интернационалистов)». Большинство в организации первоначально составляли рабочие, недовольные «фракционной грызней» в РСДРП. В организацию вошли находившиеся в Петрограде меньшевики-партийцы, отзовисты, большевики — сторонники примирения с меньшевиками, сторонники позиции Л. Д. Троцкого о преодолении раскола в РСДРП путем объединения на местах — всего более 300 активистов, затем до 500. Наиболее известный лидер до 1917 — К. К. Юренев . М. выступали против ликвидаторов и империалистической войны, поддержали решения Циммервальдской конференции 1915 . Вели пропаганду среди рабочих и войск, выпускали листовки, журнал «Вперед» и другие издания. В 1917 выступали за празднование в Петрограде международного дня трудящихся женщин и организовали в этот день митинги, которые переросли в рабочие волнения и в Февральскую революцию 1917 . Приняли в ней активное участие, выступали за создание Советов рабочих депутатов, за восстание, приняли участие в организации Петроградского Совета. Юренев вошел в Исполком Петросовета и 2 марта 1917 предлагал (вместе с большевиками и эсерами) свергнуть Временное правительство 1917 и заменить его на Временное революционное правительство, опирающееся на Советы. М. и большевики вели переговоры об объединении. Организацию М. усилило прибытие из эмиграции влиятельных вне­фракционных социал-демократов, которые вошли в нее (Л. Д. Троцкий , А. В. Луначарский, Д. Б. Рязанов , В. Володарский, Д. З. Мануильский, А. А. Иоффе, М. С. Урицкий и др.). Численность М. достигла 4 тыс. человек. Фракция М. в Петросовете достигала 40 депутатов. М. приняли активное участие в событиях июльского кризиса 1917 , где действовали вместе с большевиками. Троцкий и Луначарский были арестованы. 2 июля 1917 конференция М. постановила объединиться с большевиками. Представители М. пошли в оргбюро по созыву VI съезда РСДРП(б) (26 июля — 3 августа 1917), на котором М. вступили в РСДРП(б). Троцкий и Урицкий были избраны членами ЦК РСДРП(б), Иоффе — кандидатом в члены ЦК.

Лит. : Юренев К. К. «Межрайонка» (1911—1917) // Пролетарская революция. 1924. № 1—2; VI съезд РСДРП(б). Протоколы. М., 1958; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917. М., 2014. А. В. Шубин .