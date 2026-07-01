МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Межпоселенческий краеведческий музей имени Василия Евгеньевича Розова ( Николаевск-на-Амуре ) - один из старейших на дальнем Востоке.

Первое упоминание о музее относится к 1858 году, когда, при офицерской библиотеке был создан скромный музей.

В его экспозициях были выставлены для обозрения, в основном, этнографические экспонаты и горные породы, собранные по Амуру и в портах восточного океана офицерами, краеведами . Деятельность музея была поставлена под контроль военного губернатора Казакевича П.В. По его распоряжению все исправники были обязаны доставлять в музей (через военного губернатора) наиболее важные достопримечательности: минералы, растения, одежду, вещи домашнего обихода аборигенов.

В музее хранились ценные этнографические экспонаты. Этот музей просуществовал до начала 1870-х годов и, вероятнее всего, погиб вместе с библиотекой во время пожара 7 марта 1871 года.

Существующий ныне краеведческий музей своей историей тесно связан с Тугурским краеведческим пунктом при культбазе. 14 апреля 1944 года Исполнительный комитет Нижнеамурского областного Совета трудящихся вынес решение организовать областной музей в городе Николаевск-на-Амуре на базе музея Тугурского краеведческого пункта. Под экспозиции музея было передано здание бывшей пекарни по улице Горького.

21 сентября 1945 года экспонаты Тугурского музея, упакованные в 42 больших ящика, прибыли в город. В то время в наличии имелось 755 различных экспонатов, в основном, естественно-биологического направления, и 108 экземпляров различной краеведческой литературы. 28 сентября 1946 года музей был открыт для посещения. В музее было оформлено три отдела: природы, истории, социального строительства.

В последующие годы фонды музея продолжали пополняться. Сбор материалов происходил с помощью городских организаций, предприятий, населения города и прилегающих районов. Одна из уникальных коллекций музея, которая привлекает посетителей, это этнографическая, состоящая из предметов культуры и быта коренных народов нижнего Амура.

На протяжении многих лет музей внедряет новые формы работы с посетителями и разрабатывает интересные программы для разных категорий посетителей.

Иллюстрации:

Межпоселенческий краеведческий музей имени Василия Евгеньевича Розова.