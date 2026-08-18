МЕЖЛАУК, ВАЛЕРИЙ ­ИВАНОВИЧ

Межлаук, Валерий ­Иванович (07[19].02.1893, Харьков — 29.07.1938, Коммунарка, Московская обл.) — российский политик-коммунист, советский партийный и государственный деятель, художник-карикатурист.

Родился в дворянской семье выходцев из Лифляндии, латыш по национальности, брат И. Межлаука . В 1914 окончил историко-филологический, а в 1917 — юридический факультет Харьковского университета. Социал-демократ с 1907. В марте 1917 вступил в харьковскую объединенную организацию Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), примыкал к ее интернационалистскому крылу, в июле вступил в РСДРП(б). В октябре 1917 — член Харьковского военно-революционного комитета и штаба по борьбе с контрреволюцией. В феврале—апреле 1918 — нарком финансов Донецко-Криворожской рес­публики , член Донецкого обкома Российской коммунистической партии (большевиков). После начала вывода по условиям Брестского мира 1918 советских войск с территории Украины вывез в Москву ценности харьковского отделения Госбанка. С конца 1918 входил в Реввоенсовет 5-й и 10-й армий Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) , участвовал во взятии Казани и Царицына обороне 1918. С марта 1920 — комиссар ряда железных дорог. В 1921—1922 был заместителем Главного комиссара Народного комиссариата путей сообщения СССР. В 1922—1924 — член Коллегии, управляющий делами Наркомата путей сообщения РСФСР — СССР. В 1924—1928 — член Президиума, а в 1928—1931 — заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. С 1934 — Председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и заместитель председателя Совета труда и обороны. В 1937 — нарком тяжелой промышленности СССР. Один из теоретиков и организаторов Индустриализации в СССР, автор ряда работ в области экономики и планирования. М. также известен своими портретами-шаржами, нарисованными на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВСНХ, на пленумах ЦК, съездах партии. Во время Большого террора 1937—1938 был арестован и расстрелян, посмертно реабилитирован в 1956.

Соч .: Хозяйство и транспорт. Т. 1: Сборник статей В. Межлаука, С. Струмилина, Л. Сабсовича и др. 1924; Дзержинский Ф. Э., Межлаук В. И . Очередные задачи металлопромышленности (доклад на VII Всесоюзном съезде рабочих металлистов), с приложением речи В. И. Межлаук. М.–Л., 1925.

Лит. : Реввоенсовет нас в бой зовет. М., 1967; Межлаук Ф. К. Командарм социалистической экономики // Плановое хозяйство. 1971; Его же. Деятельность В. И. Межлаука в годы гражданской войны // Военно-исторический журнал. № 2, 1983; Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. М., 2000; Ватлин А. Ю., Малашенко Л. «Показать всем членам Политбюро...»: Дуэль карикатуристов на большевистском олимпе. М., 2002. Д. К. Баканов.