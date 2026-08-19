МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ

МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ - одно из старейших (с 1850 года ) специальных учебных заведений России, первое и долгое время единственное в стране высшее учебное заведение, осуществлявшее подготовку специалистов по межеванию и землеустройству, геодезии и картографии .

Ос­но­ван в 1779 году как Кон­стан­ти­нов­ская зем­ле­мер­ная шко­ла при Ме­же­вой кан­це­ля­рии в Мо­ск­ве (шко­ла на­зва­на в честь ро­ж­де­ния великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча ) в свя­зи с про­ве­де­ни­ем Ге­не­раль­но­го ме­же­ва­ния . Уча­щие­ся (в 1780 году - 75 человек, в основном слу­жа­щие кан­це­ля­рии) обу­ча­лись ос­но­вам об­ще­об­ра­зо­вательных пред­ме­тов, уме­нию про­из­во­дить гео­де­зическую съём­ку, со­став­лять и ко­пи­ро­вать пла­ны. До 1796 года шко­ла су­ще­ст­во­ва­ла за счёт вы­че­тов из жа­ло­ва­нья чи­нов­ни­ков ве­дом­ст­ва Ме­же­вой кан­це­ля­рии , за­тем со­дер­жа­лась каз­ной. Про­дол­жи­тель­ность обу­че­ния пер­во­на­чаль­но со­став­ля­ла 2 го­да, в начале XIX века уве­ли­че­на до 3 лет, шко­ла по­сте­пен­но пре­вра­ти­лась в сред­нее специальное учеб­ное за­ве­де­ние.

В 1819 году она пре­об­ра­зо­ва­на в Кон­стан­ти­нов­ское зем­ле­мер­ное училище, зна­чи­тель­но рас­ши­рен об­ще­об­ра­зо­вательный и специальный курс, срок обу­че­ния уве­ли­чен до 6 лет. В 1835 году училище пре­об­ра­зо­ва­но в Кон­стан­ти­нов­ский ме­же­вой институт с 4-лет­ним кур­сом (сред­нее учеб­ное за­ве­де­ние; его пер­вый ди­рек­тор - С. Т. Ак­са­ков), под­чи­нён­ный не­по­сред­ст­вен­но се­на­то­ру, заведующему ме­же­вой ча­стью, ко­то­рый имел зва­ние по­пе­чи­те­ля Межевого института. В 1844 году курс обу­че­ния уве­ли­чен до 6-7 лет, в 1850 году - до 8 лет, од­но­вре­мен­но Межевой институт объ­яв­лен выс­шим учеб­ным за­ве­де­ни­ем.

Межевой институт со­вме­щал об­щее сред­нее и выс­шее об­ра­зо­ва­ние: об­ще­об­ра­зо­вательные клас­сы в це­лом со­от­вет­ство­ва­ли кур­су ре­аль­ных учи­лищ, на спе­циальных кур­сах (4 го­да обу­че­ния) основное вни­ма­ние уде­ля­лось гео­де­зии, кар­то­гра­фии, ас­тро­но­мии, а так­же ме­же­во­му за­ко­но­да­тель­ст­ву. В начале 1900-х годов об­ще­об­ра­зо­вательное от­де­ле­ние ли­к­ви­ди­ро­ва­но; в Межевой институт по­сту­па­ли вы­пу­ск­ни­ки ре­аль­ных и ком­мерческих учи­лищ.

При ин­сти­ту­те су­ще­ст­во­ва­ли ас­тро­номическая, ме­тео­ро­ло­гическая и маг­нит­ная об­сер­ва­то­рии, а так­же гео­де­зический му­зей. С 1850-х годов институт про­во­дил экс­пе­ди­ции для ас­тро­но­мических и то­по­гра­фических ра­бот. До 1905 года яв­лял­ся за­кры­тым учеб­ным за­ве­де­ни­ем, с пол­ным государственным обес­пе­че­ни­ем вос­пи­тан­ни­ков. В 1836-1897 годах Межевой институт окон­чи­ли 1627 человек. К началу 1897/1898 учебного го­да в об­ще­об­ра­зо­вательных клас­сах Межевого института на­счи­ты­ва­лось 157 человек, на специальных кур­сах - 109 сту­ден­тов. С на­ча­лом сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы чис­ло сту­ден­тов зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось (396 в 1907-1908 году; 525 в 1913-1914 году; 600 в 1917 году).

В ин­сти­ту­те пре­по­да­ва­ли Ю. В. Го­тье, И. Е. За­бе­лин, И. А. Иве­ро­нов, Л. А. Кас­со, С. А. Му­ром­цев, А. Н. Шварц, Е. И. Якуш­кин. Межевой институт из­да­вал свои «Из­вес­тия…» (выпуск 1-8, 1910-1916 годы). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Межевой институт пе­ре­дан в ве­де­ние Нар­ко­ма­та про­све­ще­ния, в 1919 году пе­ре­име­но­ван в Московский ме­же­вой институт, в 1930 году на ба­зе его фа­куль­те­тов ор­га­ни­зо­ва­ны Московский институт ин­же­не­ров зем­ле­уст­рой­ст­ва (ны­не Государственный университет по зем­ле­уст­рой­ст­ву) и Московский гео­де­зический институт (ны­не Московский государственный университет гео­де­зии и кар­то­гра­фии). В 1917-1930 годах Межевой институт окон­чи­ли 986 ин­же­не­ров-зем­ле­уст­рои­те­лей и 390 ин­же­не­ров-гео­де­зи­стов.

Исторические источники:

Па­мят­ная книж­ка Кон­стан­ти­нов­ско­го ме­же­во­го ин­сти­ту­та за [1897/98–1915 г.]. М., 1898–1916

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