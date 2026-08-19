МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ
МЕЖЕВОЙ ИНСТИТУТ - одно из старейших (с 1850 года) специальных учебных заведений России, первое и долгое время единственное в стране высшее учебное заведение, осуществлявшее подготовку специалистов по межеванию и землеустройству, геодезии и картографии.
Основан в 1779 году как Константиновская землемерная школа при Межевой канцелярии в Москве (школа названа в честь рождения великого князя Константина Павловича) в связи с проведением Генерального межевания. Учащиеся (в 1780 году - 75 человек, в основном служащие канцелярии) обучались основам общеобразовательных предметов, умению производить геодезическую съёмку, составлять и копировать планы. До 1796 года школа существовала за счёт вычетов из жалованья чиновников ведомства Межевой канцелярии, затем содержалась казной. Продолжительность обучения первоначально составляла 2 года, в начале XIX века увеличена до 3 лет, школа постепенно превратилась в среднее специальное учебное заведение.
В 1819 году она преобразована в Константиновское землемерное училище, значительно расширен общеобразовательный и специальный курс, срок обучения увеличен до 6 лет. В 1835 году училище преобразовано в Константиновский межевой институт с 4-летним курсом (среднее учебное заведение; его первый директор - С. Т. Аксаков), подчинённый непосредственно сенатору, заведующему межевой частью, который имел звание попечителя Межевого института. В 1844 году курс обучения увеличен до 6-7 лет, в 1850 году - до 8 лет, одновременно Межевой институт объявлен высшим учебным заведением.
Межевой институт совмещал общее среднее и высшее образование: общеобразовательные классы в целом соответствовали курсу реальных училищ, на специальных курсах (4 года обучения) основное внимание уделялось геодезии, картографии, астрономии, а также межевому законодательству. В начале 1900-х годов общеобразовательное отделение ликвидировано; в Межевой институт поступали выпускники реальных и коммерческих училищ.
При институте существовали астрономическая, метеорологическая и магнитная обсерватории, а также геодезический музей. С 1850-х годов институт проводил экспедиции для астрономических и топографических работ. До 1905 года являлся закрытым учебным заведением, с полным государственным обеспечением воспитанников. В 1836-1897 годах Межевой институт окончили 1627 человек. К началу 1897/1898 учебного года в общеобразовательных классах Межевого института насчитывалось 157 человек, на специальных курсах - 109 студентов. С началом столыпинской аграрной реформы число студентов значительно увеличилось (396 в 1907-1908 году; 525 в 1913-1914 году; 600 в 1917 году).
В институте преподавали Ю. В. Готье, И. Е. Забелин, И. А. Иверонов, Л. А. Кассо, С. А. Муромцев, А. Н. Шварц, Е. И. Якушкин. Межевой институт издавал свои «Известия…» (выпуск 1-8, 1910-1916 годы). После Октябрьской революции 1917 года Межевой институт передан в ведение Наркомата просвещения, в 1919 году переименован в Московский межевой институт, в 1930 году на базе его факультетов организованы Московский институт инженеров землеустройства (ныне Государственный университет по землеустройству) и Московский геодезический институт (ныне Московский государственный университет геодезии и картографии). В 1917-1930 годах Межевой институт окончили 986 инженеров-землеустроителей и 390 инженеров-геодезистов.
Исторические источники:
Памятная книжка Константиновского межевого института за [1897/98–1915 г.]. М., 1898–1916