МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ

МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ - ли­товский пи­са­тель, народный по­эт Ли­товской ССР, Герой социалистического труда.

В 1923 году пе­ре­ехал в Кау­нас. В 1939-1940 годах изу­чал пра­во в Университете Ви­тов­та (Кау­нас) и Виль­нюс­ском университете. В го­ды Великой Отечественной вой­ны слу­жил во­енным коррес­пон­ден­том. В 1954-1959 годах сек­ре­тарь, в 1959-1970 годах председатель Союза писателей Ли­товской ССР. В 1975-1989 годах заместитель председателя Пре­зи­диу­ма Верховного совета Ли­товской ССР.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1935 году. В пер­вых по­этических сборниках «Ли­ри­ка» («Lyrika», 1943 год) и «Ве­тер ро­ди­ны» («Tėviškės vė­jas», 1946 год) в сти­ли­сти­ке нео­ро­ман­тиз­ма пре­тво­ре­ны пе­ре­жи­ва­ния во­енных лет. С влия­ни­ем национальной по­этической тра­ди­ции (С. Не­рис и др.), а так­же твор­че­ст­ва С. А. Есе­ни­на свя­за­ны при­су­щие по­эзии Межелайтиса пе­сен­ные ин­то­на­ции, эмо­цио­наль­ная при­под­ня­тость, фольк­лор­ные мо­ти­вы, со­че­та­ние на­ив­но­сти и ар­ти­стиз­ма. В сборниках «Под­няв­шая­ся зем­ля» («Pakilusi ̌zem ̇e», 1951 год), «Со­тку пе­сен пё­ст­рый узор» («Dainų išausiu margą raštą», 1952 год), «Брат­ская по­эма» («Broliška poema», 1953 год) раз­ви­вал ти­пич­ные для советской по­эзии по­сле­во­ен­но­го вре­ме­ни те­мы со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва и друж­бы на­ро­дов.

В зре­лой по­эзии Межелайтиса вос­пе­ва­ние кра­со­ты и упо­ря­до­чен­но­сти ми­ра, пан­теи­стические мо­ти­вы со­че­та­ют­ся с аб­ст­ракт­ным и ги­пер­бо­ли­зи­ро­ван­ным изо­бра­же­ни­ем че­ло­ве­ка: сборники «Чу­жие кам­ни» («Svetimi akme­nys», 1957 год), «Под­но­жие звёзд» («Žva­igždžių papėdė», 1959 год), ку­да во­шёл по­этический цикл «Че­ло­век» («Žmogus»; отдельное издание в русском переводе - 1961 год; Ле­нин­ская премия, 1962 год), «Солн­це в ян­та­ре» («Saulė gin­tare», 1961 год) и др.

Ав­тор книг ли­рической про­зы, пе­ре­ме­жаю­щей­ся сти­ха­ми, ав­то­био­гра­фическими этю­да­ми и пуб­ли­ци­стическими эс­се: «Ли­ри­че­ские этю­ды» («Lyriniai eti­udai», 1964 год), «Ноч­ные ба­боч­ки» («Na­ktiniai drugiai», 1966 год), «Хлеб и сло­во» («Duona ir ̌zodis», 1965 год), «Здесь Лит­ва» («Čia Lietuva», 1968 год), «Ба­рок­ко Ан­та­каль­ни­са» («Antakalnio barokas», 1971 год), «Баш­ня ил­лю­зии» («Iliuzijos bokštas», 1973 год) и др.

Бу­ду­чи вы­ра­зи­те­лем официальной идео­ло­гии, Межелайтис в то же вре­мя стре­мил­ся к мо­дер­ни­за­ции ли­товской по­эзии, об­ра­ща­ясь к фор­маль­ным экс­пе­ри­мен­там в ду­хе аван­гар­диз­ма. Для твор­че­ст­ва Межелайтиса ха­рак­тер­но мно­го­об­ра­зие жан­ро­вых форм: по­эма, бал­ла­да, со­нет, сти­хотворный цикл и др.

Сре­ди других со­чи­не­ний - кни­ги для де­тей, са­ти­рическая по­эзия. Пе­ре­во­дил про­из­ве­дения А. Миц­ке­ви­ча, А. С. Пуш­ки­на , М. Ю. Лер­мон­то­ва, В. В. Мая­ков­ско­го , С. Я. Мар­ша­ка и др.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1977–1979. Т. 1–3;

Raštai. Vilnius, 1982–1985. T. 1–8;

Асим­мет­рия: Ли­ри­ка, са­ти­ра, по­эмы. Виль­нюс, 1985;

Зе­ле­ный пид­жак. М., 1991;

Ли­ри­ка: Сти­хи. М., 1991.