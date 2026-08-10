МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ
МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ - литовский писатель, народный поэт Литовской ССР, Герой социалистического труда.
В 1923 году переехал в Каунас. В 1939-1940 годах изучал право в Университете Витовта (Каунас) и Вильнюсском университете. В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом. В 1954-1959 годах секретарь, в 1959-1970 годах председатель Союза писателей Литовской ССР. В 1975-1989 годах заместитель председателя Президиума Верховного совета Литовской ССР.
Дебютировал в печати в 1935 году. В первых поэтических сборниках «Лирика» («Lyrika», 1943 год) и «Ветер родины» («Tėviškės vėjas», 1946 год) в стилистике неоромантизма претворены переживания военных лет. С влиянием национальной поэтической традиции (С. Нерис и др.), а также творчества С. А. Есенина связаны присущие поэзии Межелайтиса песенные интонации, эмоциональная приподнятость, фольклорные мотивы, сочетание наивности и артистизма. В сборниках «Поднявшаяся земля» («Pakilusi ̌zem ̇e», 1951 год), «Сотку песен пёстрый узор» («Dainų išausiu margą raštą», 1952 год), «Братская поэма» («Broliška poema», 1953 год) развивал типичные для советской поэзии послевоенного времени темы социалистического строительства и дружбы народов.
В зрелой поэзии Межелайтиса воспевание красоты и упорядоченности мира, пантеистические мотивы сочетаются с абстрактным и гиперболизированным изображением человека: сборники «Чужие камни» («Svetimi akmenys», 1957 год), «Подножие звёзд» («Žvaigždžių papėdė», 1959 год), куда вошёл поэтический цикл «Человек» («Žmogus»; отдельное издание в русском переводе - 1961 год; Ленинская премия, 1962 год), «Солнце в янтаре» («Saulė gintare», 1961 год) и др.
Автор книг лирической прозы, перемежающейся стихами, автобиографическими этюдами и публицистическими эссе: «Лирические этюды» («Lyriniai etiudai», 1964 год), «Ночные бабочки» («Naktiniai drugiai», 1966 год), «Хлеб и слово» («Duona ir ̌zodis», 1965 год), «Здесь Литва» («Čia Lietuva», 1968 год), «Барокко Антакальниса» («Antakalnio barokas», 1971 год), «Башня иллюзии» («Iliuzijos bokštas», 1973 год) и др.
Будучи выразителем официальной идеологии, Межелайтис в то же время стремился к модернизации литовской поэзии, обращаясь к формальным экспериментам в духе авангардизма. Для творчества Межелайтиса характерно многообразие жанровых форм: поэма, баллада, сонет, стихотворный цикл и др.
Среди других сочинений - книги для детей, сатирическая поэзия. Переводил произведения А. Мицкевича, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского, С. Я. Маршака и др.
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1977–1979. Т. 1–3;
Raštai. Vilnius, 1982–1985. T. 1–8;
Асимметрия: Лирика, сатира, поэмы. Вильнюс, 1985;
Зеленый пиджак. М., 1991;
Лирика: Стихи. М., 1991.