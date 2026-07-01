МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН - главный судебный орган Организации Объединённых Наций.
Учреждён в 1945 году, функционирует в соответствии со Статутом, являющимся неотъемлемой частью Устава ООН, и со своим Регламентом. На Международный суд ООН возложена двойная функция: 1) разрешение в соответствии с международным правом споров, переданных ему на рассмотрение государствами; 2) вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом органами ООН и её специализированными учреждениями. Участниками Статута Международного суда ООН являются все государства - члены ООН. Любое государство, которое является участником Статута, может потенциально передать спор на рассмотрение этого Суда. Международный суд ООН может рассмотреть любой вопрос, который касается международного права. Находится в городе Гаага.
Состав Суда. Суд включает 15 членов, причём в его составе не может быть двух граждан одного и того же государства. Члены Суда избираются Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН из числа лиц, внесённых в список по предложению национальных групп Постоянной палаты третейского суда. Согласно статье 6 Статута Международного суда ООН, каждая группа до выявления кандидатур запрашивает мнение высших судебных установлений, юридических факультетов, правовых высших учебных заведений и академий своей страны, а также национальных отделений международных академий, занимающихся изучением права. Генеральный секретарь ООН составляет в алфавитном порядке список всех лиц, чьи кандидатуры были выставлены на должность судей. Такой список представляется Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности ООН, которые голосуют независимо друг от друга. Избранными считаются кандидаты, получившие абсолютное большинство голосов и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности.
Члены Суда избираются на 9 лет и могут быть переизбраны, с тем, однако, что срок полномочий пяти судей первого состава Суда истекает через 3 года, а срок полномочий еще пяти судей - через 6 лет. Члены Суда не могут исполнять никаких политических или административных обязанностей и не могут посвящать себя никакому др. занятию профессионального характера.
Состав судей в целом должен обеспечить представительство главнейших форм цивилизации и основных правовых систем. Этот принцип отражён в следующем распределении мест: 3 члена от Африки, 2 члена от Латинской Америки, 3 члена от Азии, 5 членов от Западной Европы и др. государств (включая Канаду, США, Австралию и Новую Зеландию) и 2 члена от Восточной Европы (включая Россию). В состав Суда всегда входят граждане государств - постоянных членов Совета Безопасности. Члены Суда при исполнении ими судебных обязанностей пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
Судопроизводство
Суд обычно выполняет свои функции в полном составе (кворум - 9 судей). Однако он может также создавать постоянные или временные (ad hoc) камеры. В целях ускорения разрешения дел Суд ежегодно образует камеру в составе 5 судей, которая по просьбе сторон может рассматривать и разрешать дела в порядке упрощённого судопроизводства.
Сторонами по делам, разбираемым Судом, являются только государства. К его ведению относятся все дела, которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или действующими договорами и конвенциями. Суд не может рассматривать споры между международными организациями, заявления частных лиц или корпораций, не вправе принять в производство дела, касающиеся международного уголовного права.
Государства - участники Статута Международного суда ООН могут в любое время заявить, что они признают без особого о том соглашения ipso facto (в силу самого факта) в отношении любого иного государства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда по всем правовым спорам, касающимся: 1) толкования договора; 2) любого вопроса международного права; 3) наличия факта, который представляет собой нарушение международных обязательства; 4) характера и размеров возмещения, причитающегося за нарушение международных обязательств. Международный суд ООН может рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующее государство определённым образом даст согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (путём подписания специального соглашения; включением в договор статьи, в которой государство заранее обязуется признать юрисдикцию Суда в случае возникновения спора по поводу применения данного договора; односторонним заявлением о признании обязательной юрисдикции Суда в отношении любого другого государства).
Суд решает переданные ему споры на основании международного права и применяет при этом: международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определённо признанные спорящими государствами; международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных государств в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм. Однако эти условия не ограничивают права Суда разрешать дело ex aequo et bono (по справедливости и по добру), если стороны с этим согласны.
Дела направляют в Международный суд ООН, в зависимости от обстоятельств, нотификацией спец. соглашения или письменным заявлением на имя секретаря Суда. В обоих случаях должны быть указаны предмет спора и стороны. Секретарь немедленно направляет заявление всем заинтересованным лицам. Суд имеет право принять любые временные меры для обеспечения прав каждой из сторон. Впредь до вынесения окончательного решения сообщение о предлагаемых мерах немедленно доводится до сведения сторон и Совета Безопасности ООН.
Государство, которое представляет заявление, именуется заявителем, а др. государство - ответчиком. Государство-заявитель подаёт меморандум, на который государство-ответчик представляет контрмеморандум. Судопроизводство делится на две части: письменное и устное. Письменное судопроизводство состоит из сообщения Суду и сторонам меморандумов, контрмеморандумов и ответов на них, а также всех подтверждающих их бумаг и документов. Устное судопроизводство состоит в заслушивании Судом свидетелей, экспертов, представителей, поверенных и адвокатов. Слушание дела производится публично. Однако стороны могут потребовать закрытого слушания дела.
Решение Суда издаётся в качестве двуязычного документа с французским и английским вариантами и состоит из введения, основания решения Суда, постановляющей части. Решение является обязательным для стран. В соответствии со статьей 94 Устава ООН каждый член ООН обязуется выполнять решение Суда по тому делу, в котором он является стороной. Если решения Суда не выполняются, то др. сторона спора может довести этот вопрос до сведения Совета Безопасности, который вправе принять меры о принудительном выполнении решения Суда.
Консультативные заключения
Суд может давать консультативные заключения по любому юридическому вопросу по запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом ООН или согласно этому Уставу. Вопросы, по которым испрашивается консультативное заключение Суда, представляются Суду в письменном заявлении. ЭКОСОС, Совет по опеке, Генеральный секретарь ООН, а также специализированные учреждения ООН могут запрашивать консультативные заключения Суда с разрешения Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Консультативные заключения не имеют обязательной силы. Однако по некоторым международным договорам они признаются решающими для сторон в споре. Суд может отказаться вынести консультативное заключение, если оно будет противоречить его судебному характеру или существенно важным нормам, которыми он руководствуется в своей деятельности, или если такая просьба выходит за рамки полномочий запрашивающего органа. За время существования Суд рассмотрел более 100 дел и вынес свыше 30 консультативных заключений.