МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН - главный судебный орган Организации Объединённых Наций .

Уч­ре­ж­дён в 1945 году, функ­цио­ни­ру­ет в со­от­вет­ст­вии со Ста­ту­том, яв­ляю­щим­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью Ус­та­ва ООН, и со сво­им Рег­ла­мен­том. На Международный суд ООН воз­ло­же­на двой­ная функ­ция: 1) раз­ре­ше­ние в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным пра­вом спо­ров, пе­ре­дан­ных ему на рас­смот­ре­ние го­су­дар­ст­ва­ми; 2) вы­не­се­ние кон­суль­та­тив­ных за­клю­че­ний по юри­дическим во­про­сам, за­пра­ши­вае­мых долж­ным об­ра­зом ор­га­на­ми ООН и её спе­циа­ли­зированными уч­ре­ж­де­ния­ми. Уча­ст­ни­ка­ми Ста­ту­та Международного суда ООН яв­ля­ют­ся все го­су­дар­ст­ва - чле­ны ООН. Лю­бое го­су­дар­ст­во, ко­то­рое яв­ля­ет­ся уча­ст­ни­ком Ста­ту­та, мо­жет по­тен­ци­аль­но пе­ре­дать спор на рас­смот­ре­ние это­го Су­да. Международный суд ООН мо­жет рас­смот­реть лю­бой во­прос, ко­то­рый ка­са­ет­ся ме­ж­ду­народного пра­ва. На­хо­дит­ся в городе Гаа­га.

Со­став Су­да. Суд включает 15 чле­нов, при­чём в его со­ста­ве не мо­жет быть двух гра­ж­дан од­но­го и то­го же го­су­дар­ст­ва. Чле­ны Су­да из­би­ра­ют­ся Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей и Со­ве­том Безо­пас­но­сти ООН из чис­ла лиц, вне­сён­ных в спи­сок по пред­ло­же­нию национальных групп По­сто­ян­ной па­ла­ты тре­тей­ско­го су­да. Со­глас­но статье 6 Ста­ту­та Международного суда ООН, ка­ж­дая груп­па до вы­яв­ле­ния кан­ди­да­тур за­пра­ши­ва­ет мне­ние выс­ших су­деб­ных ус­та­нов­ле­ний, юри­дических фа­куль­те­тов, пра­во­вых выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний и ака­де­мий сво­ей стра­ны, а так­же национальных от­де­ле­ний ме­ж­ду­народных ака­де­мий, за­ни­маю­щих­ся изу­че­ни­ем пра­ва. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ООН со­став­ля­ет в ал­фа­вит­ном по­ряд­ке спи­сок всех лиц, чьи кан­ди­да­ту­ры бы­ли вы­став­ле­ны на долж­ность су­дей. Та­кой спи­сок пред­став­ля­ет­ся Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее и Со­ве­ту Безо­пас­но­сти ООН, ко­то­рые го­ло­су­ют не­за­ви­си­мо друг от дру­га. Из­бран­ны­ми счи­та­ют­ся кан­ди­да­ты, по­лу­чив­шие аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов и в Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее, и в Со­ве­те Без­опас­но­сти.

Чле­ны Су­да из­би­ра­ют­ся на 9 лет и мо­гут быть пе­ре­из­бра­ны, с тем, од­на­ко, что срок пол­но­мо­чий пя­ти су­дей пер­во­го со­ста­ва Су­да ис­те­ка­ет че­рез 3 го­да, а срок пол­но­мо­чий еще пя­ти су­дей - че­рез 6 лет. Чле­ны Су­да не мо­гут ис­пол­нять ни­ка­ких по­ли­тических или административных обя­зан­но­стей и не мо­гут по­свя­щать се­бя ни­ка­ко­му др. за­ня­тию профессионального ха­рак­те­ра.

Со­став су­дей в це­лом дол­жен обес­пе­чить пред­ста­ви­тель­ст­во глав­ней­ших форм ци­ви­ли­за­ции и основных пра­во­вых сис­тем. Этот прин­цип от­ра­жён в сле­дую­щем рас­пре­де­ле­нии мест: 3 чле­на от Аф­ри­ки, 2 чле­на от Ла­тин­ской Аме­ри­ки, 3 чле­на от Азии, 5 чле­нов от Западной Ев­ро­пы и др. го­су­дарств (вклю­чая Ка­на­ду, США, Ав­ст­ра­лию и Но­вую Зе­лан­дию) и 2 чле­на от Восточной Ев­ро­пы (вклю­чая Рос­сию). В со­став Су­да все­гда вхо­дят гра­ж­да­не го­су­дарств - по­сто­ян­ных чле­нов Со­ве­та Безо­пас­но­сти. Чле­ны Су­да при ис­пол­не­нии ими су­деб­ных обя­зан­но­стей поль­зу­ют­ся ди­пло­ма­тическими при­ви­ле­гия­ми и им­му­ни­те­та­ми.

Су­до­про­из­вод­ст­во

Суд обыч­но вы­пол­ня­ет свои функ­ции в пол­ном со­ста­ве (кво­рум - 9 су­дей). Од­на­ко он мо­жет так­же соз­да­вать по­сто­ян­ные или вре­мен­ные (ad hoc) ка­ме­ры. В це­лях ус­ко­ре­ния раз­ре­ше­ния дел Суд еже­год­но об­ра­зу­ет ка­ме­ру в со­ста­ве 5 су­дей, ко­то­рая по прось­бе сто­рон мо­жет рас­смат­ри­вать и раз­ре­шать де­ла в по­ряд­ке уп­ро­щён­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва.

Сто­ро­на­ми по де­лам, раз­би­рае­мым Су­дом, яв­ля­ют­ся толь­ко го­су­дар­ст­ва. К его ве­де­нию от­но­сят­ся все де­ла, ко­то­рые бу­дут пе­ре­да­ны ему сто­ро­на­ми, и все во­про­сы, спе­ци­аль­но пре­ду­смот­рен­ные Ус­та­вом ООН или дей­ст­вую­щи­ми до­го­во­ра­ми и кон­вен­ция­ми. Суд не мо­жет рас­смат­ри­вать спо­ры ме­ж­ду ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми, за­яв­ле­ния ча­ст­ных лиц или кор­по­ра­ций, не впра­ве при­нять в про­из­вод­ст­во де­ла, ка­саю­щие­ся ме­ж­ду­на­род­но­го уго­лов­но­го пра­ва.

Го­су­дар­ст­ва - уча­ст­ни­ки Ста­ту­та Международного суда ООН мо­гут в лю­бое вре­мя зая­вить, что они при­зна­ют без осо­бо­го о том со­гла­ше­ния ipso facto (в си­лу са­мо­го фак­та) в от­но­ше­нии лю­бо­го ино­го го­су­дар­ст­ва, при­няв­ше­го та­кое же обя­за­тель­ст­во, юрис­дик­цию Су­да по всем пра­во­вым спо­рам, ка­саю­щим­ся: 1) тол­ко­ва­ния до­го­во­ра; 2) лю­бо­го во­про­са ме­ж­ду­народного пра­ва; 3) на­ли­чия фак­та, ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой на­ру­ше­ние ме­ж­ду­народных обя­за­тель­ст­ва; 4) ха­рак­те­ра и раз­ме­ров воз­ме­ще­ния, при­чи­таю­ще­го­ся за на­ру­ше­ние ме­ж­ду­народных обя­за­тельств. Международный суд ООН мо­жет рас­смат­ри­вать де­ло лишь в том слу­чае, ес­ли со­от­вет­ст­вую­щее го­су­дар­ст­во оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом даст со­гла­сие на то, что­бы стать сто­ро­ной раз­би­ра­тель­ст­ва в Су­де (пу­тём под­пи­са­ния специального со­гла­ше­ния; вклю­че­ни­ем в до­го­вор ста­тьи, в ко­то­рой го­су­дар­ст­во за­ра­нее обя­зу­ет­ся при­знать юрис­дик­цию Су­да в слу­чае воз­ник­но­ве­ния спо­ра по по­во­ду при­ме­не­ния дан­но­го до­го­во­ра; од­но­сто­рон­ним за­яв­ле­ни­ем о при­зна­нии обя­зательной юрис­дик­ции Су­да в от­но­ше­нии лю­бо­го дру­го­го го­су­дар­ст­ва).

Суд ре­ша­ет пе­ре­дан­ные ему спо­ры на ос­но­ва­нии ме­ж­ду­народного пра­ва и при­ме­ня­ет при этом: ме­ж­ду­народные кон­вен­ции, как об­щие, так и спе­ци­аль­ные, ус­та­нав­ли­ваю­щие пра­ви­ла, оп­ре­де­лён­но при­знан­ные спо­ря­щи­ми го­су­дар­ст­ва­ми; ме­ж­ду­народный обы­чай как до­ка­за­тель­ст­во все­об­щей прак­ти­ки, при­знан­ной в ка­че­ст­ве пра­во­вой нор­мы; об­щие прин­ци­пы пра­ва, при­знан­ные ци­ви­ли­зо­ван­ны­ми на­ция­ми; су­деб­ные ре­ше­ния и док­три­ны наи­бо­лее ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных спе­циа­ли­стов по пуб­лич­но­му пра­ву различных го­су­дарств в ка­че­ст­ве вспо­мо­гательного сред­ст­ва для оп­ре­де­ле­ния пра­во­вых норм. Од­на­ко эти ус­ло­вия не ог­ра­ни­чи­ва­ют пра­ва Су­да раз­ре­шать де­ло ex aequo et bono (по спра­вед­ли­во­сти и по до­б­ру), ес­ли сто­ро­ны с этим со­глас­ны.

Де­ла на­прав­ля­ют в Международный суд ООН, в за­ви­си­мо­сти от об­стоя­тельств, но­ти­фи­ка­ци­ей спец. со­гла­ше­ния или письменным за­яв­ле­ни­ем на имя сек­ре­та­ря Су­да. В обо­их слу­ча­ях долж­ны быть ука­за­ны пред­мет спо­ра и сто­ро­ны. Сек­ре­тарь не­мед­лен­но на­прав­ля­ет за­яв­ле­ние всем за­ин­те­ре­со­ван­ным ли­цам. Суд име­ет пра­во при­нять лю­бые временные ме­ры для обес­пе­че­ния прав ка­ж­дой из сто­рон. Впредь до вы­не­се­ния окон­ча­тель­но­го ре­ше­ния со­об­ще­ние о пред­ла­гае­мых ме­рах не­мед­лен­но до­во­дит­ся до све­де­ния сто­рон и Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН.

Го­су­дар­ст­во, ко­то­рое пред­став­ля­ет за­яв­ле­ние, име­ну­ет­ся зая­ви­те­лем, а др. го­су­дар­ст­во - от­вет­чи­ком. Го­су­дар­ст­во-зая­ви­тель по­даёт ме­мо­ран­дум, на ко­то­рый го­су­дар­ст­во-от­вет­чик пред­став­ля­ет контр­ме­мо­ран­дум. Су­до­про­из­вод­ст­во де­лит­ся на две час­ти: пись­мен­ное и уст­ное. Письменное су­до­про­из­вод­ст­во со­сто­ит из со­об­ще­ния Су­ду и сто­ро­нам ме­мо­ран­ду­мов, контр­ме­мо­ран­ду­мов и от­ве­тов на них, а так­же всех под­твер­ждаю­щих их бу­маг и до­ку­мен­тов. Уст­ное су­до­про­из­вод­ст­во со­сто­ит в за­слу­ши­ва­нии Су­дом сви­де­те­лей, экс­пер­тов, пред­ста­ви­те­лей, по­ве­рен­ных и ад­во­ка­тов. Слу­ша­ние де­ла про­из­во­дит­ся пуб­лич­но. Од­на­ко сто­ро­ны мо­гут по­тре­бо­вать за­кры­то­го слу­ша­ния де­ла.

Ре­ше­ние Су­да из­да­ёт­ся в ка­че­ст­ве дву­языч­но­го до­ку­мен­та с французским и английским ва­ри­ан­та­ми и со­сто­ит из вве­де­ния, ос­но­ва­ния ре­ше­ния Су­да, по­ста­нов­ляю­щей час­ти. Ре­ше­ние яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для стран. В со­от­вет­ст­вии со статьей 94 Ус­та­ва ООН ка­ж­дый член ООН обя­зу­ет­ся вы­пол­нять ре­ше­ние Су­да по то­му де­лу, в ко­то­ром он яв­ля­ет­ся сто­ро­ной. Ес­ли ре­ше­ния Су­да не вы­пол­ня­ют­ся, то др. сто­ро­на спо­ра мо­жет до­ве­сти этот во­прос до све­де­ния Со­ве­та Безо­пас­но­сти, ко­то­рый впра­ве при­нять ме­ры о при­ну­ди­тель­ном вы­пол­не­нии ре­ше­ния Су­да.

Кон­суль­та­тив­ные за­клю­че­ния

Суд мо­жет да­вать кон­суль­та­тив­ные за­клю­че­ния по лю­бо­му юри­дическому во­про­су по за­про­су лю­бо­го уч­ре­ж­де­ния, упол­но­мо­чен­но­го де­лать та­кие за­про­сы са­мим Ус­та­вом ООН или со­глас­но это­му Ус­та­ву. Во­про­сы, по ко­то­рым ис­пра­ши­ва­ет­ся кон­суль­та­тив­ное за­клю­че­ние Су­да, пред­став­ля­ют­ся Су­ду в письменном за­яв­ле­нии. ЭКОСОС, Со­вет по опе­ке, Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ООН, а так­же спе­циа­ли­зи­рованные уч­ре­ж­де­ния ООН мо­гут за­пра­ши­вать кон­суль­та­тив­ные за­клю­че­ния Су­да с раз­ре­ше­ния Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи и Со­ве­та Безо­пас­но­сти. Кон­суль­та­тив­ные за­клю­че­ния не име­ют обя­за­тель­ной си­лы. Од­на­ко по не­ко­то­рым ме­ж­ду­народным до­го­во­рам они при­зна­ют­ся ре­шаю­щи­ми для сто­рон в спо­ре. Суд мо­жет от­ка­зать­ся вы­не­сти кон­суль­та­тив­ное за­клю­че­ние, ес­ли оно бу­дет про­ти­во­ре­чить его су­деб­но­му ха­рак­те­ру или су­ще­ст­вен­но важ­ным нор­мам, ко­то­ры­ми он ру­ко­во­дству­ет­ся в сво­ей дея­тель­но­сти, или ес­ли та­кая прось­ба вы­хо­дит за рам­ки пол­но­мо­чий за­пра­ши­ваю­ще­го ор­га­на. За вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния Суд рас­смот­рел бо­лее 100 дел и вы­нес свыше 30 кон­суль­та­тив­ных за­клю­че­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)