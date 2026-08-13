МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН ПО МОРСКОМУ ДНУ (МОМД)

Межправительственная организация, через посредство которой ее участники организуют и контролируют деятельность в глубоководных районах морского дна за пределами национальной юрисдикции, особенно в целях управления минеральными ресурсами этих районов.

Нормативные положения об Органе, в которых излагаются структура и функции его главных и вспомогательных органов, а также процессы принятия решений в этих органах, включены в Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву , которая была принята в 1982 году, а в 1994 году она вступила в силу, став частью действующего международного права .

Деятельность Органа регулируется частью ХI этого весьма широкого международно-правового акта, которым определяются права и обязанности государств во всех частях Мирового океана, от побережья до морских глубин, и разбираются все основные виды морской деятельности, от рыболовства и судоходства до разработки ресурсов и охраны окружающей среды. Часть XI посвящена международному району морского дна (именуемому просто «Район»), который расположен за пределами юрисдикции любых государств и ресурсы которого определяются как «общее наследие человечества».

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