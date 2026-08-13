МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВЕТ - организация при ЮНЕСКО, объединяющая различные региональные и международные профессиональные и любительские музыкальные организации и общества (свыше 50), национальные комитеты разных стран (65), отдельных представителей музыкального искусства разных специальностей (композиторы, исполнители, музыковеды, педагоги и др.).
Основан в 1949 году, штаб-квартира находится в Париже. ММС занимается развитием связей между разными музыкальными организациями, координацией их деятельности; проводит конгрессы, фестивали, симпозиумы, конкурсы и др. 1 раз в 2 года проходит Генеральная ассамблея ММС (с 1958 года, последняя состоялась в 2011 году в Таллине).
В состав ММС входят: Международное общество современной музыки, федерация «Международная музыкальная молодёжь» («Jeunesses musicales international», 1945 год), Международная ассоциация музыкальных библиотек (International Аssociation of Мusic Libraries, 1951 год), Международное общество музыкального воспитания (International Society for Music Education, 1953 год) и др.
ММС издаёт еженедельный электронный бюллетень «Новости музыкального мира» («Music World News»). ММС - учредитель Международного дня музыки (1 октября; проводится с 1975 года).