МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО - крупнейший в России музыкальный конкурс.
Входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов (WFIMC). Учреждён в 1956 году в Москве (председатель Оргкомитета Д. Д. Шостакович).
Первое соревнование состоялось в 1958 году, проводилось по двум специальностям - фортепиано и скрипка; лауреатами первых премий стали В. Клиберн (США) и В. А. Климов (СССР). Конкурсы проводятся 1 раз в 4 года (кроме 13-го конкурса, который был перенесён с 2006 на 2007 год), со 2-го конкурса (1962 год) добавились соревнования виолончелистов, с 3-го (1966 год) - певцов.
Среди членов жюри разных лет - крупные отечественные музыканты Э. Г. Гилельс, Г. Г. Нейгауз, Л. Н. Оборин, Д. Ф. Ойстрах, Л. Б. Коган, Д. М. Цыганов, М. Л. Ростропович, С. Н. Кнушевицкий, Д. Б. Шафран, А. В. Свешников, И. К. Архипова, В. А. Гергиев, зарубежные мастера - К. Цекки, Н. Буланже, Дж. Джорджеску, Е. Цимбалист, Й. Сигети, Г. Касадо, Г. П. Пятигорский.
Среди лауреатов: пианисты - Л. Н. Власенко и Лю Шикунь (оба - 2-я премия), Н. Л. Штаркман (3-я премия; все 1958 год), В. Д. Ашкенази и Дж. Огдон (Великобритания; оба - 1-я премия), Э. К. Вирсаладзе (3-я премия; все 1962 год), Г. Л. Соколов (1-я премия), М. Дихтер (США, 2-я премия; оба 1966 год), В. В. Крайнев и Дж. Лилл (Великобритания; оба - 1-я премия, 1970 год), А. В. Гаврилов (СССР, 1-я премия), С. Г. Иголинский (СССР) и Мюнг Ван Чунг (оба - 2-я премия; все 1974 год), М. В. Плетнёв (1-я премия), П. Девуайон (Франция, 2-я премия; оба 1978 год), Б. Дуглас (Великобритания, 1-я премия, 1986 год), Б. В. Березовский (СССР, 1-я премия, 1990 год), Н. Л. Луганский (РФ, 2-я премия, 1994 год), Д. Л. Мацуев (РФ, 1-я премия), Ф. Кемпф (Великобритания, 3-я премия; оба 1998 год), А. Лубянцев (РФ, 3-я премия, 2007 год), скрипачи - В. А. Пикайзен (СССР, 2-я премия, 1958 год), Б. Л. Гутников (СССР, 1-я премия), И. В. Бочкова (СССР, 2-я премия; оба 1962 год), В. В. Третьяков (1-я премия), О. М. Каган (2-я премия; оба 1966 год), Г. Кремер (1-я премия), В. Т. Спиваков (2-я премия), Л. А. Исакадзе (3-я премия; все 1970 год), Р. М. Агаронян (2-я премия, 1974 год), В. Б. Муллова и С. В. Стадлер (оба - СССР, 1-я премия, 1982 год), И. Л. Калер (СССР) и Р. Олег (Франция; оба - 1-я премия), М. В. Федотов (2-я премия; все 1986 год), А. С. Чеботарёва (2-я премия), Граф Муржа (3-я премия; оба - РФ, 1994 год), Н. А. Борисоглебский (РФ, 2-я премия, 2007 год); виолончелисты - Н. Н. Шаховская (1-я премия), Н. Г. Гутман и М. Э. Хомицер (3-я премия; все 1962 год), К. А. Георгиан (СССР, 1-я премия, 1966 год), Д. Герингас (СССР, 1-я премия, 1970 год), Б. М. Пергаменщиков (1-я премия), И. А. Монигетти (2-я премия; оба - СССР, 1974 год), А. И. Рудин (СССР, 2-я премия, 1982 год), А. Бузлов (2-я премия, 2007 год).
Среди победителей конкурсов вокалистов: Дж. Марш (США) и В. А. Атлантов (оба - 1-я премия, 1966 год), Е. В. Образцова, Т. И. Синявская, Е. Е. Нестеренко (все - 1-я премия, 1970 год), С. Шаш (Венгрия, 2-я премия, 1974 год), Л. С. Шемчук (1-я премия), Н. Л. Сторожев (2-я премия; оба - СССР, 1978 год), П. Ш. Бурчуладзе (1-я премия, 1982 год), Д. Войт (США, 1-я премия, 1990 год), Х. Л. Герзмава (Грузия, Гран-при, 1994 год).
В 1990 году в Москве учреждена Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского, которая проводит Международный юношеский конкурс имени П. И. Чайковского (с 1992 года).