МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД - при Торгово-промышленной палате РФ, постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд), осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» (1993 год).
Создан в 1932 году как Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате; в 1987 году переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР, с 1993 годаа МКАС. Находится в Москве.
МКАС как третейский суд рассматривает споры, когда имеется письменное соглашение между спорящими сторонами о передаче на разрешение МКАС уже возникшего или могущего возникнуть спора. Наиболее распространённый случай такого соглашения - арбитражная оговорка. В практике встречаются также случаи, когда спорящие стороны согласовывают арбитражный порядок рассмотрения спора уже после его возникновения.
В МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории РФ, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с др. субъектами права РФ.
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и/или услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-технич. обмену, обмену др. результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчётным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и др. формам промышленной и предпринимательской кооперации. Арбитраж принимает к рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор.
Вынесение решения по существу спора является исключительным правомочием состава арбитража по конкретному делу. Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражного решения. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.
Арбитры избираются или назначаются в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП (2005 год) из числа российских и иностранных граждан, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, отнесённых к компетенции МКАС.