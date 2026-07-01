МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД - при Торгово-промышленной палате РФ, постоянно действующее арбитражное учреждение (тре­тей­ский суд), осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» (1993 год).

Со­здан в 1932 году как Внеш­не­тор­го­вая ар­бит­раж­ная ко­мис­сия при Все­со­юз­ной тор­го­вой па­ла­те; в 1987 году пе­ре­име­но­ва­на в Ар­бит­раж­ный суд при ТПП СССР, с 1993 годаа МКАС. На­хо­дит­ся в Мо­ск­ве.

МКАС как тре­тей­ский суд рас­смат­ри­ва­ет спо­ры, ко­гда име­ет­ся письменное со­гла­ше­ние ме­ж­ду спо­ря­щи­ми сто­ро­на­ми о пе­ре­да­че на раз­ре­ше­ние МКАС уже воз­ник­ше­го или мо­гу­ще­го воз­ник­нуть спо­ра. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный слу­чай та­ко­го со­гла­ше­ния - ар­бит­раж­ная ого­вор­ка. В прак­ти­ке встре­ча­ют­ся так­же слу­чаи, ко­гда спо­ря­щие сто­ро­ны со­гла­со­вы­ва­ют ар­бит­раж­ный по­ря­док рас­смот­ре­ния спо­ра уже по­сле его воз­ник­но­ве­ния.

В МКАС мо­гут по со­гла­ше­нию сто­рон пе­ре­да­вать­ся спо­ры из до­го­вор­ных и иных гра­ж­дан­ско-пра­во­вых от­но­ше­ний, воз­ни­каю­щие при осу­ще­ст­в­ле­нии внеш­не­тор­го­вых и иных ви­дов ме­ж­ду­народных эко­но­мических свя­зей, ес­ли ком­мерческое пред­при­ятие хо­тя бы од­ной из сто­рон на­хо­дит­ся за гра­ни­цей, а так­же спо­ры пред­при­ятий с иностранными ин­ве­сти­ция­ми и ме­ж­ду­народных объ­е­ди­не­ний и ор­га­ни­за­ций, соз­дан­ных на тер­ри­то­рии РФ, ме­ж­ду со­бой, спо­ры ме­ж­ду их уча­ст­ни­ка­ми, а рав­но их спо­ры с др. субъ­ек­та­ми пра­ва РФ.

Гра­ж­дан­ско-пра­во­вые от­но­ше­ния, спо­ры из ко­то­рых мо­гут быть пе­ре­да­ны на раз­ре­ше­ние МКАС, вклю­ча­ют, в ча­ст­но­сти, от­но­ше­ния по ку­п­ле-про­да­же (по­став­ке) то­ва­ров, вы­пол­не­нию ра­бот, ока­за­нию ус­луг, об­ме­ну то­ва­ра­ми и/или ус­лу­га­ми, пе­ре­воз­ке гру­зов и пас­са­жи­ров, тор­го­во­му пред­ста­ви­тель­ст­ву и по­сред­ни­че­ст­ву, арен­де (ли­зин­гу), на­уч­но-тех­нич. об­ме­ну, об­ме­ну др. ре­зуль­та­та­ми творческой дея­тель­но­сти, со­ору­же­нию про­мыш­лен­ных и иных объ­ек­тов, ли­цен­зи­он­ным опе­ра­ци­ям, ин­ве­сти­ци­ям, кре­дит­но-рас­чёт­ным опе­ра­ци­ям, стра­хо­ва­нию, со­вме­ст­но­му пред­при­ни­ма­тель­ст­ву и др. фор­мам про­мыш­лен­ной и пред­при­ни­ма­тель­ской коо­пе­ра­ции. Ар­бит­раж при­ни­ма­ет к рас­смот­ре­нию и спо­ры, под­ле­жа­щие его юрис­дик­ции в си­лу ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. Во­прос о ком­пе­тен­ции МКАС по кон­крет­но­му де­лу ре­ша­ет­ся со­ста­вом ар­бит­ра­жа, рас­смат­ри­ваю­щим спор.

Вы­не­се­ние ре­ше­ния по су­ще­ст­ву спо­ра яв­ля­ет­ся ис­клю­чи­тель­ным пра­во­мо­чи­ем со­ста­ва ар­бит­ра­жа по кон­крет­но­му де­лу. Ар­бит­раж­ное раз­би­ра­тель­ст­во пре­кра­ща­ет­ся вы­не­се­ни­ем окон­ча­тель­но­го ар­бит­раж­но­го ре­ше­ния. Ре­ше­ние МКАС ис­пол­ня­ет­ся сто­ро­на­ми доб­ро­воль­но в ус­та­нов­лен­ный в ре­ше­нии срок. Ес­ли срок ис­пол­не­ния в ре­ше­нии не ука­зан, оно под­ле­жит не­мед­лен­но­му ис­пол­не­нию. Ре­ше­ние, не ис­пол­нен­ное доб­ро­воль­но в ука­зан­ный срок, при­во­дит­ся в ис­пол­не­ние в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном и ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми.

Ар­бит­ры из­би­ра­ют­ся или на­зна­ча­ются в со­от­вет­ст­вии с Рег­ла­мен­том МКАС при ТПП (2005 год) из чис­ла российских и иностранных гра­ж­дан, об­ла­даю­щих не­об­хо­ди­мы­ми специальными зна­ния­ми в об­лас­ти раз­ре­ше­ния спо­ров, от­не­сён­ных к ком­пе­тен­ции МКАС.

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