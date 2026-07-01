МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ - серия библиографических и нотографических справочников, глобальный проект каталогизации рукописных и печатных нот и музыкально-теоретических трудов (с древности до 1800 года), хранящихся в библиотеках, архивах, монастырях, учебных заведениях, частных коллекциях и других учреждениях разных стран.
Существует также в электронной форме и в онлайновом доступе в Интернете. Центральная редакция находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Учредители - Международное музыковедческое общество и Международная ассоциация музыкальных библиотек. Субсидируется различными государственными и коммерческими фондами ФРГ, США, Швейцарии и Израиля. Издаётся с 1960 года. В профессиональной среде RISM получил признание как надёжный и достоверный справочник по музыкальным источникам любого рода. Предложенная в нём система сокращённых обозначений источников стала общепринятой.