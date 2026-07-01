МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ - серия библиографических и нотографических справочников, глобальный проект каталогизации рукописных и печатных нот и музыкально-теоретических трудов (с древ­но­сти до 1800 года), хранящихся в библиотеках, архивах, монастырях , учебных заведениях, частных коллекциях и других учреждениях разных стран.

Су­ще­ст­ву­ет так­же в элек­трон­ной фор­ме и в он­лай­но­вом дос­ту­пе в Ин­тер­не­те. Центральная ре­дак­ция на­хо­дит­ся во Франк­фур­те-на-Май­не (Гер­ма­ния). Уч­ре­ди­те­ли - Ме­ж­ду­на­род­ное му­зы­ко­вед­ческое об­ще­ст­во и Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция музыкальных биб­лио­тек. Суб­си­ди­ру­ет­ся различными государственными и ком­мерческими фон­да­ми ФРГ, США, Швей­ца­рии и Из­раи­ля. Из­да­ёт­ся с 1960 года. В профессиональной сре­де RISM по­лу­чил при­зна­ние как на­дёж­ный и дос­то­вер­ный спра­воч­ник по музыкальным ис­точ­ни­кам лю­бо­го ро­да. Пред­ло­жен­ная в нём сис­те­ма со­кра­щён­ных обо­зна­че­ний ис­точ­ни­ков ста­ла об­ще­при­ня­той.

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