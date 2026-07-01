МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА - международная межправительственная организация, членами которой могут быть только государства.
Основан в 1926 году, в 1940 году на основе международного договора был принят Статут института. Штаб-квартира - в Риме. Россия как правопреемница СССР, вступившего в эту организацию в 1988 году, является её членом.
Институт создан в целях изучения способов унификации и гармонизации частного права разных государств и разработки единообразных материальных норм частного права для принятия их государствами. Исходя из целей сложились три направления его деятельности.
Первое - подготовка проектов международных договоров, содержащих единообразные нормы материального частного права по определённому кругу отношений. Подготовка проектов осуществляется либо Секретариатом института, либо создаваемой группой экспертов из разных государств - известных специалистов. Проекты рассматриваются и одобряются государствами на созываемых международных дипломатических конференциях, место проведения которых часто даёт название принимаемым документам (Женевские конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года, о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа 1973 года, о представительстве при международной купле-продаже товаров 1983 года; Оттавские конвенции о международном финансовом лизинге 1988 года, о международном факторинге 1988 года и др.).
Второе направление деятельности УНИДРУА - проведение исследовательской работы в области унификации права и издание ежегодника «Uniform Law Review».
Третье - сбор, изучение, обобщение и публикация в кодифицирующих документах обычаев и обыкновений международного делового оборота. Наиболее известный результат этой работы - Принципы международных коммерческих договоров 1994 года (3-я редакция, 2010 год), которые обобщили не только широко применяемые обычаи и обыкновения, но и общие принципы торгового права государств, принадлежащих к разным правовым системам.