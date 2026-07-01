МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА - международная межправительственная организация, членами которой могут быть только государства .

Ос­но­ван в 1926 году, в 1940 году на ос­но­ве ме­ж­ду­народного до­го­во­ра был при­нят Ста­тут института. Штаб-квар­ти­ра - в Ри­ме. Рос­сия как пра­во­пре­ем­ни­ца СССР, всту­пив­ше­го в эту ор­га­ни­за­цию в 1988 году, яв­ля­ет­ся её чле­ном.

Институт соз­дан в це­лях изу­че­ния спо­со­бов уни­фи­ка­ции и гар­мо­ни­за­ции ча­ст­но­го пра­ва раз­ных го­су­дарств и раз­ра­бот­ки еди­но­об­раз­ных ма­те­ри­аль­ных норм ча­ст­но­го пра­ва для при­ня­тия их го­су­дар­ст­ва­ми. Ис­хо­дя из це­лей сло­жи­лись три на­прав­ле­ния его дея­тель­но­сти.

Пер­вое - под­го­тов­ка про­ек­тов ме­ж­ду­народных до­го­во­ров , со­дер­жа­щих еди­но­об­раз­ные нор­мы ма­те­ри­аль­но­го ча­ст­но­го пра­ва по оп­ре­де­лён­но­му кру­гу от­но­ше­ний. Под­го­тов­ка про­ек­тов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ли­бо Сек­ре­та­риа­том института, ли­бо соз­да­вае­мой груп­пой экс­пер­тов из раз­ных го­су­дарств - из­вест­ных спе­циа­ли­стов. Про­ек­ты рас­смат­ри­ва­ют­ся и одоб­ря­ют­ся го­су­дар­ст­ва­ми на со­зы­вае­мых ме­ж­ду­народных ди­пло­ма­тических кон­фе­рен­ци­ях, ме­сто про­ве­де­ния ко­то­рых час­то да­ёт название при­ни­мае­мым до­ку­мен­там (Же­нев­ские кон­вен­ции о до­го­во­ре ме­ж­ду­народной до­рож­ной пе­ре­воз­ки гру­зов 1956 года, о до­го­во­ре ме­ж­ду­народной ав­то­мо­биль­ной пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров и ба­га­жа 1973 года, о пред­ста­ви­тель­ст­ве при ме­ж­ду­народной ку­п­ле-про­да­же то­ва­ров 1983 года; От­тав­ские кон­вен­ции о ме­ж­ду­народном фи­нан­со­вом ли­зин­ге 1988 года, о ме­ж­ду­народном фак­то­рин­ге 1988 года и др.).

Вто­рое на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти УНИДРУА - про­ве­де­ние ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­ты в об­лас­ти уни­фи­ка­ции пра­ва и из­да­ние еже­год­ни­ка «Uniform Law Review».

Третье - сбор, изу­че­ние, обоб­ще­ние и пуб­ли­ка­ция в ко­ди­фи­ци­рую­щих до­ку­мен­тах обы­ча­ев и обык­но­ве­ний ме­ж­ду­народного де­ло­во­го обо­ро­та. Наи­бо­лее из­вест­ный ре­зуль­тат этой ра­бо­ты - Прин­ци­пы ме­ж­ду­народных ком­мерческих до­го­во­ров 1994 года (3-я редакция, 2010 год), ко­то­рые обоб­щи­ли не толь­ко ши­ро­ко при­ме­няе­мые обы­чаи и обык­но­ве­ния, но и об­щие прин­ци­пы тор­го­во­го пра­ва го­су­дарств, при­над­ле­жа­щих к раз­ным пра­во­вым сис­те­мам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)