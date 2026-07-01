МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ - международные объединения, занимающиеся вопросами образования, науки и культуры.

Меж­пра­ви­тельственной ор­га­ни­за­ци­ей яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция уни­вер­саль­но­го ха­рак­те­ра - Ор­га­ни­за­ция Объ­еди­нён­ных На­ций по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры (ЮНЕСКО). Про­грам­мы об­ра­зо­вательной на­прав­лен­но­сти за­ни­ма­ют зна­чительное ме­сто в дея­тель­но­сти Дет­ско­го фон­да ООН (ЮНИСЕФ). На ре­гио­наль­ном и меж­ре­гио­наль­ном уров­нях ра­бо­та в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния про­во­дит­ся спе­циа­ли­зи­рованными уч­ре­ж­де­ния­ми по­ли­тических и эко­но­мических меж­пра­ви­тель­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций. Для Ев­ро­пы та­кой ор­га­ни­за­ци­ей яв­ля­ет­ся Со­вет Ев­ро­пы. В его рам­ках дей­ст­ву­ет Комитет по обра­зо­ва­нию; в Сек­ре­та­риа­те име­ет­ся ди­рек­то­рат об­ра­зо­ва­ния, куль­ту­ры и спор­та.

К меж­ре­гио­наль­ным уч­ре­ж­де­ни­ям от­но­сят­ся Ор­га­ни­за­ция эко­но­ми­че­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия, Организация араб­ских го­су­дарств по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры, АЛЕКСО (Arab League Educational, Cultural and Scien­tific Organization, ALECSO; ос­но­ва­на в 1964 году; Сек­ре­та­ри­ат - в Ту­ни­се), Организация ми­ни­ст­ров об­ра­зо­ва­ния стран Юго-Восточной Азии, СЕАМЕО (Southeast Asi­an Mi­nis­ters of Education Organization, SEAMEO; 1965 год; Сек­ре­та­ри­ат - в Банг­ко­ке), Организация ибе­ро-американских го­су­дарств по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры (Organi­za­ción de Estados Ibero­americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI; ос­но­ва­на в 1949 году, современный ста­тус с 1954 года, название с 1985 года; Сек­ре­та­ри­ат - в Мад­ри­де) и др.

Не­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций по об­ра­зо­ва­нию (ме­ж­ду­на­род­ных, ре­гио­наль­ных, суб­ре­гио­наль­ных) в ми­ре на­счи­ты­ва­ет­ся свыше 2 тысяч, но толь­ко ме­нее по­ло­ви­ны из них ве­дут ак­тив­ную ра­бо­ту. Свыше 110 ор­га­ни­за­ций по­лу­чи­ли тот или иной ста­тус при ЮНЕСКО, в т. ч. Ме­ж­ду­народная фе­де­ра­ция по фи­зическому вос­пи­та­нию (Fé­dération Internationale d’Éducation Phy­sique, FIEP; 1923 год), Все­мир­ная организация до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния (Organisation mondiale pour l’ ́education pr ́escolaire, OMEP; 1948 год), Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция уни­вер­си­те­тов, МАУ (International As­sociation of Universities, IAU; 1950 год), Меж­ду­народное общество ху­дожественного вос­пи­та­ния (Inter­national Society for Education through Art, InSEA; 1954 год), Ме­ж­ду­народное общество музыкального об­ра­зо­ва­ния (International Society for Mu­sic Education, ISME; 1953 год), Ме­ж­ду­народный со­вет по пе­да­го­гическому об­ра­зо­ва­нию (Inter­national Council on Education for Teac­hing, ICET; 1953 год), Все­мир­ная ас­со­циа­ция по пе­да­го­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям (World Association for Educational Re­search; 1953 год, современное название с 1977 года), Ме­ж­ду­на­род­ная ас­со­циа­ция пре­по­да­ва­те­лей рус­ско­го язы­ка и ли­те­ра­ту­ры, Ев­ропейская ас­со­циа­ция по кор­рек­ци­он­но­му об­ра­зо­ва­нию (European Association for Special Education, EASE; 1971 год), Ме­ж­ду­народный со­вет по об­ра­зо­ва­нию взрос­лых (Interna­tional Council for Adult Education, ICAE; 1973 год) и др.

Об отдельных ме­ж­ду­на­род­ных и ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ци­ях со­об­ща­ет­ся в ре­гу­ляр­но пе­ре­из­да­вае­мых спра­воч­ни­ках: «Yearbook of International Organizations», «Africa South of the Sahara», «The Mid­dle East and Australia» и др., а так­же в пуб­ли­куе­мых ЮНЕСКО спи­сках ме­ж­ду­народных не­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций, вклю­чён­ных в различной ка­те­го­рии от­но­ше­ний с ЮНЕСКО.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)