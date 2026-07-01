МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ - международные объединения, занимающиеся вопросами образования, науки и культуры.
Межправительственной организацией является единственная организация универсального характера - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Программы образовательной направленности занимают значительное место в деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). На региональном и межрегиональном уровнях работа в области образования проводится специализированными учреждениями политических и экономических межправительственных организаций. Для Европы такой организацией является Совет Европы. В его рамках действует Комитет по образованию; в Секретариате имеется директорат образования, культуры и спорта.
К межрегиональным учреждениям относятся Организация экономического сотрудничества и развития, Организация арабских государств по вопросам образования, науки и культуры, АЛЕКСО (Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization, ALECSO; основана в 1964 году; Секретариат - в Тунисе), Организация министров образования стран Юго-Восточной Азии, СЕАМЕО (Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO; 1965 год; Секретариат - в Бангкоке), Организация иберо-американских государств по вопросам образования, науки и культуры (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI; основана в 1949 году, современный статус с 1954 года, название с 1985 года; Секретариат - в Мадриде) и др.
Неправительственных организаций по образованию (международных, региональных, субрегиональных) в мире насчитывается свыше 2 тысяч, но только менее половины из них ведут активную работу. Свыше 110 организаций получили тот или иной статус при ЮНЕСКО, в т. ч. Международная федерация по физическому воспитанию (Fédération Internationale d’Éducation Physique, FIEP; 1923 год), Всемирная организация дошкольного воспитания (Organisation mondiale pour l’ ́education pr ́escolaire, OMEP; 1948 год), Международная ассоциация университетов, МАУ (International Association of Universities, IAU; 1950 год), Международное общество художественного воспитания (International Society for Education through Art, InSEA; 1954 год), Международное общество музыкального образования (International Society for Music Education, ISME; 1953 год), Международный совет по педагогическому образованию (International Council on Education for Teaching, ICET; 1953 год), Всемирная ассоциация по педагогическим исследованиям (World Association for Educational Research; 1953 год, современное название с 1977 года), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Европейская ассоциация по коррекционному образованию (European Association for Special Education, EASE; 1971 год), Международный совет по образованию взрослых (International Council for Adult Education, ICAE; 1973 год) и др.
Об отдельных международных и региональных организациях сообщается в регулярно переиздаваемых справочниках: «Yearbook of International Organizations», «Africa South of the Sahara», «The Middle East and Australia» и др., а также в публикуемых ЮНЕСКО списках международных неправительственных организаций, включённых в различной категории отношений с ЮНЕСКО.