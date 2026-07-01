МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ - арбитражные учреждения, создаваемые в качестве постоянно действующих третейских судов либо суда для разрешения конкретного спора.

В раз­ви­тых стра­нах соз­да­ны и дей­ст­ву­ют международные арбитражные суды при тор­го­во-про­мыш­лен­ных (тор­го­вых) па­ла­тах, например Ме­ж­ду­народный ком­мерческий ар­бит­раж­ный суд (Internatio­nal Court of Arbitration) при Ме­ж­ду­народной тор­го­вой па­ла­те (Internatio­nal Cham­ber of Commerce), Лон­дон­ский ме­ж­ду­народный ар­бит­раж­ный суд (London Court of International Arbitration), Ар­бит­раж­ный ин­сти­тут (суд) Тор­го­вой па­ла­ты Сток­голь­ма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) и др. Пра­ви­ла о под­суд­но­сти, по­ряд­ке фор­ми­ро­ва­ния и дея­тель­но­сти международных арбитражных судов во мно­гом уни­фи­ци­ро­ва­ны.

В Рос­сии од­ни­ми из основных ор­га­нов ин­сти­ту­ци­он­но­го ар­бит­ра­жа яв­ля­ют­ся Ме­ж­ду­на­род­ный ком­мер­че­ский ар­бит­раж­ный суд и Мор­ская ар­бит­раж­ная ко­мис­сия, а так­же Тре­тей­ский суд для раз­ре­ше­ния эко­но­мических спо­ров при Тор­го­во-промышленной па­ла­те РФ. В по­след­ние го­ды поя­ви­лись та­кие по­сто­ян­но дей­ст­вую­щие тре­тей­ские су­ды, как Ар­бит­раж­ная ко­мис­сия при Московской меж­бан­ков­ской ва­лют­ной бир­же, По­ло­же­ние о ко­то­рой пре­ду­смат­ри­ва­ет в рам­ках её ком­пе­тен­ции рас­смот­ре­ние спо­ров, в т. ч. и ме­ж­ду­народного ха­рак­те­ра, как бир­же­вых, так и не­бир­же­вых; тре­тей­ские су­ды при ре­гио­наль­ных тор­го­во-промышленных па­ла­тах, по­ло­же­ния и рег­ла­мен­ты ко­то­рых пре­ду­смат­ри­ва­ют в т. ч. про­це­ду­ры рас­смот­ре­ния эко­но­мических спо­ров ме­ж­ду­народного ха­рак­те­ра.

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