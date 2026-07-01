МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ - арбитражные учреждения, создаваемые в качестве постоянно действующих третейских судов либо суда для разрешения конкретного спора.
В развитых странах созданы и действуют международные арбитражные суды при торгово-промышленных (торговых) палатах, например Международный коммерческий арбитражный суд (International Court of Arbitration) при Международной торговой палате (International Chamber of Commerce), Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration), Арбитражный институт (суд) Торговой палаты Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) и др. Правила о подсудности, порядке формирования и деятельности международных арбитражных судов во многом унифицированы.
В России одними из основных органов институционного арбитража являются Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия, а также Третейский суд для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате РФ. В последние годы появились такие постоянно действующие третейские суды, как Арбитражная комиссия при Московской межбанковской валютной бирже, Положение о которой предусматривает в рамках её компетенции рассмотрение споров, в т. ч. и международного характера, как биржевых, так и небиржевых; третейские суды при региональных торгово-промышленных палатах, положения и регламенты которых предусматривают в т. ч. процедуры рассмотрения экономических споров международного характера.