МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - совместная военная деятельность двух или более государств, других субъектов мировой политики и их вооруженных сил.

Международное военное сотрудничество раз­вёр­ты­ва­ет­ся в по­ли­тической, эко­но­мической, тех­нической, на­уч­ной, опе­ра­тив­но-стра­те­гической, кад­ро­вой и др. об­лас­тях. Оно мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в ви­де од­но­сто­рон­ней по­мо­щи, ока­зы­вае­мой стра­не-ре­ци­пи­ен­ту на без­воз­мезд­ной ос­но­ве, или на па­ри­тет­ных взаи­мо­вы­год­ных ус­ло­ви­ях. В по­след­нем слу­чае взаи­мо­дей­ст­вую­щие сто­ро­ны, ори­ен­ти­ру­ясь на дос­ти­же­ние об­щих во­енно-по­ли­тических це­лей, ис­хо­дят из не­об­хо­ди­мо­сти сба­лан­си­ро­ван­но­го ре­ше­ния за­дач по во­енному обес­пе­че­нию национальных ин­те­ре­сов, ук­ре­п­ле­нию сво­их по­зи­ций в ми­ро­вом со­об­ще­ст­ве. При этом ор­га­ни­за­ция их взаи­мо­дей­ст­вия мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в за­вое­ва­тель­ных, обо­ро­ни­тель­ных, ос­во­бо­ди­тель­ных, ми­ро­творческих, ка­ра­тель­ных це­лях.

Ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вое оформ­ле­ние и рег­ла­мен­та­ция международного военного сотрудничества реа­ли­зу­ют­ся в дву- и мно­го­сто­рон­них до­го­во­рах и со­гла­ше­ни­ях, соз­да­вае­мых на их ос­но­ве ре­гио­наль­ных и ме­ж­ду­народных, во­ен­ных, во­енно-по­ли­тических, во­енно-эко­но­мических струк­ту­рах. Международное военное сотрудничество осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в различных фор­мах, оно, в ча­ст­но­сти, вклю­ча­ет: вы­ра­бот­ку об­щих взгля­дов на во­енное строи­тель­ст­во и осу­ще­ст­в­ле­ние во­енной по­ли­ти­ки, со­гла­со­ва­ние во­ен­ных док­трин го­су­дарств; об­мен во­енной ин­фор­ма­ци­ей; со­вме­ст­ные во­ен­ные (бое­вые) дей­ст­вия; ко­ор­ди­на­цию во­енно-по­ли­тической дея­тель­но­сти; со­вме­ст­ные опе­ра­тив­но-стра­те­гические, опе­ра­тив­но-так­тические, так­тические и ко­манд­но-штаб­ные уче­ния; во­енно-тех­ническое со­труд­ни­че­ст­во, тор­гов­лю ору­жи­ем и по­став­ки во­енной тех­ни­ки и воо­ру­же­ния; об­мен опы­том бое­вой под­го­тов­ки; вза­им­ную по­мощь в под­го­тов­ке во­енных кад­ров; со­вме­ст­ные на­учно-ис­сле­до­вательские и опыт­но-кон­ст­рук­тор­ские ра­бо­ты; об­мен на­учно-тех­нической ин­фор­ма­ци­ей и др.

В те­че­ние ты­ся­че­ле­тий отдельные эле­мен­ты и фор­мы международного военного сотрудничества слу­жи­ли как за­хват­ническим це­лям, так и обес­пе­че­нию ми­ра и безо­пас­но­сти отдельных го­су­дарств или ре­гио­нов. Но толь­ко по­яв­ле­ние международного военного сотрудничества в рам­ках ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции в хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны по­ка­за­ло воз­мож­ность объ­е­ди­не­ния го­су­дарств для до­сти­же­ния об­ще­че­ло­ве­че­ских ин­те­ре­сов. Соз­да­ние Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать рас­ши­ре­нию и уг­луб­ле­нию международного военного сотрудничества.

Од­на­ко по­сле­во­енное про­ти­во­стоя­ние двух со­ци­аль­но-по­ли­тических сис­тем (смотрите Ор­га­ни­за­ция Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра и Ор­га­ни­за­ция Вар­шав­ско­го до­го­во­ра ), вы­лив­шее­ся в «хо­лод­ную вой­ну», в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ло со­стоя­ние международного военного сотрудничества. Соз­да­ние и раз­ви­тие во второй половине XX века ядер­но­го и др. ви­дов ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, по­сте­пен­ное осоз­на­ние че­ло­ве­че­ст­вом воз­мож­но­сти ги­бе­ли всей ци­ви­ли­за­ции в ми­ро­вой вой­не вы­зва­ли ка­че­ст­вен­ные из­ме­не­ния в на­прав­лен­но­сти международного военного сотрудничества. Оно ста­ло всё боль­ше ис­поль­зо­вать­ся го­су­дар­ст­ва­ми и на­ро­да­ми не толь­ко для ук­ре­п­ле­ния национальной и ре­гио­наль­ной, но и все­об­щей безо­пас­но­сти, не­до­пу­ще­ния воо­руженных кон­флик­тов, ло­каль­ных войн и их эс­ка­ла­ции в ми­ро­вую вой­ну.

В Российской Фе­де­ра­ции международное военное сотрудничество яв­ля­ет­ся ис­клю­чи­тель­но пре­ро­га­ти­вой го­су­дар­ст­ва и раз­ви­тие взаи­мо­вы­год­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с за­ру­беж­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми в во­енной об­лас­ти от­но­сит­ся к чис­лу основных на­прав­ле­ний обес­пе­че­ния во­енной безо­пас­но­сти. Для под­дер­жа­ния ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти, пре­дот­вра­ще­ния войн и воо­руженных кон­флик­тов Российская Фе­де­ра­ция го­то­ва со­труд­ни­чать со все­ми го­су­дар­ст­ва­ми, чья по­ли­ти­ка не на­но­сит ущер­ба её ин­те­ре­сам и не про­ти­во­ре­чит Ус­та­ву ООН.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)