МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - совместная военная деятельность двух или более государств, других субъектов мировой политики и их вооруженных сил.
Международное военное сотрудничество развёртывается в политической, экономической, технической, научной, оперативно-стратегической, кадровой и др. областях. Оно может осуществляться в виде односторонней помощи, оказываемой стране-реципиенту на безвозмездной основе, или на паритетных взаимовыгодных условиях. В последнем случае взаимодействующие стороны, ориентируясь на достижение общих военно-политических целей, исходят из необходимости сбалансированного решения задач по военному обеспечению национальных интересов, укреплению своих позиций в мировом сообществе. При этом организация их взаимодействия может осуществляться в завоевательных, оборонительных, освободительных, миротворческих, карательных целях.
Организационно-правовое оформление и регламентация международного военного сотрудничества реализуются в дву- и многосторонних договорах и соглашениях, создаваемых на их основе региональных и международных, военных, военно-политических, военно-экономических структурах. Международное военное сотрудничество осуществляется в различных формах, оно, в частности, включает: выработку общих взглядов на военное строительство и осуществление военной политики, согласование военных доктрин государств; обмен военной информацией; совместные военные (боевые) действия; координацию военно-политической деятельности; совместные оперативно-стратегические, оперативно-тактические, тактические и командно-штабные учения; военно-техническое сотрудничество, торговлю оружием и поставки военной техники и вооружения; обмен опытом боевой подготовки; взаимную помощь в подготовке военных кадров; совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; обмен научно-технической информацией и др.
В течение тысячелетий отдельные элементы и формы международного военного сотрудничества служили как захватническим целям, так и обеспечению мира и безопасности отдельных государств или регионов. Но только появление международного военного сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции в ходе Второй мировой войны показало возможность объединения государств для достижения общечеловеческих интересов. Создание Организации Объединённых Наций должно было способствовать расширению и углублению международного военного сотрудничества.
Однако послевоенное противостояние двух социально-политических систем (смотрите Организация Североатлантического договора и Организация Варшавского договора), вылившееся в «холодную войну», в значительной степени определяло состояние международного военного сотрудничества. Создание и развитие во второй половине XX века ядерного и др. видов оружия массового поражения, постепенное осознание человечеством возможности гибели всей цивилизации в мировой войне вызвали качественные изменения в направленности международного военного сотрудничества. Оно стало всё больше использоваться государствами и народами не только для укрепления национальной и региональной, но и всеобщей безопасности, недопущения вооруженных конфликтов, локальных войн и их эскалации в мировую войну.
В Российской Федерации международное военное сотрудничество является исключительно прерогативой государства и развитие взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными государствами в военной области относится к числу основных направлений обеспечения военной безопасности. Для поддержания международного мира и безопасности, предотвращения войн и вооруженных конфликтов Российская Федерация готова сотрудничать со всеми государствами, чья политика не наносит ущерба её интересам и не противоречит Уставу ООН.