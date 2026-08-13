МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - одна из крупнейших концертных организаций.
Основано в 1922 году по инициативе австрийских музыкантов Р. Рети, Э. Веллеса и П. Штефана с целью пропаганды новой музыки.
Штаб-квартира первоначально находилась в Лондоне, ныне - в Амстердаме; президент - австралийский композитор Дж. Дейвис.
Основные направление работы - организация международных фестивалей в разных странах. Первый фестиваль, состоявшийся в 1923 году в Зальцбурге, был посвящён камерной музыке; в дальнейшем на фестивалях исполнялась музыка разных жанров, состоялись премьеры сочинений А.фон Веберна, А. Берга, П. Булеза, К. Штокхаузена и др. авангардистов.
Фестивали МОСМ проводятся ежегодно (кроме 1940-1945 годов), с конца 1990-х годов - под названием «Дни мировой музыки». В состав МОСМ входят 47 региональных отделений (2011 год).